Συνέντευξη Τραμπ: «Έχουμε τόσα πυρηνικά όπλα που μπορούμε να καταστρέψουμε τον κόσμο 150 φορές»

Κατατοπιστικότατη η νέα συνέντευξη που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, την εκεχειρία στη Γάζα, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου αλλά και τη Χαμάς.

Αφήνοντας έκπληκτη τη δημοσιογράφο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως ζήτησε από το «υπουργείο Πολέμου» να ξεκινήσει δοκιμές πυρηνικών όπλων, υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ πρέπει να παραμείνουν οι ηγέτες της περιοχής. Υποστήριξε δε πως η Αμερική έχει τόσο πυρηνική ισχύ που μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο έως 150 φορές.

Trump on Netanyahu: "I don't think they treat him very well. He's under trial for some things. We'll be involved in that to help him out a little bit because I think it's very unfair." pic.twitter.com/M0C7DWW1Kv — Aaron Rupar (@atrupar) November 3, 2025

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό». Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες.

Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές. Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι τα πυρηνικά όπλα, ο κόσμος είναι μεγάλος.

Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν τις δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται. Νιώθεις μια μικρή δόνηση.

President Donald Trump says he wants the U.S. to start testing its nuclear weapons. https://t.co/kxNksjVSyt pic.twitter.com/CBcdS8EG98 — 60 Minutes (@60Minutes) November 3, 2025

Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να απαντήσει σε συγκεκριμένη ερώτηση για το εάν θα πυροδοτηθούν πυρηνικά όπλα, κάτι που έχουν να κάνουν οι ΗΠΑ από το 1992.

Ο υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησής του, Κρις Ράιτ διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να γίνουν «πυρηνικές εκρήξεις».

«Πρόκειται για αυτές που αποκαλούνται “μη κρίσιμες εκρήξεις”, δηλαδή θα δοκιμάσουμε άλλα τμήματα πυρηνικού όπλου για να βεβαιωθούμε πως έχουν την πρέπουσα γεωμετρία και ότι μπορούν να πυροδοτήσουν πυρηνική έκρηξη.

Οι δοκιμές που θα κάνουμε θα είναι σε νέα συστήματα και, για ακόμη μια φορά, δεν θα πρόκειται για πυρηνικές εκρήξεις», εξήγησε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έντονη ανησυχία και διαμαρτυρίες σε διεθνή κλίμακα ανακοινώνοντας την Πέμπτη πως διέταξε το Πεντάγωνο να «αρχίσει να δοκιμάζει τα πυρηνικά όπλα μας σε ισότιμη βάση» με τη Ρωσία και την Κίνα.

President Trump tells 60 Minutes he expects Saudi Arabia to join the Abraham Accords, the historic agreement struck during Trump’s first term that normalized relations between Israel and some Arab states. https://t.co/TRsDeMB40v pic.twitter.com/dhS04Vcdyg — 60 Minutes (@60Minutes) November 3, 2025

Κατόπιν επανέλαβε πως πρόθεσή του είναι να ξαναρχίσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, χωρίς να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοεί. Οι αμφιβολίες παραμένουν: μιλά για δοκιμές φορέων πυρηνικών όπλων, ή όντως για πυροδοτήσεις πυρηνικών κεφαλών;

Η απόφασηκαταγράφτηκε με πυρακτωμένο το γεωπολιτικό φόντο, καθώς η ρητορική για τη χρήση πυρηνικών όπλων βρίσκεται περιοδικά σε πρώτο πλάνο, μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Καμιά πυρηνική δύναμη δεν έχει προχωρήσει επισήμως σε δοκιμή πυρηνικού όπλου εδώ και τρεις δεκαετίες – με μοναδική εξαίρεση τη Βόρεια Κορέα (έκανε έξι, μεταξύ του 2006 και του 2017). Η Ρωσία – τότε σοβιετική ένωση – δεν έχει κάνει καμία από το 1990. Η Κίνα έκανε την τελευταία το 1996. Ωστόσο αρκετές χώρες, ιδίως οι ΗΠΑ, κάνουν συχνά δοκιμές φορέων πυρηνικών όπλων: πυραύλων, υποβρυχίων, καταδιωκτικών και άλλων.

Η Ουάσιγκτον έχει υπογράψει – ωστόσο δεν έχει επικυρώσει – τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (TICE στα γαλλικά, CTBT στα αγγλικά) του 1996. Εάν προχωρούσε σε πυροδότηση πυρηνικού όπλου, θα την παραβίαζε κατάφωρα.

«Θα βοηθήσουμε τον Νετανιάχου στη δίκη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορούσε να μην αναφερθεί και στην ειρήνη που επιτεύχθηκε χάρη στο δικό του σχέδιο, στη Γάζα. Σχετικά με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αποκάλυψε πως του άσκησε πίεση ώστε να συμφωνήσει στην ειρηνευτική πρόταση. «Χρειάστηκε καθοδήγησε», τόνισε.

Αποκάλυψε μάλιστα πως οι ΗΠΑ θα εμπλακούν στη δίκη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου (τον αποκάλεσε πρωθυπουργό του πολέμου) καθώς θεωρεί πως τον αντιμετωπίζουν άδικα.

«Θα τον βοηθήσουμε λίγο, γιατί θεωρώ ότι αντιμετωπίζεται πολύ άδικα». Στη συνέχεια τόνισε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε «εξαιρετική δουλειά υπό δύσκολες συνθήκες».

Για ακόμη μία φορά απείλησε τη Χαμάς με εξόντωση στην περίπτωση που δεν αφοπλιστεί. «Η Χαμάς μπορεί να εξουδετερωθεί αμέσως αν δεν συμπεριφερθεί όπως πρέπει».

Σε ερώτηση για το πώς θα πετύχει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τόνισε: «Αν θέλω να αφοπλιστούν, θα το πετύχω πολύ γρήγορα. Θα εξοντωθούν». Διευκρίνισε μάλιστα πως η συμφωνία μεταξύ της οργάνωσης και του Ισραήλ δεν είναι εύθραστη.

