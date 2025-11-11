Είδος πολυτελείας τα όσπρια κοστίζουν όσο και το κρέας- Εισαγωγές, ενέργεια και υπερκέρδη ανεβάζουν στα ύψη τις τιμές

Η ακρίβεια μετά το κρέας το γάλα τα τυριά κ.α.; τώρα χτύπησε και τα όσπρια το φαγητών «των φτωχών» τα οποία τα μετέτρεψε σε είδος πολυτελείας για τα ελληνικά νοικοκυριά, αφού πλέον η τιμή τους κοστίζει όσο και 1 κιλό μοσχαρίσιο κρέας!

Συγκεκριμένα οι τιμες στα σούπερ μάρκετ κυμαίνονται ως εξης:

Τα Φασόλια γίγαντες: από 5 ευρώ το κιλό που πουλά ο παραγωγός φθάνει στα 15,04 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

Τα Ρεβίθια: από 0,50-0,60 ευρώ το κιλό πωλούνται στα ράφια 7,40 ευρώ

Οι Φακές: από 0,65-0,80 ευρώ το κιλό στα 5,5 ευρώ.

«Η λογική εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε είναι η αισχροκέρδεια και η κλεψιά απέναντι στον καταναλωτή», επισημαίνει ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, ο οποίος διευκρινίζει πως οι συγκεκριμένες τιμές αφορούν την ελληνική παραγωγή.

Παράγοντες της αγοράς απαντούν ότι οι αυξήσεις στα όσπρια καταγράφονται εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ελλάδα παράγει πλέον πολύ μικρότερο όγκο απ’ ό,τι παλιότερα.

Επισημαίνουν δε ότι η παραγωγή φασολιών, ρεβιθιών και φακής είχε μειωθεί έως και 30–40 % μέσα σε λίγα χρόνια, λόγω υψηλού κόστους παραγωγής, έλλειψης εργατικών χεριών και χαμηλών επιδοτήσεων με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερες εισαγωγές από Καναδά, Τουρκία, Κίνα κ.ά.

Ωστόσο παραδέχονται ότι τα εμπορικά περιθώρια στα όσπρια ξεπερνούν το 60 %, αλλά επισημαίνουν οτι οι εισαγωγές, το ενεργειακό κόστος και οι αλυσίδες λιανικής ανεβάζουν τεχνητά τις τελικές τιμές.

Τα εισαγόμενα όσπρια τονιζουν επηρεάζονται από

μεταφορικά κόστη (ναύλα, ενέργεια), συναλλαγματικές διακυμάνσεις (δολάριο),

αλλά και από τις διεθνείς αυξήσεις τιμών δημητριακών και σπόρων.

Γι αυτό και οι τιμές χονδρικής ανέβηκαν έως +25 % το τελευταίο έτος.

Την ίδια ωρα ομως οι καταναλωτικές ενώσεις διευκρινίζουν οτι υπάρχει μείωση τιμών στη χονδρική σε ορισμένα εισαγόμενα όσπρια, παραταύτα όμως οι τιμές στο ράφι παραμένουν σταθερά υψηλές.

Κάνουν λόγο για «καρτέλ τροφίμων», συμφωνίες τιμών, αισχροκέρδεια , στρεβλώσεις στην αγορά και έλλειψη επαρκούς ανταγωνισμού μεταξύ προμηθευτών και σούπερ μάρκετ.

Ειδικότερα

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. Καταγγέλει ότι στα όσπρια, οι τιμές δεν ακολουθούν τη διεθνή αποκλιμάκωση, αλλά παραμένουν τεχνητά υψηλές.

Μιλά για «συνθήκες ολιγοπωλίου» στην αγορά τροφίμων, όπου λίγες μεγάλες αλυσίδες ελέγχουν σχεδόν το σύνολο της διακίνησης.

Για το λόγο αυτό ζητά ενισχυμένους ελέγχους από τη ΔΙΜΕΑ (Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς).

Η ΕΚΠΟΙΖΩ τονίζει ότι ο καταναλωτής πλέον πληρώνει διπλάσια τιμή σε σχέση με το 2021, χωρίς ανάλογη αύξηση κόστους παραγωγής.

Ζητά διαφάνεια στα περιθώρια κέρδους από τον παραγωγό έως το ράφι.

Επισημαίνει πως «τα όσπρια, από το φαγητό του φτωχού, έγιναν είδος πολυτελείας».

Και καταλήγει οτι οι αλυσίδες λιανικής και οι μεσάζοντες φαίνεται να κρατούν υψηλότερα περιθώρια κέρδους στα όσπρια, επειδή θεωρούνται «σταθερή» κατηγορία με χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης (δηλαδή, ο κόσμος τα αγοράζει έτσι κι αλλιώς).

