ΕΛΛΑΔΑ

13.11.2025 13:48

Τρομακτικό βίντεο από το ξέσπασμα της φωτιάς στη Μαρίνα Ζέας – Τρία σκάφη τυλίγονται στις φλόγες

13.11.2025 13:48
marina_zeas_new

Τη στιγμή που τεράστιες φλόγες τυλίγουν τα ξημερώματα τα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας έχουν καταγράψει κάμερες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του Orange Press Agency, η φωτιά που ξεκίνησε από το ξύλινο πλοιάριο εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στα γειτονικά σκάφη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πιο πιθανή αιτία φαίνεται να είναι ηλεκτρολογικό πρόβλημα ή βραχυκύκλωμα στο εσωτερικό του σκάφους.

Το γεγονός ότι το ημερόπλοιο ήταν συνδεδεμένο με πύλη ρεύματος, σε συνδυασμό με την απουσία πληρώματος, ενισχύει το σενάριο πως η φωτιά ξεκίνησε από εσωτερικό ηλεκτρικό σημείο, και όχι από ανθρώπινη ενέργεια ή εργασίες επί του σκάφους.

Η απουσία πληρώματος ή βάρδιας αποδείχθηκε κρίσιμη, καθώς δεν υπήρχε κανείς να εντοπίσει έγκαιρα την πυρκαγιά και να επιχειρήσει την αρχική κατάσβεση.

Έτσι, η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα στο ξύλινο κατάστρωμα και, πριν προλάβουν να φτάσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, είχε ήδη επεκταθεί σε παρακείμενα σκάφη που βρίσκονταν δεμένα στη σειρά.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν, ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες, να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση προς το εσωτερικό της μαρίνας.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν καθαρά προς το σενάριο ηλεκτρολογικού βραχυκυκλώματος, ως κύρια αιτία της πυρκαγιάς.

