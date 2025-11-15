Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το χτύπημα της Ουκρανίας στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ

Στη διακοπή εξαγωγών πετρελαίου, που αναλογούν σε 2,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως ή στο 2% των παγκόσμιων προμηθειών, οδήγησε το ουκρανικό χτύπημα στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, ανεβάζοντας τις τιμές του αργού.

Η επίθεση ήταν μία από τις μεγαλύτερες που σημειώνονται τους τελευταίους μήνες σε ρωσικές υποδομές εξαγωγής πετρελαίου, και στόχο είχε να καταφέρει πλήγμα στη ρωσική οικονομία.

Η Ρωσία, μέσω της εταιρείας Transneft, αναγκάστηκε να αναστείλει τις προμήθειες πετρελαίου προς το λιμάνι, ενώ και η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας ανέστειλε προσωρινά τις φορτώσεις από το γειτονικό τερματικό σταθμό, Γιούζναγια Οζερέεβκα.

Η διαταραχή αυτή στην εξαγωγή πετρελαίου δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την παγκόσμια προμήθεια και ενισχύει τις διεθνείς πιέσεις στις τιμές του αργού, με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν άνω του 2%.

