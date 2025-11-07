Μαρία Καρυστιανού: Ο περίεργος ρόλος, οι αντιφάσεις και τι επιδιώκει ο Καραχάλιος – Πώς ενέπλεξε Νικολόπουλο και Σαμαρά

Σε κρεσέντο δηλώσεων, οι οποίες περιέχουν εμφανώς αντιφάσεις, δείχνουν εμμονή στην παραφιλολογία, ου μην και στο… «κουτσομπολιό», ενώ υποψιάζουν και για ιδιοτελείς στοχεύεις, έχει επιδοθεί τις τελευταίες ημέρες ο άλλοτε σύμβουλος επικοινωνίας της ΝΔ επί Κώστα Καραμανλή, Νίκος Καραχάλιος.

Οι παρεμβάσεις του προκαλούν περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα υποτίθεται απαντά ο ίδιος στις συνεντεύξεις του. Και είναι απορίας άξιο πώς ενεπλάκη ένα τόσο αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην όλη διαδικασία των συζητήσεων και αναζητήσεων που γίνονται για το ενδεχόμενο να μορφοποιηθεί το «κίνημα των Τεμπών» σε κάτι πιο οργανωμένο (όχι κόμμα, όπως τονίζει η Μαρία Καρυστιανού) για να διεκδικήσουν οι συγγενείς το δίκιο τους.

Κατάφερε δε με τις νέες δηλώσεις του να εμπλέξει και τον Αντώνη Σαμαρά σε μία παραφιλολογία, από την οποία δύσκολα βγάζει κανείς νόημα.

Ο ρόλος του Νίκου Νικολόπουλου

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στον ΑΝΤ1 (και τον Γιώργο Λιάγκα) ο κ. Καραχάλιος ισχυρίστηκε ότι γνώρισε την Μαρία Καρυστιανού μέσω του πρώην βουλευτή (και της ΝΔ), Νίκου Νικολόπουλου.

«Πώς με είδε τυχαία; Περπατάει ο Καραχάλιος στο δρόμο και του λέει κάποιος πάμε να πιούμε καφέ; Ο κάποιος είναι 30 χρόνια βουλευτής, ένας από τους καλύτερούς μου φίλους στη ΝΔ, είναι πασίγνωστος πολιτικός, δίπλα στον Κ. Καραμανλή, διετέλεσε υπουργός γραμματέας της ΝΔ και έχει όνομα. Είναι ο Νίκος Νικολόπουλος. Γίνεται ο Καραχάλιος να πάει σε ένα γραφείο, να γίνουν 5 συναντήσεις και να μην ξέρουν ποιος είναι; Συστήθηκα, ξέρετε ποιος είμαι και μου λένε γι’ αυτό σας καλέσαμε. Μα γιατί να με φωνάξουνε;» είπε αρχικά.

Το… «προξενιό» στον Σαμαρά

Στη συνέχεια άρχισαν οι αντιφάσεις: «Ήταν σαφές πως από τη στιγμή που διαφοροποιήθηκε ο κ. Σαμαράς, θα στήριζα τον Σαμαρά και της το ξεκαθάρισα κιόλας και αυτό τα μπερδεύει, η πολιτική είναι συνθετική. Της είπα πως θα τη βοηθήσω χωρίς αμοιβή γιατί πιστεύω στα Τέμπη», υποστήριξε ο κ. Καραχάλιος. Μα, αν ήταν ήδη στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά, πώς γίνεται να συζητούσε παράλληλα και για τη δημιουργία άλλου κόμματος; Προσπαθούσε άραγε να βρει… πελάτες και να επανέλθει στο προσκήνιο ή είχε στο νου του να… «οδηγήσει» την κυρία Καρυστιανού στο κόμμα του κ. Σαμαρά, εμπλεκόμενος σε συζητήσεις μαζί της;

Στην πραγματικότητα έτσι όπως εμφανίστηκε άλλοτε πολλά υποσχόμενος και εδώ και πολλά χρόνια στα αζήτητα, επικοινωνιολόγος, έδειχνε σαν να πλασάρει τον εαυτό του με τέτοιο τρόπο ώστε να τον προσέξει και να τον συμπεριλάβει στα σχέδιά του ο πρώην πρωθυπουργός.

Όταν ρωτήθηκε ποιον θα στήριζε μεταξύ Σαμαρά και Καρυστιανού, εφόσον ο πρώτος αποφάσιζε να κάνει ένα νέο βήμα στην πολιτική, ο Καραχάλιος απάντησε: «Θα πόνταρα στο έμπειρο άλογο, στον άνθρωπο που κυβέρνησε τη χώρα με πυγμή και στον φίλο μου επί 30 χρόνια, που λέγεται Αντώνης Σαμαράς».

