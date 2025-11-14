Συρία: Επίθεση με πυραύλους στη Δαμασκό – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Τρεις πύραυλοι φέρεται να έπληξαν το βράδυ της Παρασκευής, 14/11, γειτονιά στη Δαμασκό της Συρίας, με αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

Σύμφωνα με συριακά Μέσα Ενημέρωσης, ένας από τους πυραύλους έπληξε πολυκατοικία στη γειτονιά Αλ-Μαζέχ, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

🚨 Damascus:

Several injuries and casualties have been reported after explosions occurred in the Mezzeh 86 area in the capital, Damascus. pic.twitter.com/k1J12337KE — Syria Justice Archive (@SyJusticeArc) November 14, 2025

Την ίδια ώρα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ισραηλινή αεροπορική επίθεση.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, μια γυναίκα τραυματίστηκε από το χτύπημα, ενώ στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις ασφαλείας και ασθενοφόρα.

🚨JUST IN: Explosion in the Al-Mazzeh neighborhood in Damascus: suspected assassination. An explosion was heard a short time ago in an apartment on the third floor of a building near the Fadi supermarket in the Ein al-Khrom district in the Al-Mazzeh 86 neighborhood in Damascus,… pic.twitter.com/ONSjN8SjLR November 14, 2025

