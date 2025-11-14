Ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή θα συναντηθεί με τον επικεφαλής των διαπραγματευτών της Χαμάς

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ σχεδιάζει να συναντηθεί σύντομα με τον Χαλίλ αλ Χάγια, τον επικεφαλής των διαπραγματευτών της Χαμάς.

Την πληροφορία αυτή ανέφερε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη δύο πηγές που έχουν γνώση των σχεδίων του Γουίτκοφ.

Θα είναι η δεύτερη συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Χάγια, αφότου ο απεσταλμένος των ΗΠΑ συναντήθηκε με ανώτερα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς για την εκεχειρία στη Γάζα, μαζί με τον συνάδελφό του σύμβουλο του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ώρες πριν από την υπογραφή της συμφωνίας στην Αίγυπτο στις 9 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους New York Times, η ημερομηνία της συνάντησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί .

Το σχέδιο υπογραμμίζει την επιθυμία της Ουάσινγκτον να διατηρήσει μια άμεση γραμμή επικοινωνίας με την παλαιστινιακή ομάδα, αφού είχε χρησιμοποιήσει εδώ και καιρό μεσάζοντες, όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία.

