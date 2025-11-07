search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 16:00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

07.11.2025 15:40

Σκανδάμης για οπλοκατοχή: Φέρετε και μια διάταξη για τον κάθε Άδωνι Γεωργιάδη

07.11.2025 15:40
marinos-skandamis_1311_1460-820_new

Με επιφυλακτικότητα αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ τις ανακοινώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την κατάσταση στην Κρήτη, μετά τα φονικά στα Βορίζια.

Με δήλωσή του ο Μαρίνος Σκανδάμης, Δικηγόρος, Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και πρ. Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, χαρακτηρίζει επικοινωνιακά τα νέα μέτρα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την οπλοκατοχή. Και ταυτόχρονα στρέφεται με δηκτικό τρόπο εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη για τις δηλώσεις του υπέρ της οπλοκατοχής.

Αναλυτικά η δήλωση

«H ανακοίνωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την αυστηροποίηση και κακουργηματοποίηση της νομοθεσίας για την κατοχή πυροβόλων όπλων, περιστρόφων και πιστολιών, αποτελεί μια προσπάθεια για να υπάρξει αποτροπή από τέτοιες εγκληματικές πράξεις όσων διακατέχονται από την κουλτούρα των όπλων. Βεβαίως, το σημαντικότερο είναι να εμπεδωθεί και επιβληθεί ο νόμος εκεί που μέχρι τώρα δεν έχει φτάσει και να μην περιοριστεί το Υπουργείο σε άλλη μια ανακοίνωση επικοινωνιακού χαρακτήρα, που μάλιστα γίνεται μετά την πρωτοβουλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ να συγκαλέσει την Δευτέρα μια σημαντική σύσκεψη φορέων στο Ηράκλειο για την παράνομη οπλοκατοχή.

Ταυτόχρονα, δεν θα έβλαπτε και μια διάταξη ποινικοποίησης όσων στηρίζουν την οπλοκατοχή και υποκινούν και ενθαρρύνουν τους πολίτες να κρατούν όπλα για την υποτιθέμενη αυτοπροστασία τους. Αν ήδη υπήρχε μια τέτοια διάταξη τότε ο Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης θα αντιμετώπιζε το νόμο για τις απαράδεκτες δηλώσεις του να δηλώνει υπέρμαχος του αμερικάνικου μοντέλου οπλοκατοχής, που το μόνο που έχει πετύχει είναι χιλιάδες θανάτους ανθρώπων στις ΗΠΑ.

Εισηγούμαι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να επεξεργαστούμε -μεταξύ άλλων- και μια τέτοια τροπολογία για να πέσουν οι μάσκες υποκρισίας των στελεχών της ΝΔ».

