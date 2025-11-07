ΜεΡΑ25: Καμπάνια παραπλάνησης, η χώρα παραδίδεται στα πετρελαϊκά μονοπώλια – Τι συμβαίνει με ExxonMobil και LNG

Το ΜεΡΑ25 «απέρριψε» και επέκρινε την συμφωνία της κυβέρνησης για το φυσικό αέριο.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα του Γ. Βαρουφάκη επιτίθεται στη κυβέρνηση για τις γεωτρήσεις, στεκόμενος στις επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον, αλλά και «στους τεράστιους γεωπολιτικούς κινδύνους για τη χώρα».

Ολόκληρη η ανάλυση του ΜΕΡΑ25 για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις ενεργειακές συμφωνίες της κυβέρνησης:

Η «Μητσοτάκης Α.Ε.» πλαγιοκοπεί την κοινή γνώμη από δύο μεριές. Από τη μεριά του Ιονίου, όπου θριαμβολογούν ότι, «επιτέλους», το 2027 θα τρυπήσει «ερευνητικά» τον βυθό η ExxonMobil. Και από τη μεριά του Αιγαίου όπου δρομολογούν, συνεταιρικά με το Ισραήλ, το «κάθετο» δίκτυο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τα λιμάνια της Ελλάδας προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα.

Η «Μητσοτάκης Α.Ε.» απαιτεί από τον ελληνικό λαό να τη δοξάσει που καθιστά τη χώρα παραγωγικό και διαμετακομιστικό κόμβο ορυκτών καυσίμων. Το ΜέΡΑ25 αποκαλύπτουμε το ψέμα τους:

Πρώτον, και να βρουν πετρέλαια στο Ιόνιο, η Ελλάδα και ο λαός της δεν πρόκειται να δει δεκάρα τσακιστή. Όπως το ΜέΡΑ25 ανέδειξε στη Βουλή χρόνια πριν, ακόμα και μεγάλα να είναι τα αποθέματα προς εκμετάλλευση από την ExxonMobil, το Δημόσιο θα εισπράξει πενταροδεκάρες, ενώ θα πρέπει να πληρώσει τα σπασμένα όταν θα υπάρξει κάποιο ατύχημα ή πετρελαιοκηλίδα.

Όσο για τους φόρους που λένε ότι θα εισπράξει το κράτος, το ΜέΡΑ25 αποκαλύψαμε γιατί θα είναι μηδενικά: Δεν θα φορολογούνται τα κέρδη της μητρικής ExxonMobil αλλά της ελληνικής θυγατρικής της που (ως εκ του θαύματος) δεν θα παρουσιάσει ποτέ κέρδη.

Πολύ απλά, τα πετρέλαιά μας θα τα αγοράζουμε από την ExxonMobil σα να είχαν εισαχθεί από την …Αλάσκα. Το μόνο που θα μας μείνει από αυτές τις εξορύξεις είναι το κόστος της οικολογικής υποβάθμισης και καταστροφής, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τον τουρισμό.

Δεύτερον, ο κάθετος άξονας μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αποτελεί το άκρον άωτον του ανορθολογισμού. Σκεφτείτε το: Θα φέρνουν αέριο από το Τέξας για να το διοχετεύουν μέσω Καβάλας και Αλεξανδρούπολης προς βορράν, σε χώρες δίπλα στην Ουκρανία και στη Ρωσία όπου το φυσικό αέριο κοστίζει το ένα δέκατο του αμερικανικού. Άρα, ποιο το οικονομικό σκεπτικό αυτού του «κάθετου άξονα»; Να πουλιέται δέκα φορές πάνω το Τεξανικό LNG, κάτι που μπορεί να συνεχιστεί μόνο αν η Ευρώπη βρίσκεται σε διαρκή εμπόλεμη κατάσταση με τη Ρωσία.

Με άλλα λόγια, η «Μητσοτάκης Α.Ε.» συνεταιρίζεται με το γενοκτόνο Ισραήλ (καθώς η εν λόγω κοινοπραξία συντίθεται από το γνωστό τρίγωνο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ) ώστε, με μηδαμινά οικονομικά οφέλη για τη χώρα, η Ελλάδα να βάλει πλάτες στους αμερικανούς πετρελαιάδες ώστε να μην υπάρξει ποτέ Ειρήνη στην Ανατολική Ευρώπη.

Το ΜέΡΑ25 ρίχνει φως στο πως και οι δύο αυτές εξελίξεις –οι εξορύξεις στο Ιόνιο και η μεταφορά LNG στο Αιγαίο– είναι αρνητικές για τη χώρα: Δεν θα φέρουν καθαρά έσοδα ούτε στο Δημόσιο ούτε στην κοινωνία. Θα αυξήσουν τις εντάσεις στην περιοχή και, τέλος, θα καταστήσουν την Ελλάδα συμμέτοχο στην κλιματική καταστροφή, από τη μία, και στη γενοκτονία από την άλλη. Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να πάρουν θέση σε αυτό το οικονομικό και οικολογικό έγκλημα.

Διαβάστε επίσης:

«Μήνυμα» Χάνσεν στον Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στήριξη στους αγρότες μόνο με βάση τους κανόνες της ΕΕ

«Σήμα συναγερμού» από τον Δούκα για τους Δήμους: «Είμαστε χειρότερα από πέρσι – Η κυβέρνηση εφαρμόζει νέα μέτρα υποβάθμισης»

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα