Ρωσία: Απείλησε ταξιτζή με… ματσέτα γιατί δεν της άρεσε η μουσική! (video)

Αδιανόητο περιστατικο εκτιλύχθηκε μέσα σε ταξί στη Ρωσία, όταν μια επιβάτιδα έβγαλε… ματσέτα και απείλησε τον οδηγό, επειδή δεν της άρεσε η μουσική που έπαιζε το ραδιόφωνο.

Το περιστατικό, που έχει προκαλέσει σοκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας μέσα στο όχημα.

«Δεν μου αρέσει αυτό το είδος [χορευτικής] μουσικής» λέει η γυναίκα απειλώντας με ματσέτα τον οδηγό.

Ο ταξιτζής σε κατάσταση τρόμου απαντά: «Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Θα το κλείσω».

Η γυναίκα όμως συνεχίζει επιθετικά: «Δεν μπορούσες να το καταλάβεις από την πρώτη φορά;».

Ο οδηγός έντρομος κάνει στο πλάι για να αποφύγει την τεράστια λάμα, ενώ σηκώνει τα χέρια του σαν να παραδίνεται καθώς ξεκουμπώνει τη ζώνη ασφαλείας, έτοιμος να βγει από το αυτοκίνητο αν η γυναίκα, τον απειλήσει ξανά.

«Έχω ήδη βάλει τα πάντα», της λέει, αλλάζοντας τον σταθμό στη μουσική που εκείνη απαιτεί.

Στη συνέχεια τη ρωτά με τρεμάμενη φωνή: «Ξέρετε πού πηγαίνουμε;». Και εκείνη απαντά ψυχρά: «Πηγαίνουμε στο νεκροταφείο».

Σύμφωνα με τη The Sun η αστυνομία της Σαμάρα έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσει τη γυναίκα με τη ματσέτα, η οποία φορούσε μαντήλι στο κεφάλι. Όπως ανακοίνωσαν αξιωματικοί του αστυνομικού τμήματος Smyshlyaevka στη Σαμάρα, ο οδηγός δεν έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία, ωστόσο οι αρχές ερευνούν την υπόθεση μετά τη viral διάδοση του βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι αρχές στοχεύουν να εντοπίσουν την ταυτότητα της «μυστηριώδους γυναίκας με το μαντήλι και τη ματσέτα».

