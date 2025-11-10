«Τσίμπησε» ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο: Στο 2% κυρίως λόγω τροφίμων

Αυξήθηκε τον Οκτώβριο ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2% από 1,9% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο γενικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 2% τον Οκτώβριο, από 1,9% τον Σεπτέμβριο, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης της Eurostat διαμορφώθηκε στο 1,7%. Οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων κινούνται αισθητά πάνω από τον μέσο όρο. Στα κρέατα +10%, φρούτα +9,1% και προϊόντα σοκολάτας +21,1%. Στα ψάρια οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 4% και στα γαλακτοκομικά κατά 4,4%, ενώ στα λαχανικά σημειώθηκε ετήσια μείωση 5,6%.

Στη στέγαση, τα ενοίκια παραμένουν εξαιρετικά υψηλά αλλά με επιβράδυνση του ρυθμού, 8,9% σε ετήσια βάση, από 9,9% τον Σεπτέμβριο.

Στις κύριες ομάδες δαπανών, η μεγαλύτερη ετήσια άνοδος καταγράφεται στα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια με 6,5%. Ακολουθούν η Εκπαίδευση με 2,8%, η Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά με 2,3%, η Ένδυση-Υπόδηση με 1,9% και η Στέγαση με 1,4%. Η Αναψυχή-Πολιτισμός αυξήθηκε 1,0%, οι Μεταφορές 0,7%, η Υγεία 0,6%, οι Επικοινωνίες 0,8%, τα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού 0,7% και τα Άλλα αγαθά-υπηρεσίες 0,5%.

Στις υπηρεσίες εστίασης, τα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία αυξάνουν τιμές 7,8%, ενώ τα ξενοδοχεία υποχωρούν 16,3% σε ετήσια βάση. Στην Εκπαίδευση, τα δίδακτρα προσχολικής-πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεβαίνουν από 3,2%.

Στην Υγεία, οι ιατρικές-οδοντιατρικές-παραϊατρικές υπηρεσίες αυξάνονται 2,7% και η νοσοκομειακή περίθαλψη 0,7%, ενώ τα φαρμακευτικά προϊόντα μειώνονται 0,9%. Στις Επικοινωνίες, οι τηλεφωνικές υπηρεσίες καταγράφουν άνοδο 1%.

Στις Μεταφορές, αυξήσεις σημειώνονται στα καινούργια αυτοκίνητα (+2,4%), στα ανταλλακτικά-αξεσουάρ (+4,1%), στη συντήρηση-επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (+6,0%), στις άλλες υπηρεσίες προσωπικής μεταφοράς (+3,1%) και στα αεροπορικά εισιτήρια (+5,8%). Πτωτικά κινούνται τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα (−4,9%) και τα καύσιμα-λιπαντικά (−1,6%).

Στα άλλα αγαθά και υπηρεσίες, οι τιμές στα κομμωτήρια-καταστήματα προσωπικής φροντίδας αυξάνονται κατά 4,1%, τα ασφάλιστρα υγείας 7,0% και οι λοιπές υπηρεσίες 4,8%, ενώ τα άλλα είδη ατομικής φροντίδας μειώνονται 2,5% και τα ασφάλιστρα οχημάτων 1,0%.

