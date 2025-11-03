search
ΚΟΣΜΟΣ

03.11.2025 06:10

Ο Τραμπ αμφισβητεί τη Σαουδική Αραβία και απειλεί τη Χαμάς με εξόντωση – «Η εκεχειρία δεν είναι εύθραυστη»

trump kontino

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε δυναμικά στη διεθνή σκηνή με νέες δηλώσεις για τη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν «δεν είναι σοβαρός» για το παλαιστινιακό κράτος, αποκαλύπτοντας ότι άσκησε πίεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την εκεχειρία στη Γάζα και προειδοποιώντας τη Χαμάς πως θα «εξοντωθεί» αν δεν αφοπλιστεί.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS ο Τραμπ υποστήριξε ότι η εκεχειρία που διαμεσολάβησε στη Γάζα «δεν είναι εύθραυστη» και τόνισε πως η Χαμάς θα «εξοντωθεί» εάν δεν αφοπλιστεί.

«Δεν είναι εύθραυστη. Είναι πολύ σταθερή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στην εκπομπή «60 Minutes». «Η Χαμάς μπορεί να εξουδετερωθεί αμέσως αν δεν συμπεριφερθεί όπως πρέπει».

Σε ερώτηση για το πώς θα πετύχει τον αφοπλισμό της οργάνωσης, απάντησε: «Αν θέλω να αφοπλιστούν, θα το πετύχω πολύ γρήγορα. Θα εξοντωθούν».

Παρότι το 20-σημείο σχέδιό του προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, η συμφωνία που υπογράφηκε στο Κάιρο στις 9 Οκτωβρίου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς περιορίστηκε στην αρχική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, στην ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Αμφισβήτηση προς τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για το παλαιστινιακό κράτος

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, «δεν είναι σοβαρός» όταν θέτει ως προϋπόθεση για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Μιλώντας στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν πιστεύει τη δήλωση του Σαουδάραβα ηγέτη ότι δεν θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ χωρίς λύση δύο κρατών.

«Όχι», απάντησε ο Τραμπ. «Πιστεύω ότι θα ενταχθεί [στις Συμφωνίες του Αβραάμ]».

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά που ο Τραμπ είχε αμφισβητήσει την ειλικρίνεια του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας είχε εκδώσει ανακοίνωση διαψεύδοντας τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Θα υπάρξει λύση. Δεν ξέρω αν θα είναι δύο κρατών. Αυτό θα εξαρτηθεί από το Ισραήλ, άλλους ανθρώπους – και από εμένα», είπε ο Τραμπ, επιμένοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ήταν αυτό που εμπόδισε την περαιτέρω διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Ο Τραμπ παραδέχεται ότι πίεσε τον Νετανιάχου για την εκεχειρία στη Γάζα

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι πίεσε προσωπικά τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ώστε να επιτευχθεί η πρόσφατη εκεχειρία στη Γάζα. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «εμπλακούν» στη δίκη του Ισραηλινού ηγέτη, ο οποίος –όπως είπε– έχει αντιμετωπιστεί «πολύ άδικα».

«Αυτός ήταν ο άνθρωπος που χρειαζόταν το Ισραήλ εκείνη την περίοδο», είπε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον Νετανιάχου «πρωθυπουργό του πολέμου». Επανέλαβε δε ότι θεωρεί άδικες τις κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης που αντιμετωπίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Θα εμπλακούμε για να τον βοηθήσουμε λίγο, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο», δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναμένονται αμερικανικές παρεμβάσεις στη δικαστική υπόθεση.

Παράλληλα, δεν αρνήθηκε πως πίεσε τον Νετανιάχου: «Έπρεπε να τον πιέσω λίγο προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Έκανα εξαιρετική δουλειά στο να πιέζω. Είναι πολύ ταλαντούχος άνθρωπος… που δεν έχει ξαναπιεστεί ποτέ».

