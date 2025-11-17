Politico: Η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ για τα αρχεία του Επστάιν υπό την πίεση των… ανταρτών

Στην… αλλαγή πλεύσης του Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τη δημοσιοποίηση των αρχείων του καταδικασμένου Τζέφρι Επστάιν, αναφέρεται σε δημοσίευμά του το Politico, τονίζοντας ότι η… κυβίστηση του Αμερικανού προέδρου συνδέεται με την πίεση των Ρεπουμπλικανών της Βουλής των Αντιπροσώπων να έρθουν όλα στο φως.

Όπως γράφει το Politico, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξαφνικά αντιστρέφει την πολύμηνη εκστρατεία του για να καταπνίξει μια διακομματική προσπάθεια αποκάλυψης ομοσπονδιακών αρχείων που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν — ακριβώς τη στιγμή που δεκάδες Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων ετοιμάζονται να αψηφήσουν τα αιτήματά του σχετικά με τον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη.

Trump does Epstein U-turn as House Republicans prepare to spurn him https://t.co/Dv20ETAD0y — POLITICO (@politico) November 17, 2025

«Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα πρέπει να ψηφίσουν για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, και είναι καιρός να ξεπεράσουμε αυτή την απάτη των Δημοκρατικών», έγραψε την Κυριακή το βράδυ στο Truth Social, προσθέτοντας, «ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ! Το μόνο που με νοιάζει είναι να ΞΑΝΑΡΘΟΥΝ οι Ρεπουμπλικάνοι» συζητώντας οικονομικά ζητήματα.

'I DON'T CARE!'

Trump does dramatic late-night U-turn on the House Epstein files vote, suddenly telling GOP members they should vote for it.@meredithllee @Reporter_Mia explain why: He was facing a major mutiny, including members of GOP leadership. https://t.co/Nb8egfGdiD — Mike DeBonis (@mikedebonis) November 17, 2025

Η στροφή 180 μοιρών ήρθε μετά από μήνες δράματος εντός της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ρεπουμπλικανών σχετικά με ένα νομοσχέδιο που θα υποχρέωνε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει ολόκληρο τον φάκελο του Έπσταϊν. Μια προσπάθεια του Τραμπ και του Προέδρου Μάικ Τζόνσον να αποτρέψουν την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για το μέτρο κατέρρευσε την περασμένη εβδομάδα εν μέσω έντονης πίεσης στον Λευκό Οίκο για να προσπαθήσει να κρατήσει τους Ρεπουμπλικάνους σε εγρήγορση. Η ψηφοφορία αναμένεται τώρα την Τρίτη.

Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, ο Τζόνσον και ανώτερα στελέχη της Βουλής φάνηκαν ανίσχυροι να σταματήσουν ίσως και 100 Ρεπουμπλικάνους από το να κάνουν… αντάρτικο και να ψηφίσουν με τους Δημοκρατικούς για την δημοσιοποίηση των αρχείων. Η κατάσταση επιδεινώθηκε το Σαββατοκύριακο, καθώς ο Τραμπ επιτέθηκε με βαθιά προσωπική φωνή στον βουλευτή Τόμας Μάσι (Ρεπουμπλικάνος από το Κεντάκι), ο οποίος ηγείται της προσπάθειας να επιβληθεί ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον Έπσταϊν, και απέρριψε δημόσια τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν (Ρεπουμπλικανή από την Τζόρτζια), μια κάποτε στενή σύμμαχο που πρόσφατα χώρισε με τον Τραμπ για τον Έπσταϊν και άλλα θέματα.

Ακόμα και πριν από αυτό, ορισμένα μέλη που βρίσκονται πιο κοντά στην ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων σκεφτόντουσαν αν θα υποστηρίξουν την προσπάθεια τoυ Μάσι.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται νομοθέτες όπως η βουλευτής Βιρτζίνια Φοξ (Ρεπουμπλικανή από τη Βόρεια Καρολίνα), η οποία ως πρόεδρος της Επιτροπής Κανονισμού είναι από τα πιο έμπιστα μέλη του στενού κύκλου του Τζόνσον. Αρνήθηκε να πει σε συνέντευξή της την περασμένη εβδομάδα αν θα υποστήριζε το μέτρο του Μάσι. Αλλά άφησε να εννοηθεί ότι προτιμά να διεξαχθεί ψηφοφορία, κάτι που οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών αναμένουν να γίνει την Τρίτη.

