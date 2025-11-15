Τραμπ: «Θα κάνουμε πυρηνικές δοκιμές, όπως κάνουν κι άλλες χώρες»

Οι ΗΠΑ θα διεξάγουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν κι άλλες χώρες, δήλωσε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέφυγε να διευκρινίσει εάν τα σχέδια περιλαμβάνουν πυροδότηση πυρηνικής κεφαλής.

«Δεν θέλω να σας μιλήσω για αυτό. Αλλά θα κάνουμε πυρηνικές δοκιμές, όπως κάνουν κι άλλες χώρες», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One) σε πτήση με προορισμό τη Φλόριντα.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Τραμπ έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά ύστερα από 33 χρόνια. Είχε κάνει αυτήν την αιφνιδιαστική ανακοίνωση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, καθ’ οδόν για τη συνάντηση με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Τραμπ: Εξετάζω το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στη Σαουδική Αραβία

Ακόμα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο συμφωνίας για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία. «Θέλουν να αγοράσουν πολλά αεροσκάφη», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους στο Air Force One.

«Το εξετάζω. Μου ζήτησαν να το εξετάσω. Θέλουν να αγοράσουν πολλά F-35, αλλά στην πραγματικότητα θέλουν να αγοράσουν περισσότερα από αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη».

Η πιθανή πώληση έρχεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει να φιλοξενήσει τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο την επόμενη εβδομάδα, όταν αναμένεται να υπογράψουν οικονομικές και αμυντικές συμφωνίες.

Ερωτηθείς για τις συνομιλίες, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι «περισσότερο από συνάντηση, τιμάμε» τη Σαουδική Αραβία.

Επανέλαβε ότι ελπίζει η Σαουδική Αραβία να προσχωρήσει σύντομα στις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες έχουν ομαλοποιήσει τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές χώρες. Το Ριάντ έχει αντισταθεί σε ένα τέτοιο βήμα ελλείψει συμφωνίας για έναν οδικό χάρτη προς την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Μια έκθεση των μυστικών υπηρεσιών του Πενταγώνου έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την πιθανή συμφωνία για τα F-35, προειδοποιώντας ότι η Κίνα θα μπορούσε να αποκτήσει την τεχνολογία του αεροσκάφους εάν η πώληση προχωρήσει, ανέφεραν οι New York Times την Πέμπτη, επικαλούμενοι άτομα που είναι εξοικειωμένα με την υπόθεση.