Οι αντιφάσεις για τους γονείς

Ο κ. Καραχάλιος είπε πως ρώτησε την κυρία Καρυστιανού για τη στάση των άλλων γονιών και της ξεκαθάρισε πως «δεν θα κάνουμε τίποτα αν δεν έχουμε μαζί μας το σύνολο».

«Μόλις με φώναξε, εγώ έκπληκτος, της είπα πως τιμώ τον αγώνα σας, αλλά είναι ο αγώνας των Τεμπών, εκπροσωπείτε τους πάντες; Αυτή ήταν η ερώτηση που της έκανα. Γιατί αν κάνετε αυτή την κίνηση χωρίς τον απόλυτο αριθμό των συγγενών μαζί μας, κινδυνεύουμε το κύμα που έχετε δημιουργήσει, να μας καταπιεί» δήλωσε ο κ. Καραχάλιος για τη συνομιλία του με τον κ. Καρυστιανού.

Δηλαδή ο κ. Καραχάλιος νουθετούσε την κυρία Καρυστιανού για το πώς και τι σχέσεις θα έπρεπε να είχε με τους άλλους γονείς, την ώρα που ήταν γνωστό τοις πάσι ότι στο θέμα της δημιουργίας κόμματος ή οποιασδήποτε πολιτικής κίνησης υπήρχαν αποκλίνουσες απόψεις; Αφού είχε αυτή την άποψη ο ίδιος, προφανώς το ερώτημα ήταν ρητορικό και άρα περίττευε οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση. Αλλά ο ίδιος λέει ότι τη συνέχισε όχι μόνο τη συζήτηση, αλλά και τη διαδικασία δημιουργίας… κόμματος!

Χτυπήματα κάτω από τη ζώνη

Σε δύο χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, ο κ. Καραχάλιος άρχισε να αναφέρεται στις προ πολλών ετών κομματικές προτιμήσεις της κυρίας Καρυστιανού, πιθανόν θέλοντας να την «χρωματίσει» αρνητικά ενώπιον ενός ευρύτερου κοινού που ακούει το λόγο της και στηρίζει την προσπάθειά της. Μάλιστα ο κ. Καραχάλιος μοιάζει να κάνει το… χατίρι του Άδωνι Γεωργιάδη (ο οποίος περιμένει την κυρία Καρυστιανού να γίνει πολιτικός για να της αντιπαρατεθεί, όπως λέει), εμφανίζοντάς την ήδη ως να έχει πολιτική ιδιότητα, καίτοι η ίδια τονίζει πως δεν κάνει κόμμα:

«Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, αρχικά αυτό που είπαν πως ο Καραχάλιος μίλησε για το Κύμα και πως το κάνει για να βοηθήσει τον Μητσοτάκη. Μακριά από μένα ο Μητσοτάκης, ότι κάνω, το κάνω για να φύγει. Την Καρυστιανού την τιμώ και χαίρομαι και την καλωσόρισα χθες στην κομματική και κινηματική διαδικασία. Από τη στιγμή που αποφάσισε να κάνει το βήμα, κρίνεται πολιτικά και πρέπει ο κόσμος να λέει και να ακούει αλήθειες και από εκείνη. Η Καρυστιανού λέει ότι έχει δυσφορία και δυσανεξία απέναντι στα κόμματα, αλλά ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Δεν την ψήφιζε τα τελευταία 10 – 20 χρόνια, καλά έκανε, αλλά όταν ψήφιζε πριν, στη μια εκλογική αναμέτρηση που την είχε ψηφίσει, ήμουν γραμματέας και εκλογικός αντιπρόσωπος. Άρα, ψήφιζε χωρίς να ξέρει τον εκπρόσωπο του κόμματος; Ήμουν σε όλες τις εκδηλώσεις δίπλα στον Κ. Καραμανλή».

Τα ερωτήματα

Τα κεντρικά ερωτήματα βέβαια, από την ανάμειξη του πολυπράγμονα παράγοντα στην όλη υπόθεση, παραμένουν: Πώς και γιατί υπήρξε η όποια επαφή και συζήτηση Καρυστιανού – Καραχάλιου, ποιος ήταν πραγματικά ο σκοπός του τελευταίου ή των όποιων ενδιάμεσων και αν εξελίσσεται μία ακόμα επιχείρηση (από τις πολλές που έχουν εκδηλωθεί τους τελευταίους είκοσι μήνες) να πληγεί το κύρος της μητέρας – συμβόλου των Τεμπών, υπό το φόβο μήπως κάποια στιγμή όντως επηρεάσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το πολιτικό κλίμα.

