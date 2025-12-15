Ουκρανία: Κρίσιμες συνομιλίες στο Βερολίνο – Ο Ζελένσκι «ανταλλάσσει» το ΝΑΤΟ με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί οι νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ουκρανίας και «συμμαχίας των προθύμων» για το ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι εκπρόσωποι του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τις συναντήσεις τους στη Μόσχα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να εγκαταλείψει την πρόθεσή του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχε με Αμερικανούς απεσταλμένους και Ευρωπαίους συμμάχους στο Βερολίνο την Κυριακή, καθώς σήμερα θα έχει συνομιλίες στο Βερολίνο με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την πρόταση ως παραχώρηση από το Κίεβο, μετά από χρόνια πίεσης για ένταξη στο ΝΑΤΟ ως το ισχυρότερο αποτρεπτικό μέσο ενάντια σε μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις. Οι ΗΠΑ, οι ευρωπαίοι εταίροι και άλλοι σύμμαχοι θα μπορούσαν αντ’ αυτού να παρέχουν νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφάλειας. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ εξετάζουν ένα σχέδιο 20 σημείων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία έχει ήδη συναντηθεί με τους Αμερικανούς και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις.

Πολλαπλές συνομιλίες

Από την πλευρά της, η Ρωσία διά του εκπροσώπου της Ρωσικής Προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, σημείωσε ότι «φυσικά, αυτό το ζήτημα είναι ένα από τα βασικά και, βεβαίως, αποτελεί αντικείμενο ειδικής συζήτησης», αναφερόμενος στις δηλώσεις Ζελένσκι. Προσέθεσε, δε, ότι η Ρωσία αναμένει ενημέρωση από τις ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες στο Βερολίνο με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένα απαιτήσει από την Ουκρανία να αποσύρει επίσημα την αίτηση ένταξής της στο ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα στρατεύματά της από το περίπου 10% της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, την οποία εξακολουθεί να ελέγχει το Κίεβο. Η Ρωσία έχει επίσης δηλώσει ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι ουδέτερη και ότι δεν μπορούν να σταθμεύουν σε αυτήν στρατεύματα του ΝΑΤΟ.

Όσον αφορά στις συνομιλίες στο Βερολίνο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθούν το απόγευμα. Αργότερα το βράδυ, αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ και Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, θα συζητήσουν την πορεία των συνομιλιών για την Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ενισχύσουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει πιέσεις από την Ουάσινγκτον να αποδεχτεί γρήγορα μια ειρηνευτική συμφωνία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι το Κίεβο συνέχισε αντιστέκεται σθεναρά στην πίεση των ΗΠΑ να παραχωρήσει εδάφη στο Ντονμπάς στη Ρωσία.

Παραμένει ο «κόμπος» για τα ρωσικά κεφάλαια

Όσον αφορά στο ζήτημα των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την εξεύρεση λύσης για τη μελλοντική χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας μεταξύ των μελών του μπλοκ αποδεικνύονται δύσκολες. «Η πιο αξιόπιστη επιλογή είναι το δάνειο αποζημίωσης, και αυτό είναι που προσπαθούμε να επιτύχουμε», δήλωσε κατά την άφιξή της σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επιθυμητό αποτέλεσμα και είναι όλο και πιο δύσκολο, αλλά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε», πρόσθεσε. Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της ΕΕ θα αποφασίσουν εάν είναι έτοιμοι να διαθέσουν στην Ουκρανία τα περιουσιακά στοιχεία του ρωσικού κράτους που έχουν παγώσει στην ΕΕ, ως δάνειο για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων οικονομικών αναγκών της χώρας.

Την Παρασκευή, οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν με μεγάλη πλειοψηφία να παγώσουν επ’ αόριστον τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία αξίας σχεδόν 250 δισ. δολαρίων που βρίσκονται στην ΕΕ, καταργώντας την ανάγκη να ψηφίζουν κάθε έξι μήνες για την παράταση του παγώματος των περιουσιακών στοιχείων και ξεπερνώντας το πρώτο εμπόδιο για τη διάθεση των χρημάτων στην Ουκρανία ως δάνειο αποζημίωσης.

Η συμφωνία για άλλες επιλογές χρηματοδότησης, όπως η ανάληψη κοινού χρέους για νέες επιχορηγήσεις προς την Ουκρανία, είχε αποδειχθεί αδύνατη στο παρελθόν, επειδή απαιτούσε ομόφωνη έγκριση από όλα τα μέλη της ΕΕ, δήλωσε η Κάλας, σημειώνοντας ότι το δάνειο αποζημίωσης απαιτεί μόνο πλειοψηφική ψήφο. Ωστόσο, είπε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν πρέπει να αγνοήσουν το Βέλγιο, όπου το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών κεφαλαίων βρίσκεται στο χρηματοπιστωτικό αποθετήριο Euroclear. Το Βέλγιο έχει μέχρι στιγμής αντισταθεί στο σχέδιο, φοβούμενο ότι εκθέτει τη χώρα σε σημαντικούς νομικούς και οικονομικούς κινδύνους.

Διαβάστε επίσης

Ούγγρος ΥΠΕΞ: «Οι ηγέτες της ΕΕ θέλουν να σύρουν όλη την Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία»

Παρίσι: Ακυρώνεται η πρωτοχρονιάτικη συναυλία στα Ηλύσια Πεδία λόγω «πολύ υψηλής τρομοκρατική απειλής»

Γουίτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ για το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα