Με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο συναντήθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω» του είπε

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο είχε την Πέμπτη η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Στον σύντομο διάλογο έξω από το γραφείο του Αρχιεπισκόπου, η κυρία Γκιλφόιλ είπε ότι «είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω, ο Θεός να σας ευλογεί».
Από την πλευρά του ο κ. Ιερώνυμος καλωσόρισε την πρέσβειρα των ΗΠΑ, της ευχήθηκε «να περάσετε καλά στην Ελλάδα» και εξέφρασε την ευχή η συνάντησή τους να είναι αποδοτική.
