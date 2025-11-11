Παραλογισμός στην… Ελλάδα 2.0: Το Δημόσιο χρωστά στο… Δημόσιο 3,77 δισ. ευρώ – Τα νοσοκομεία οι μεγάλοι οφειλέτες

Παρά τις δεσμεύσεις και τα σχέδια για «νοικοκύρεμα», τα κρατικά φέσια φουσκώνουν ξανά. Νοσοκομεία, δήμοι και ταμεία χρωστούν δισεκατομμύρια, ενώ το υπουργείο Οικονομικών στήνει νέα πλατφόρμα για να μετρά την ασυνέπεια του κράτους. Το Δημόσιο, που συχνά απαιτεί από πολίτες και επιχειρήσεις «φορολογική συνέπεια», εξακολουθεί να μην εφαρμόζει το ίδιο μέτρο στον εαυτό του. Τα κρατικά φέσια προς ιδιώτες, προμηθευτές και συνταξιούχους όχι μόνο δεν εκλείπουν, αλλά αυξάνονται.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου –μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων– ανήλθαν στα 3,77 δισ. ευρώ. Και φυσικά, τα νοσοκομεία κρατούν την «πρωτιά» στις καθυστερήσεις, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η υγεία… κοστίζει, αλλά δεν πληρώνεται.

Νοσοκομεία – ο μεγάλος ασθενής

Με χρέη ύψους 1,664 δισ. ευρώ στους προμηθευτές τους, τα δημόσια νοσοκομεία δεν αποτελούν απλώς «προβληματική μονάδα» του κράτους, αλλά σύμβολο της θεσμικής κόπωσης που διαπερνά τη δημόσια διοίκηση. Μέσα σε εννέα μήνες, οι οφειλές τους αυξήθηκαν κατά 43%, από 1,164 δισ. ευρώ στα τέλη του 2024. Και όσο οι προμηθευτές περιμένουν πληρωμές, τόσο μεγαλώνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντι στο Δημόσιο.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, με συνολικές οφειλές 612 εκατ. ευρώ, εξακολουθούν να κινούνται στο ίδιο μοτίβο. Μόνο ο ΕΟΠΥΥ χρωστά 249 εκατ. ευρώ, καθυστερώντας συστηματικά τις πληρωμές προς ιδιώτες παρόχους.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες οφείλουν 240 εκατ. ευρώ, ενώ τα λοιπά νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ακολουθούν με 222 εκατ. ευρώ.

Ακόμα και ο Κρατικός Προϋπολογισμός, θεωρητικά το πιο «πειθαρχημένο» κομμάτι, έχει σωρεύσει 205 εκατ. ευρώ απλήρωτες υποχρεώσεις, εκ των οποίων τα περισσότερα αφορούν έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Επιστροφές φόρων – το κράτος ψάχνει τους δικαιούχους

Η εικόνα δεν είναι καλύτερη ούτε στις επιστροφές φόρων. Οι εκκρεμείς επιστροφές φτάνουν τα 826 εκατ. ευρώ, με την ΑΑΔΕ να ψάχνει ακόμα… τους φορολογούμενους για να τους επιστρέψει 178 εκατ. ευρώ που δικαιούνται.

Περίπου 321 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, 400 εκατ. ευρώ έμμεσους και 99 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα. Ακόμη κι εδώ, η γραφειοκρατία κρατάει το πάνω χέρι — γιατί τίποτα δεν προχωρά χωρίς την απαραίτητη καθυστέρηση.

Σε μια προσπάθεια να δείξει ότι παίρνει μέτρα, το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την παρακολούθηση των οφειλών του Δημοσίου. Θα καταγράφει, λέει, το ύψος και τη διάρκεια των χρεών, θα ελέγχει τις κινήσεις των φορέων και –αν χρειαστεί– θα τους θέτει υπό αυξημένη εποπτεία.

Ωραίο ακούγεται. Μόνο που δεν είναι η πρώτη φορά που εξαγγέλλεται κάτι τέτοιο. Στην πράξη, οι ίδιοι φορείς που δημιουργούν τα χρέη θα πρέπει να τα ελέγχουν και να τα δημοσιοποιούν. Και κάπως έτσι, ο φαύλος κύκλος της διοικητικής αδράνειας συνεχίζεται.

Παρά τις εξαγγελίες περί «νοικοκυρέματος», η πραγματικότητα δείχνει ότι το ελληνικό κράτος παραμένει ο μεγαλύτερος κακοπληρωτής της αγοράς. Η καθυστέρηση πληρωμών δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα σε επιχειρήσεις, μειώνει τη ρευστότητα, φρενάρει επενδύσεις και, τελικά, επιβαρύνει την ίδια την οικονομία που το Δημόσιο υποτίθεται ότι στηρίζει.

