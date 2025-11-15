search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 02:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2025 00:03

Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το χτύπημα της Ουκρανίας στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ

15.11.2025 00:03
petrelaio-oil-12-new

Στη διακοπή εξαγωγών πετρελαίου, που αναλογούν σε 2,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως ή στο 2% των παγκόσμιων προμηθειών, οδήγησε το ουκρανικό χτύπημα στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, ανεβάζοντας τις τιμές του αργού.

Η επίθεση ήταν μία από τις μεγαλύτερες που σημειώνονται τους τελευταίους μήνες σε ρωσικές υποδομές εξαγωγής πετρελαίου, και στόχο είχε να καταφέρει πλήγμα στη ρωσική οικονομία.

Η Ρωσία, μέσω της εταιρείας Transneft, αναγκάστηκε να αναστείλει τις προμήθειες πετρελαίου προς το λιμάνι, ενώ και η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας ανέστειλε προσωρινά τις φορτώσεις από το γειτονικό τερματικό σταθμό, Γιούζναγια Οζερέεβκα.

Η διαταραχή αυτή στην εξαγωγή πετρελαίου δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την παγκόσμια προμήθεια και ενισχύει τις διεθνείς πιέσεις στις τιμές του αργού, με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν άνω του 2%.

Διαβάστε επίσης:

Ιταλία: Άγριος ξυλοδαρμός YouTuber σε σταθμό του μετρό στη Ρώμη (Video)

Ινδία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 27 τραυματίες σε έκρηξη και πυρκαγιά σε αστυνομικό τμήμα (Video)

Ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή θα συναντηθεί με τον επικεφαλής των διαπραγματευτών της Χαμάς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Gaza (12)
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το σχέδιο των ΗΠΑ για διχοτόμηση της Γάζας με «πράσινη ζώνη» υπό διεθνή και ισραηλινό έλεγχο

FITCH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fitch: Αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

f-35
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πιθανή συμφωνία για την πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

petrelaio-oil-12-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το χτύπημα της Ουκρανίας στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ

osfp milano
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: «Στάση» Μιλάνο για τον Ολυμπιακό που έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή, ήττα με 88-87 από την Αρμάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

hitch_1311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 02:01
Gaza (12)
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το σχέδιο των ΗΠΑ για διχοτόμηση της Γάζας με «πράσινη ζώνη» υπό διεθνή και ισραηλινό έλεγχο

FITCH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fitch: Αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

f-35
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πιθανή συμφωνία για την πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

1 / 3