«Είμαι άνθρωπος που κάνει μεγάλη πλήρη αποκάλυψη», είπε ο Φοξ. «Δεν έχω τίποτα να κρύψω και υποθέτω ότι ούτε κανείς άλλος έχει».

Ο βουλευτής Μπλέικ Μουρ από τη Γιούτα, αντιπρόεδρος της Ρεπουμπλικανικής συνδιάσκεψης, δήλωσε σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα ότι συνήθως δεν συζητά πώς θα ψηφίσει. Ο βουλευτής Κέβιν Χερν από την Οκλαχόμα, πρόεδρος της πολιτικής των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αναγνώρισε «μεγάλη ανησυχία» εντός του κόμματος σχετικά με το τι πρέπει να γίνει.

Ερωτηθείς για τη δική του ψήφο, ο Χερν είπε: «Θα λάβουμε αυτήν την απόφαση την ώρα του αγώνα».

Η εσωτερική διαμάχη των Ρεπουμπλικανών υπογραμμίζει πόσο πολιτικά τοξική έχει γίνει η σχέση του Τραμπ με τον Έπσταϊν, ειδικά μετά την δημοσιοποίηση email από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής την Τετάρτη, στο οποίο ο Έπσταϊν υπονόησε ότι ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια».

Τα στοιχεία δεν έχουν συνδέσει τον Τραμπ με αδικήματα στην υπόθεση Έπσταϊν, και ο πρόεδρος έχει υποστηρίξει ότι αυτός και ο ατιμασμένος χρηματοδότης είχαν μια διαμάχη πριν από χρόνια.

Ο Τραμπ και ο Τζόνσον είχαν προσπαθήσει να αποφύγουν μια ολοκληρωτική απόδραση των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή, γνωρίζοντας ότι μια μεγάλη ψηφοφορία θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στη Γερουσία να εξετάσει το νομοσχέδιο και να το στείλει στο γραφείο του προέδρου, επιβάλλοντας ένα ντροπιαστικό βέτο που θα παρέτεινε τη διαμάχη.

Οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία δεν έχουν δεσμευτεί να διεξαγάγουν ψηφοφορία και, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι αναμένουν ευρέως ότι το μέτρο θα απορριφθεί στην αίθουσα, δέχονται εβδομάδες έντονης πίεσης για να το προωθήσουν.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ, απευθύνθηκε στον Τραμπ σε μια ανάρτηση αργά το βράδυ, επισημαίνοντας ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε απλώς να δημοσιεύσει τα αρχεία αντί να πείσει τους συμμάχους του στο Κογκρέσο.

«Ας το κάνουμε αυτό ευκολότερο», έγραψε ο Σούμερ. «Απλώς δημοσιεύστε τα αρχεία τώρα».

Ο γερουσιαστής Τζεφ Μέρκλεϊ (Δημοκρατικός από το Όρεγκον), ο οποίος συνέταξε μια εκδοχή του νομοσχεδίου στη Γερουσία, συντονίζεται με τον Μάσι και οι Δημοκρατικοί έχουν κάποιες επιλογές για να επιβάλουν το ζήτημα, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να επιβάλουν μια ψηφοφορία με ομόφωνη συναίνεση ή να τροποποιήσουν άσχετη νομοθεσία.

Ο Τραμπ φαινόταν εκπαιδευμένος να ελαχιστοποιεί τις αποστασίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μόλις την Παρασκευή, όταν έστειλε πολλές αναρτήσεις στο Truth Social όπου κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι προωθούν μια «φάρσα του Έπσταϊν… προκειμένου να απομακρυνθούν από όλες τις κακές πολιτικές και τις ήττες τους» και διέταξε την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να διερευνήσει τις διασυνδέσεις των Δημοκρατικών με τον Έπσταϊν. Οι αναρτήσεις, σύμφωνα με τρεις Ρεπουμπλικάνους που ζήτησαν ανωνυμία για να συζητήσουν το ευαίσθητο θέμα, ήταν μέρος μιας προσπάθειας περιορισμού των μαζικών αποστάσεων των Ρεπουμπλικανών στην ψηφοφορία αυτής της εβδομάδας.

