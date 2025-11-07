Κριτική Χαρίτση σε Μητσοτάκη για «πρόσδεση» στην αντιπεριβαλλοντική ατζέντα Τραμπ

Για αντιπεριβαλλοντική ενεργειακή στρατηγική που ακολουθεί κατά πόδας την σχετική ατζέντα Τραμπ, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Χαρίτσης.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ρωτά «γιατί πανηγυρίζει» ο κ. Μητσοτάκης, όταν στην ουσία, όπως λέει, «μας βυθίζει πιο βαθιά σε μια εξάρτηση από μια μορφή ενέργειας που απαξιώνεται», την οποία αναγάγει σε «νέα μεγάλη εθνική ιδέα».

«Σήμερα που το στοίχημα είναι η δημόσια επένδυση σε δίκτυα, η αποκέντρωση της παραγωγής και η αυτοπαραγωγή για να ξεφύγουμε από το φαύλο κύκλο της ακριβής ενέργειας», τονίζει μεταξύ άλλων, «η ΝΔ συντάσσεται με τα συμφέροντα των πολυεθνικών».

Και καταλήγει πως δεν είναι λάθος η αντιπεριβαλλοντική προστασία αλλά « μια ενεργειακή στρατηγική που στηρίζεται σε εξορύξεις, εξαρτήσεις και ψευδαισθήσεις μεγαλοϊδεατισμού».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση:

Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει μιλώντας για «ιστορική στιγμή» για τη χώρα.

Γιατί πανηγυρίζει;

Όχι γιατί εξασφάλισε φθηνότερη ενέργεια για τους πολίτες, ούτε γιατί έκανε βήματα προς μια καθαρή και δίκαιη ενεργειακή πολιτική.

Πανηγυρίζει για την νέα μεγάλη «εθνική ιδέα»: μια πολυεθνική θα ψάξει τρυπώντας τον βυθό των θαλασσών μας για καύσιμα του περασμένου αιώνα σε μια χώρα που θα μπορούσε να πρωτοπορεί στην καθαρή ενέργεια του μέλλοντος.

Και ποια είναι η «ιστορική στιγμή» για τη χώρα;

Η είσοδος μιας πολυεθνικής στην Ελλάδα, εξέλιξη που ο διεθνής Τύπος χαρακτηρίζει ως αύξηση του αποτυπώματος των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Θα επαναλάβω αυτό που είπα και στη Βουλή: Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να ταυτίζει η Κυβέρνηση τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας με τα οικονομικά συμφέροντα μιας ιδιωτικής εταιρείας.

Ας εξαρτηθούμε λίγο ακόμα από τις πολυεθνικές, αυτός είναι ο τρόπος να έχουμε ΑΟΖ. Έτσι μας λέει η κυβέρνηση.

Πάει περίπατο το διεθνές δίκαιο, ενώ αποκρύπτεται επιμελώς ότι η συγκεκριμένη εταιρεία όπως και κάθε μεγάλη πολυεθνική, παίζει ταυτόχρονα με όλους τους παίκτες στην περιοχή – γιατί αυτό είναι το συμφέρον της.

O κ. Μητσοτάκης δεν μας εκπλήσσει.

Είχε σπεύσει άλλωστε να δηλώσει από τις Βρυξέλλες, τον περασμένο μήνα, ότι καλή είναι η πράσινη μετάβαση και οι στόχοι για κλιματική ουδετερότητα, αλλά προέχει ο ανταγωνισμός για τις βιομηχανίες. Ποιες βιομηχανίες; Τις αμυντικές φυσικά.

Το νέο μεγάλο σχέδιο τού κατά τα άλλα «φιλοπεριβαλλοντικού» κ. Μητσοτάκη είναι να έχουν φθηνή ενέργεια οι μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες.

Την ίδια στιγμή στη Βραζιλία ξεκινάει η Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα με τον ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών να δηλώνει ότι το όριο του 1,50C είναι μια κόκκινη γραμμή για την ανθρωπότητα και ο στόχος πρέπει να παραμείνει εφικτός ζητώντας μια δεκαετία επιτάχυνσης και επίτευξης αποτελεσμάτων.

Η κυβέρνηση της ΝΔ πουλάει ως ενεργειακή ασφάλεια τη μεγαλύτερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο.

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες πληρώνουν ακριβό ρεύμα, τα έργα ΑΠΕ καθυστερούν, και η χώρα παραμένει χωρίς περιβαλλοντικό πλαίσιο, χωρίς επενδύσεις σε αποθήκευση και, φυσικά, χωρίς ενεργειακή δημοκρατία.

Εντάξει, το ξέραμε, η ελληνική Δεξιά πάντα έδενε τη χώρα στο χειρότερο παρελθόν και στα συμφέροντα των λίγων.

Σήμερα που το στοίχημα είναι η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και η ανάκτηση της ενεργειακής αυτονομίας, η ΝΔ μας βυθίζει πιο βαθιά σε μια εξάρτηση από μια μορφή ενέργειας που απαξιώνεται.

Σήμερα που το κρίσιμο είναι να εφαρμοστούν κανόνες που δεν θα επιτρέψουν την επιτάχυνση της κλιματικής κρίσης και τη διάλυση των κοινωνιών μας, η ΝΔ ακολουθεί κατά πόδας την αντιπεριβαλλοντική ατζέντα Τραμπ.

Σήμερα που το στοίχημα είναι η δημόσια επένδυση σε δίκτυα, η αποκέντρωση της παραγωγής και η αυτοπαραγωγή για να ξεφύγουμε από το φαύλο κύκλο της ακριβής ενέργειας, η ΝΔ συντάσσεται με τα συμφέροντα των πολυεθνικών.

Για να κερδίσουμε τι; Τα τυχόν κοιτάσματα θα ανήκουν στις πολυεθνικές και η χώρα θα εισπράττει μονάχα κάποια πενιχρά δικαιώματα.

Δεν είναι η περιβαλλοντική προστασία το λάθος.

Το λάθος είναι η κυβέρνηση της ΝΔ.

Το λάθος είναι μια ενεργειακή στρατηγική που στηρίζεται σε εξορύξεις, εξαρτήσεις και ψευδαισθήσεις μεγαλοϊδεατισμού.

