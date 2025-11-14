Ινδία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 27 τραυματίες σε έκρηξη και πυρκαγιά σε αστυνομικό τμήμα (Video)

Τουλάχιστον 4 αστυνομικοί σκοτώθηκαν και 27 τραυματίστηκαν σε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Σριναγκάρ του ινδικού Κασμίρ αργά το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.

Πυρκαγιά ξέσπασε στο αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

#Breaking: Huge explosion reported in Police Station in Jammu and Kashmir, #India. pic.twitter.com/XJH5mYrala — Intel Edge (@Intel_edge1) November 14, 2025

Ινδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα από την πυρκαγιά στο κτίριο. Τα αίτια της έκρηξης δεν είναι προς το παρόν σαφή.

Hindistan’da, Srinagar’ın Nowgam semtindeki polis karakolunda patlama meydana geldiği bildirildi. pic.twitter.com/ioxbBdPJgp — Sabah (@sabah) November 14, 2025

Πριν από τέσσερις ημέρες σημειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας, την οποία η κυβέρνηση αποδίδει σε τρομοκρατική επίθεση.