«Μερικοί Αδύναμοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πέσει στα νύχια τους επειδή είναι επιεικής και ανόητοι», έγραψε, λέγοντάς τους, «μην σπαταλάτε τον χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να διοικήσω!»

Η… σιδερένια πυγμή του Τραμπ στη Βουλή «ραγίζει»

Ο Τραμπ συνήθως έχει υπό τον έλεγχό του τα στελέχη του κόμματός του στη Βουλή, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι σπάνια είναι οτιδήποτε άλλο παρά υποταγμένοι στον πρόεδρο. Έχει δει πρόσφατα υπαινιγμούς αντίστασης σε βασικούς υποψηφίους και στην απαίτησή του να καταργηθεί το κωλυσιεργικό μέτρο της Γερουσίας.

Αλλά έχει χάσει κάθε έλεγχο της βουλής όσον αφορά το θέμα του Έπσταϊν, και οι Ρεπουμπλικάνοι του Χιλ γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί με την εμμονή του Τραμπ με το θέμα, σύμφωνα με πέντε άλλα άτομα που τηρούν την ανωνυμία τους για να περιγράψουν εσωτερικές συνομιλίες των Ρεπουμπλικανών.

Ένας ανώτερος Ρεπουμπλικάνος θαύμασε την «ακανόνιστη» και ανησυχητική προσπάθεια του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα να καταστρέψει την διακομματική στροφή με επικεφαλής τον Μάσι και τη βουλευτή Ρο Κάνα (Δημοκρατική από την Καλιφόρνια). Αυτό περιελάμβανε την προσέλκυση της βουλευτή Λόρεν Μπόμπερτ (Ρεπουμπλικανίδα από το Κολοράντο) στην Αίθουσα Καταστάσεων του Λευκού Οίκου για να προσπαθήσει να αφαιρέσει το όνομά της από την αίτηση απαλλαγής που είχε υπογράψει μαζί με τις βουλευτές των Ρεπουμπλικανών Νάνσι Μέις από τη Νότια Καρολίνα και Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν από την Τζόρτζια.

Η προσπάθεια απέτυχε, και αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ προειδοποίησαν κατ’ ιδίαν ότι η ανυπακοή της Μέις είναι πιθανό να της κοστίσει την υποστήριξή της στην κούρσα για την κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας. Ένας από τους Ρεπουμπλικάνους αντιπάλους της σε εκείνη την εκστρατεία, ο βουλευτής Ραλφ Νόρμαν, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να μην ψηφίσει το νομοσχέδιο σε μια συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα: «Ω, δεν ξέρω. Θα δούμε».

Μια σημαντική πηγή της εμμονής του Τραμπ με την ψηφοφορία για τη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι ο Μάσι, ο οποίος έχει αντιταχθεί σε μια σειρά από σημαντικές νομοθεσίες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, συμπεριλαμβανομένων των νομοσχεδίων δαπανών και του mega-νομοσχεδίου που ψηφίστηκε αυτό το καλοκαίρι. Ο Τραμπ σκοπεύει τώρα να εκδιώξει τον Μάσι στις προκριματικές εκλογές του επόμενου έτους, αλλά ο Ρεπουμπλικάνος του Κεντάκι κατάφερε τώρα να ξεπεράσει τον πρόεδρο παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ και ο Τζόνσον προσπαθούν να τον κρατήσουν μακριά για μήνες.

Ο Mάσι είπε σε μια συνέντευξη ότι η ψήφος του Επστάιν θα αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Ρεπουμπλικάνοι αρχίζουν να κάνουν απολογισμό ενός κόσμου μετά τον Τραμπ.

«Πρέπει να κοιτάξουν πέρα ​​από το 2028 και να αναρωτηθούν αν θέλουν αυτό να καταγραφεί στο ιστορικό τους για το υπόλοιπο της πολιτικής τους καριέρας», είπε.

