Politico- έρευνα: Ο Τραμπ λέει ψέματα πιστεύουν δύο στους τρεις Αμερικανούς – Οι καλύτερες μέρες πέρασαν πιστεύει το 49% 

Μόνο καλά για τον Ντόναλντ Τραμπ και την ίδια την πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι τα αποτελέσματα έρευνας POLITICO της Public First.

Το πρώτο βασικό συμπέρασμα είναι πως τα δύο τρίτα των Αμερικανών λένε ότι είναι τουλάχιστον πιθανώς αλήθεια ότι η κυβέρνηση συχνά λέει ψέματα σκόπιμα στον λαό – η δυσπιστία διαπερνά τα κομματικά όρια: Η ισχυρή πλειοψηφία των ψηφοφόρων του Ντόναλντ Τραμπ (64%) και των ψηφοφόρων της Καμάλα Χάρις (70%) συμφωνεί.

Και το δεύτερο ότι σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί, το 49%, λένε ότι οι καλύτερες στιγμές της χώρας έχουν περάσει. Αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από το 41% που είπε ότι οι καλύτερες στιγμές βρίσκονται μπροστά, υπογραμμίζοντας ένα διάχυτο αίσθημα ανησυχίας τόσο για το μέλλον των ατόμων όσο και για την εθνική κατεύθυνση.

Δεν υπάρχει δικαίωση για το MAGA δηλαδή – «να ξαναγίνει η Αμερική μεγάλη».

Η αποκλειστική νέα δημοσκόπηση, που διεξήχθη σχεδόν ένα χρόνο μετά την επανεκλογή του Τραμπ, αποκαλύπτει μια βαθιά απαισιοδοξία στο εκλογικό σώμα – αλλά ιδιαίτερα στους Δημοκρατικούς.

Όσοι ψήφισαν την Χάρις πέρυσι έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τους ψηφοφόρους του Τραμπ να πουν ότι οι καλύτερες εποχές των Ηνωμένων Πολιτειών ανήκουν στο παρελθόν.

Η Αμερική, ως χώρα, είναι σαν «κάποιος που νιώθει χαμένος, μπερδεμένος ή ξυλοκοπημένος… ή αβέβαιος για το τι να κάνει, και κοιτάζοντας γύρω του λέγοντας ότι αυτό δεν είναι σωστό, αυτός δεν είναι ο τρόπος», δήλωσε ο Maury Giles, Διευθύνων Σύμβουλος του Braver Angels, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που εργάζεται για να γεφυρώσει τα κομματικά χάσματα.

Οι Δημοκρατικοί είναι πιο απαισιόδοξοι από τους Ρεπουμπλικάνους

Όταν ρωτήθηκαν για τις «καλύτερες εποχές» στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο ένας μικρός αριθμός ανθρώπων ανέφερε την παρούσα στιγμή.

Αντίθετα, σχεδόν τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων της Χάρις δήλωσαν ότι οι καλύτερες εποχές στις ΗΠΑ ανήκουν στο παρελθόν, διπλάσιο ποσοστό από τους ψηφοφόρους του Τραμπ που το πιστεύουν αυτό. Η πλειοψηφία του 55% των ψηφοφόρων του Τραμπ δήλωσε ότι οι καλύτερες εποχές βρίσκονται ακόμα μπροστά.

Αυτό πιθανότατα αντανακλά, τουλάχιστον εν μέρει, ένα κομματικό μοτίβο έκφρασης αισιοδοξίας όταν το κόμμα κάποιου βρίσκεται στον Λευκό Οίκο και απαισιοδοξίας όταν δεν βρίσκεται.

«Οι Αμερικανοί θα διχαστούν ως προς το πώς βλέπουν την πορεία της χώρας ανάλογα με το ποιος βρίσκεται στην εξουσία και με ποιο κόμμα ταυτίζονται», δήλωσε η Τζένιφερ ΜακΚόι, πολιτική επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, η οποία επικεντρώνεται στον πολιτικό κομματισμό.

Οι απόψεις των Αμερικανών μπορεί να αλλάξουν στο μέλλον, όταν αλλάξει ο έλεγχος του Λευκού Οίκου και της κυβέρνησης — αλλά προς το παρόν, οι αρνητικές απόψεις των Δημοκρατικών είναι διάχυτες.

Περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους της Χάρις, το 51%, λένε ότι η Αμερική δεν είναι μια λειτουργική δημοκρατία, ενώ το 52% των ψηφοφόρων του Τραμπ έχουν την αντίθετη άποψη και λένε ότι οι ΗΠΑ αποτελούν πρότυπο.

Η άποψη των Δημοκρατικών είναι τόσο ζοφερή που μια ισχυρή πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Χάρις – το 70% – λέει ότι η ποιότητα ζωής στις ΗΠΑ είναι τουλάχιστον κάπως χειρότερη από ό,τι ήταν πριν από πέντε χρόνια, μια περίοδος που σημαδεύτηκε από την αναταραχή της πανδημίας COVID-19, τις εκτεταμένες διαμαρτυρίες για τη φυλετική δικαιοσύνη και τις αμφιλεγόμενες προεδρικές εκλογές. Εν τω μεταξύ, μια πλειοψηφία 42% των ψηφοφόρων του Τραμπ λέει ότι η ποιότητα ζωής στις ΗΠΑ είναι τουλάχιστον κάπως καλύτερη από ό,τι ήταν πριν από πέντε χρόνια.

Αυτή η δυναμική επεκτείνεται ακόμη και στις απόψεις για τον κόσμο γενικότερα: Περισσότεροι από τα τρία τέταρτα – το 76% – των ψηφοφόρων της Χάρις λένε ότι η κατάσταση του κόσμου είναι τουλάχιστον κάπως χειρότερη από ό,τι ήταν πριν από πέντε χρόνια, σε σύγκριση με το 44% των ψηφοφόρων του Τραμπ που συμφωνούν.

Πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι το αμερικανικό όνειρο υπάρχει

Σε προσωπικό επίπεδο, η πίστη στο Αμερικανικό Όνειρο έχει επίσης μειωθεί. Η ιδέα – που κάποτε θεωρούνταν εθνικό ήθος για την ικανότητα να βελτιώνει κανείς τη ζωή του μέσω σκληρής δουλειάς και πειθαρχίας – δεν ορίστηκε συγκεκριμένα στην δημοσκόπηση, η οποία ρωτούσε γενικότερα για τη δήλωση ότι «το Αμερικανικό Όνειρο δεν υπάρχει πλέον».

Συνολικά, σχεδόν οι μισοί — το 46% — των Αμερικανών είπαν ότι το Αμερικανικό Όνειρο δεν υπάρχει πια. Αυτή ήταν μακράν η πιο συνηθισμένη απάντηση, πολύ μεγαλύτερη από το 26% που διαφώνησε.

Μια μικρή πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Χάρις, 51%, συμφώνησε ότι το Αμερικανικό Όνειρο δεν υπάρχει πλέον, ενώ οι περσινοί ψηφοφόροι του Τραμπ ήταν μάλιστα διχασμένοι, με το 38% να συμφωνεί και το 38% να διαφωνεί.

Η φθίνουσα πίστη στο Αμερικανικό Όνειρο, η οποία έχει αντικατοπτριστεί και σε άλλες εθνικές έρευνες , αντανακλά μια απαισιοδοξία για τη σημερινή οικονομία, δήλωσε ο McCoy.

Υπάρχει επίσης ένα έντονο ηλικιακό χάσμα, με τους νεότερους Αμερικανούς να είναι πιο πιθανό να πουν ότι το Αμερικανικό Όνειρο δεν υπάρχει πλέον. Περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς ηλικίας 18-24 ετών — 55% — συμφωνούν, σε σύγκριση με το 36% των Αμερικανών άνω των 65 ετών.

«Από οικονομικής άποψης, η κοινωνική κινητικότητα επιδεινώνεται όλο και περισσότερο, και αυτή η κοινωνική κινητικότητα είναι βασικά ο δείκτης του Αμερικανικού Ονείρου», είπε. «Και ιδιαίτερα οι νέοι… το νιώθουν αυτό, νιώθοντας ότι δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν παιδιά, εξακολουθούν να έχουν φοιτητικό χρέος, όλα αυτά τα πράγματα», συνέχισε.

Ολόκληρο το δημοσίευμα του Politico:

https://www.politico.com/news/2025/11/02/poll-american-dream-polarization-00632538

