Συρία: Επίθεση με πυραύλους στη Δαμασκό – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Τρεις πύραυλοι φέρεται να έπληξαν το βράδυ της Παρασκευής, 14/11, γειτονιά στη Δαμασκό της Συρίας, με αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.
Σύμφωνα με συριακά Μέσα Ενημέρωσης, ένας από τους πυραύλους έπληξε πολυκατοικία στη γειτονιά Αλ-Μαζέχ, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.
Την ίδια ώρα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ισραηλινή αεροπορική επίθεση.
Σύμφωνα με την Jerusalem Post, μια γυναίκα τραυματίστηκε από το χτύπημα, ενώ στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις ασφαλείας και ασθενοφόρα.
