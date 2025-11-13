search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 12:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2025 10:58

Ρωσία: Απείλησε ταξιτζή με… ματσέτα γιατί δεν της άρεσε η μουσική! (video)

13.11.2025 10:58
matseta_taxi_rosia

Αδιανόητο περιστατικο εκτιλύχθηκε μέσα σε ταξί στη Ρωσία, όταν μια επιβάτιδα έβγαλε… ματσέτα και απείλησε τον οδηγό, επειδή δεν της άρεσε η μουσική που έπαιζε το ραδιόφωνο.

Το περιστατικό, που έχει προκαλέσει σοκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας μέσα στο όχημα.

«Δεν μου αρέσει αυτό το είδος [χορευτικής] μουσικής» λέει η γυναίκα απειλώντας με ματσέτα τον οδηγό.

Ο ταξιτζής σε κατάσταση τρόμου απαντά: «Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Θα το κλείσω».

Η γυναίκα όμως συνεχίζει επιθετικά: «Δεν μπορούσες να το καταλάβεις από την πρώτη φορά;».

Ο οδηγός έντρομος κάνει στο πλάι για να αποφύγει την τεράστια λάμα, ενώ σηκώνει τα χέρια του σαν να παραδίνεται καθώς ξεκουμπώνει τη ζώνη ασφαλείας, έτοιμος να βγει από το αυτοκίνητο αν η γυναίκα, τον απειλήσει ξανά.

«Έχω ήδη βάλει τα πάντα», της λέει, αλλάζοντας τον σταθμό στη μουσική που εκείνη απαιτεί.

Στη συνέχεια τη ρωτά με τρεμάμενη φωνή: «Ξέρετε πού πηγαίνουμε;». Και εκείνη απαντά ψυχρά: «Πηγαίνουμε στο νεκροταφείο».

Σύμφωνα με τη The Sun η αστυνομία της Σαμάρα έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσει τη γυναίκα με τη ματσέτα, η οποία φορούσε μαντήλι στο κεφάλι. Όπως ανακοίνωσαν αξιωματικοί του αστυνομικού τμήματος Smyshlyaevka στη Σαμάρα, ο οδηγός δεν έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία, ωστόσο οι αρχές ερευνούν την υπόθεση μετά τη viral διάδοση του βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι αρχές στοχεύουν να εντοπίσουν την ταυτότητα της «μυστηριώδους γυναίκας με το μαντήλι και τη ματσέτα».

Διαβάστε επίσης:

Νότια Κορέα: Δυο νεκροί και 18 τραυματίες από την τρελή πορεία φορτηγού σε αγορά

Ουκρανία: Πόλεμος φθοράς στο Ποκρόφσκ

Προειδοποίηση Λαβρόφ προς Ουάσιγκτον για Ουκρανία: Ελπίζουμε να μην προβούν σε ενέργειες κλιμάκωσης του πολέμου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
policia new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Γυναίκα δολοφόνησε με μαχαίρι τον 9χρονο γιό της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει

liagkas-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Οι σημαιοφόροι της πολιτικής ορθότητας είναι οι πιο σκληροί φασίστες» (Video)

SURVIVOR2024
MEDIA

ΕΣΡ: Στο «μικροσκόπιο» το επερχόμενο «Survivor – Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»

kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Λίγο πριν βγει το τεστ εγκυμοσύνης θετικό, είχα κάνει τάμα στην Παναγία (Video)

taxydromeio-demata
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει την επιβολή δασμών στα μικρά δέματα που εισάγονται από Shein και Temu

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

vroxi larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός - Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας την επόμενη εβδομάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 12:37
policia new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Γυναίκα δολοφόνησε με μαχαίρι τον 9χρονο γιό της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει

liagkas-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Οι σημαιοφόροι της πολιτικής ορθότητας είναι οι πιο σκληροί φασίστες» (Video)

SURVIVOR2024
MEDIA

ΕΣΡ: Στο «μικροσκόπιο» το επερχόμενο «Survivor – Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»

1 / 3