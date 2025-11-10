«Τσίμπησε» ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο: Στο 2% κυρίως λόγω τροφίμων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αυξήθηκε τον Οκτώβριο ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2% από 1,9% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Ο γενικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 2% τον Οκτώβριο, από 1,9% τον Σεπτέμβριο, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης της Eurostat διαμορφώθηκε στο 1,7%. Οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων κινούνται αισθητά πάνω από τον μέσο όρο. Στα κρέατα +10%, φρούτα +9,1% και προϊόντα σοκολάτας +21,1%. Στα ψάρια οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 4% και στα γαλακτοκομικά κατά 4,4%, ενώ στα λαχανικά σημειώθηκε ετήσια μείωση 5,6%.
Στη στέγαση, τα ενοίκια παραμένουν εξαιρετικά υψηλά αλλά με επιβράδυνση του ρυθμού, 8,9% σε ετήσια βάση, από 9,9% τον Σεπτέμβριο.
Στις κύριες ομάδες δαπανών, η μεγαλύτερη ετήσια άνοδος καταγράφεται στα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια με 6,5%. Ακολουθούν η Εκπαίδευση με 2,8%, η Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά με 2,3%, η Ένδυση-Υπόδηση με 1,9% και η Στέγαση με 1,4%. Η Αναψυχή-Πολιτισμός αυξήθηκε 1,0%, οι Μεταφορές 0,7%, η Υγεία 0,6%, οι Επικοινωνίες 0,8%, τα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού 0,7% και τα Άλλα αγαθά-υπηρεσίες 0,5%.
Στις υπηρεσίες εστίασης, τα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία αυξάνουν τιμές 7,8%, ενώ τα ξενοδοχεία υποχωρούν 16,3% σε ετήσια βάση. Στην Εκπαίδευση, τα δίδακτρα προσχολικής-πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεβαίνουν από 3,2%.
Στην Υγεία, οι ιατρικές-οδοντιατρικές-παραϊατρικές υπηρεσίες αυξάνονται 2,7% και η νοσοκομειακή περίθαλψη 0,7%, ενώ τα φαρμακευτικά προϊόντα μειώνονται 0,9%. Στις Επικοινωνίες, οι τηλεφωνικές υπηρεσίες καταγράφουν άνοδο 1%.
Στις Μεταφορές, αυξήσεις σημειώνονται στα καινούργια αυτοκίνητα (+2,4%), στα ανταλλακτικά-αξεσουάρ (+4,1%), στη συντήρηση-επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (+6,0%), στις άλλες υπηρεσίες προσωπικής μεταφοράς (+3,1%) και στα αεροπορικά εισιτήρια (+5,8%). Πτωτικά κινούνται τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα (−4,9%) και τα καύσιμα-λιπαντικά (−1,6%).
Στα άλλα αγαθά και υπηρεσίες, οι τιμές στα κομμωτήρια-καταστήματα προσωπικής φροντίδας αυξάνονται κατά 4,1%, τα ασφάλιστρα υγείας 7,0% και οι λοιπές υπηρεσίες 4,8%, ενώ τα άλλα είδη ατομικής φροντίδας μειώνονται 2,5% και τα ασφάλιστρα οχημάτων 1,0%.
Διαβάστε επίσης:
Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης: Ποιοι δικαιούνται, ποσά, προθεσμίες και ημερομηνίες πληρωμών
Σε στενό έλεγχο οι μεγαλοοφειλέτες: κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και διεθνείς διασταυρώσεις για αδήλωτες περιουσίες
Αυξάνεται κατά 2,4% η εθνική σύνταξη – Όροι και προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί το πλήρες ποσό
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.