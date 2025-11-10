Στα σκαριά το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης 300.000 κατοικιών με εγγύηση 80% από το Ελληνικό Δημόσιο

Καταφθάνει νέο πρόγραμμα για τη στέγη, που θα συνδυάζει ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικιών, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους και έναρξη εφαρμογής το 2026.

Ο λογος για την ανακαίνιση 300.000 κατοικιών μέσα σε 5 χρόνια, με χρηματοδότηση από τις εμπορικές τράπεζες και εγγύηση 80% από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB). Μάλιστα το νέο πρόγραμμα, θα αφορά την ανακαίνιση σπιτιών, οι οποίες δεν θα σχετίζονται αποκλειστικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του κάθε ακινήτου, αλλά θα περιλαμβάνουν και γενικότερες επισκευές.

Μέσω αυτού του προγράμματος ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να αξιοποιεί το ακίνητό του χωρίς αρχικό κεφάλαιο, λαμβάνοντας σταθερό εισόδημα, ενώ ο ενοικιαστής θα αποκτά πρόσβαση σε ποιοτική, αναβαθμισμένη και προσιτή στέγη.

Το πρόγραμμα θα εντάσσεται πλήρως στο ευρωπαϊκό πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (SGEI), και αξιοποιεί εργαλεία όπως το InvestEU, την ΕΤΕπ και το ΕΣΠΑ 2021–2027, με μηχανισμό blended finance και τεχνική υποστήριξη προς Δήμους και Περιφέρειες.

«Πρόκειται για μια θεσμική αναγνώριση ότι η κρίση δεν μπορεί να βαραίνει επ’ αόριστον την οικονομική ζωή των πολιτών», επισημαίνει ο Βαγγέλης Πιλάλης τραπεζικό στέλεχος και πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. «Πάνω σε αυτό το θεμέλιο οικοδομείται το Hellenic Credit Passport (HCP), ένας νέος μηχανισμός αξιολόγησης που ενσωματώνει θετικά και ταμειακά δεδομένα (εισοδήματα, ασφαλιστικές ροές, ενοίκια, λογαριασμούς) και υποστηρίζεται από κρατική εγγύηση 80% για μικρά δάνεια επανένταξης.

Στόχος: επανένταξη 300.000–500.000 πολιτών και ΜμΕ στο τραπεζικό κύκλωμα έως το 2030, με ελάχιστο δημοσιονομικό κόστος (<0,3% ΑΕΠ), αλλά μέγιστο κοινωνικό αποτέλεσμα – την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τους πολίτες».

