Ινδία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 27 τραυματίες σε έκρηξη και πυρκαγιά σε αστυνομικό τμήμα (Video)

Τουλάχιστον 4 αστυνομικοί σκοτώθηκαν και 27 τραυματίστηκαν σε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Σριναγκάρ του ινδικού Κασμίρ αργά το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.
Πυρκαγιά ξέσπασε στο αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.
Ινδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα από την πυρκαγιά στο κτίριο. Τα αίτια της έκρηξης δεν είναι προς το παρόν σαφή.
Πριν από τέσσερις ημέρες σημειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας, την οποία η κυβέρνηση αποδίδει σε τρομοκρατική επίθεση.
