Αλυσιδωτές εκρήξεις σε βιομηχανική ζώνη στo Μπουένος Άιρες – Περισσότεροι από 20 τραυματίες (Video/Photos)

Αλυσιδωτές εκρήξεις σημειώθηκαν σε βιομηχανική ζώνη της Εσέισα, στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες, προκαλώντας πυρκαγιά που έχει εξαπλωθεί σε αρκετές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

«Οι εκρήξεις και η πυρκαγιά που μαίνεται σε αρκετές εγκαταστάσεις είναι τρομερές», δήλωσε ο δήμαρχος της Εσέισα, Γκαστόν Γκρανάδος, στον τηλεοπτικό σταθμό C5N.

Impressionante essa explosão na região de Ezeiza em Buenos Aires. E ainda não se sabe o real motivo, porém as imagens são impressionantes e relatos de muitos feridos. 😱 pic.twitter.com/79XkMo8p0U — mellromao (@mellromao) November 15, 2025

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδει το συγκεκριμένο δίκτυο.

Σε πλάνα από το βιομηχανικό πάρκο Spegazzini αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

La enorme explosión en Ezeiza a las afueras de Buenos Aires destruyó las ventanas de todas las casas cercanas. Se desconoce el número de heridos o si hay victimas ! pic.twitter.com/pJtu2R04s1 November 15, 2025

Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Θα κάνουμε πυρηνικές δοκιμές, όπως κάνουν κι άλλες χώρες»

Ινδία: Αυξήθηκαν οι νεκροί από την ισχυρή έκρηξη στο αστυνομικό τμήμα – Χαροπαλεύουν κάποιοι από τους τραυματίες

Δασμοί Τραμπ: Εξαίρεση για καφέ, φρούτα και βόειο κρέας υπό το βάρος της ακρίβειας