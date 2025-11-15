Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το χτύπημα της Ουκρανίας στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στη διακοπή εξαγωγών πετρελαίου, που αναλογούν σε 2,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως ή στο 2% των παγκόσμιων προμηθειών, οδήγησε το ουκρανικό χτύπημα στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, ανεβάζοντας τις τιμές του αργού.
Η επίθεση ήταν μία από τις μεγαλύτερες που σημειώνονται τους τελευταίους μήνες σε ρωσικές υποδομές εξαγωγής πετρελαίου, και στόχο είχε να καταφέρει πλήγμα στη ρωσική οικονομία.
Η Ρωσία, μέσω της εταιρείας Transneft, αναγκάστηκε να αναστείλει τις προμήθειες πετρελαίου προς το λιμάνι, ενώ και η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας ανέστειλε προσωρινά τις φορτώσεις από το γειτονικό τερματικό σταθμό, Γιούζναγια Οζερέεβκα.
Η διαταραχή αυτή στην εξαγωγή πετρελαίου δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την παγκόσμια προμήθεια και ενισχύει τις διεθνείς πιέσεις στις τιμές του αργού, με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν άνω του 2%.
