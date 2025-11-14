Κίεβο: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 15 τραυματίες σε «μαζική» επίθεση της Ρωσίας – Με επιδρομή drones σε ρωσικό πετρελαϊκό λιμάνι απάντησε η Ουκρανία (Video)

Η ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, υπέστη νέα ευρείας κλίμακας ρωσική επιδρομή με drones και πυραύλους το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, με αξιωματούχους να κάνουν λόγο για ζημιές σε πολλές συνοικίες, έναν νεκρό και τουλάχιστον 15 τραυματίες, ανάμεσά τους ορισμένους σε σοβαρή κατάσταση.

«Οι Ρώσοι πλήττουν πολυκατοικίες. Υπάρχουν πολλές πολυώροφες πολυκατοικίες που υπέστησαν ζημιές σ’ όλο το Κίεβο, σχεδόν σε κάθε συνοικία», ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «14 τραυματίες», ανάμεσα στους οποίος διευκρίνισε πως είναι μια έγκυος και άνδρας σε «πολύ σοβαρή» κατάσταση.

#UPDATE Ukraine capital under 'massive' attack, says Kyiv mayor



AFP journalists report explosions in the city centre as Russia intensifies its attacks on Ukraine's infrastructurehttps://t.co/tfGFbLvjQg pic.twitter.com/tiAin5k4FC — AFP News Agency (@AFP) November 14, 2025

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης και είδαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ανοίγουν πυρ εναντίον μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε τους κατοίκους να σπεύσουν σε καταφύγια, κάνοντας λόγο περί «μαζικής επίθεσης του εχθρού στην πρωτεύουσα».

This might be the biggest Russian ballistic attack on Kyiv. At least 7 high-rise buildings already on fire. And the night is not over yet. pic.twitter.com/Qa3A1zIjI3 — Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) November 14, 2025

Ξέσπασαν πυρκαγιές σε διάφορους τομείς της πόλεις και κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ανέφερε σε συνεχείς ενημερώσεις μέσω Telegram.

«Τομείς του δικτύου θέρμανσης υπέστησαν ζημιές» και κάποια κτίρια τη στερούνται «προσωρινά», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως βρίσκονται «στη συνοικία Ντεσνιάνσκι».

Missiles and drones are hitting apartment buildings across Kyiv right now. pic.twitter.com/YYy1gaif2J — Caolan (@CaolanReports) November 14, 2025

Ο Ολεξάντρ Μαρκούσιν, δήμαρχος της Ιρπίν, κοινότητας στην περιφέρεια του Κιέβου, έκανε λόγο μέσω Telegram για «δύσκολη νύχτα», αναφέροντας πως «πολλά (drones) Σαχέντ και πύραυλοι πετούν πάνω από την κοινότητα» και ζημιές σε κτίρια εξαιτίας συντριμμιών έπειτα από καταρρίψεις. Έκανε επίσης λόγο για γυναίκα ελαφρά τραυματισμένη στο χέρι.

Kyiv – first pictures of some of the devastation seen in so many districts of Ukraine's capital this morning.



The injury count is now up to 16. The victims include a 10 year old child, a pregnant woman and a middle-aged man fighting for this life.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/0C8tEi0mzv November 14, 2025

Συνεχίζοντας την επίθεση που άρχισε το 2022, η Ρωσία, τα στρατεύματα της οποίας είναι καλύτερα εφοδιασμένα κι έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα, συνεχίζει την βραδεία προέλασή της στην ανατολική Ουκρανία, ιδίως στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνονται οι μάχες το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, η Μόσχα πολλαπλασιάζει εδώ κι εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές και στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας, με φόντο την πτώση των θερμοκρασιών καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Ουκρανική επιδρομή στη Ναβρασίσκ

Στην άλλη πλευρά, οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο νωρίς σήμερα για ουκρανική επιδρομή στη Ναβρασίσκ, πετρελαϊκό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα.

Σε διυλιστήριο καυσίμων εκδηλώθηκε πυρκαγιά που κατασβέστηκε, πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από θραύσματα drones κι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ενώ ζημιές υπέστη επίσης «εμπορικό πλοίο» από «συντρίμμια» μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και τραυματίστηκαν «τρία μέλη του πληρώματος», ανέφερε το «κέντρο επιχειρήσεων» της περιφέρειας Κρασναντάρ μέσω Telegram.

Huge fireballs are rising over Novorossiysk after a direct hit near the port. Early visuals indicate the blast struck highly combustible material, possibly the oil storage area. https://t.co/Kn6U2kg3VN pic.twitter.com/9PqQRwQ6oV — Defence Index (@Defence_Index) November 14, 2025

Ουκρανικές επιδρομές προκαλούν συχνά ζημιές σε υποδομές του τομέα του πετρελαίου και του αερίου και μέσα μεταφοράς υδρογονανθράκων – αγωγούς, πλοία κ.λπ. -, γεγονός στο οποίο αποδίδονται αυξήσεις των τιμών των καυσίμων στη Ρωσία.