«Αυτή τη στιγμή, είναι εντάξει να καλύπτεις τους παιδεραστές επειδή ο πρόεδρος θα σε αναλάβει αν είσαι στις κόκκινες περιφέρειες – αυτή είναι η συμφωνία», δήλωσε αργότερα ο Μάσι στους δημοσιογράφους. «Αλλά αυτή η συμφωνία λειτουργεί μόνο εφόσον είναι δημοφιλής ή πρόεδρος… Αν σκέφτονται τι πρέπει να κάνουν, αυτό είναι αρκετά προφανές: Ψηφίστε υπέρ της».

Αυτό αντικατοπτρίζεται στο ευρύ φάσμα των Ρεπουμπλικανών της Βουλής που δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι ήταν έτοιμοι να υποστηρίξουν τον Μάσι, που κυμαίνονται από συντηρητικούς σκληροπυρηνικούς έως μετριοπαθείς διαπραγματευτές και απειλούμενους στόχους για αμφίρροπες έδρες, συμπεριλαμβανομένου του βουλευτή Τομ Μπάρετ από το Μίσιγκαν και των βουλευτών Ρομπ Μπρέσναχαν και Ράιαν Μακένζι από την Πενσυλβάνια.

«Αν το ψηφίσουμε, θα το ψηφίσω», είπε ο Μακένζι.

Στη δεξιά πτέρυγα, οι βουλευτές Έλι Κρέιν από την Αριζόνα, Γουόρεν Ντέιβιντσον από το Οχάιο, Έρικ Μπέρλισον από το Μιζούρι και Τιμ Μπέρτσετ από το Τενεσί δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να υποστηρίξουν το μέτρο. (Ο Μπέρτσετ προσπάθησε να το περάσει με φωνητική ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα, αλλά οι Δημοκρατικοί επέμειναν σε καταγεγραμμένη ψηφοφορία.)

Οι πιο κεντρώοι βουλευτές Τζεφ Βαν Ντρου από το Νιου Τζέρσεϊ, Κέβιν Κάιλι από την Καλιφόρνια και Ντον Μπέικον από τη Νεμπράσκα δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν υπέρ του νομοσχεδίου. Ο Μπέικον, ο οποίος συνταξιοδοτείται, υποστήριξε ότι η εκστρατεία πίεσης της τελευταίας στιγμής από τον Λευκό Οίκο ήταν άστοχη.

«Το τρένο έχει ήδη φύγει από τον σταθμό, οπότε θα πρέπει να προχωρήσουμε», είπε.

Ο Τζόνσον, υποστηρίζοντας ότι οι Ρεπουμπλικάνοι «ήταν υπέρμαχοι για τη μέγιστη διαφάνεια των αρχείων του Έπσταϊν από την αρχή», ξεκαθάρισε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα ψήφιζε ο ίδιος το νομοσχέδιο. Υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο δεν θα έκανε αρκετά για να προστατεύσει τα θύματα του Έπσταϊν, έναν ισχυρισμό που απορρίπτουν οι Μάσι και Κάνα.

Ορισμένα βασικά μπλοκ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος παρέμειναν διχασμένα στο θέμα, συμπεριλαμβανομένης της σκληροπυρηνικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Ελευθερία και της Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής Μελέτης, που αποτελείται από 189 συντηρητικούς. Ωστόσο, η νομοθεσία είναι πιθανό να λάβει καθολική Δημοκρατική υποστήριξη εκτός από σημαντική υποστήριξη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δήλωσε ο Κάνα πριν ο Τραμπ αλλάξει πορεία.

«Ενώ μπορεί να υπάρχει πίεση από τον Λευκό Οίκο, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη πίεση από το κοινό», είπε. «Οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί το σύστημά μας που προστατεύει την τάξη του Έπσταϊν».

Διαβάστε επίσης:

«Μυστηριώδης» πτήση με 153 Παλαιστίνιους έφτασε στη Νότια Αφρική – «Πρόδηλη επιθυμία να εκδιωχθούν από τη Γάζα»

Τύμπανα πολέμου από τη Milliyet: Το καλώδιο και εξοπλισμοί αυξάνουν τις πιθανότητες σύγκρουσης με την Κύπρο

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει