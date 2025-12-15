search
ΚΟΣΜΟΣ

15.12.2025 13:20

Παρίσι: Ακυρώνεται η πρωτοχρονιάτικη συναυλία στα Ηλύσια Πεδία λόγω «πολύ υψηλής τρομοκρατική απειλής»

15.12.2025 13:20
paris new

Μια απόφαση που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα έμοιαζε αδιανόητη παίρνει το Παρίσι: Η παραδοσιακή, μεγαλειώδης πρωτοχρονιάτικη γιορτή στα Ηλύσια Πεδία ακυρώνεται, υπό το βάρος σοβαρών ανησυχιών για την ασφάλεια.

Οι γαλλικές Αρχές, επικαλούμενες αυξανόμενη βία και υψηλό τρομοκρατικό κίνδυνο, αποφάσισαν να «χαμηλώσουν τα φώτα» στην πιο εμβληματική λεωφόρο της πόλης, στα Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι, καλώντας τους πολίτες να υποδεχθούν το νέο έτος από τα σπίτια τους, σύμφωνα με την New York Post.

Η μεγάλη συναυλία, η οποία πέρυσι είχε συγκεντρώσει περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους και επί δεκαετίες αποτελούσε σημείο αναφοράς για την παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Παρίσι, ακυρώνεται.

Στη θέση της θα προβληθεί ένα βίντεο, το οποίο οι Γάλλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν «με ασφάλεια και άνεση» από τα σαλόνια τους.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, τα πυροτεχνήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου όταν το ρολόι δείξει 12 τα μεσάνυχτα, ωστόσο οι Αρχές προτρέπουν το κοινό να τα παρακολουθήσει από την τηλεόραση και όχι από κοντά.

Τα Ηλύσια Πεδία έχουν μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε εστία επεισοδίων, με ομάδες νεαρών – κυρίως μεταναστών από υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού – να καταφθάνουν τις νυχτερινές ώρες, προκαλώντας επεισόδια, λεηλασίες πολυτελών καταστημάτων και συγκρούσεις με πολίτες και αστυνομικές δυνάμεις.

Η αστυνομία του Παρισιού, που φέρεται να πίεσε τη δήμαρχο για την ακύρωση της συναυλίας, έκανε λόγο για σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας, όπως «απρόβλεπτες μετακινήσεις πλήθους», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πολλοί επικριτές, ωστόσο, αποδίδουν την απόφαση στις πολιτικές ανοιχτών συνόρων της Γαλλίας και στις συνέπειές τους στη δημόσια ασφάλεια.

Την ίδια στιγμή, ακόμη και οι υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές αντιμετωπίζονται πλέον ως στόχοι υψηλού κινδύνου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, σε επείγουσα επιστολή προς τις τοπικές Αρχές, προειδοποίησε για «πολύ υψηλή τρομοκρατική απειλή», αναφερόμενος σε οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος. Ζήτησε ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, περιορισμό της πρόσβασης οχημάτων και αυξημένη κινητοποίηση των υπηρεσιών πληροφοριών.

alberto eskenazy
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε στα 73 του o ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

gripi new
ΥΓΕΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας : Αυξημένη εγρήγορση για τη σούπερ γρίπη Η3Ν2 – υποκλάδος Κ

russia_xilo_1512_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Μαλλιά κουβάρια» έγιναν ο… Άγιος Βασίλης με τον… Spider-man και τον… Μίκι Μάους (video)

clooney amal 887- new
LIFESTYLE

Τζορτζ Κλούνεϊ: «Έχω αποφασίσει να μην φιλάω πια γυναίκες στις ταινίες» – Η συζήτηση με την Αμάλ που τον…επηρέασε

rob-reiner
ΚΟΣΜΟΣ

Με κομμένο το λαιμό βρέθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγος του – «Είναι επικίνδυνος», είπε η κόρη του ζευγαριού στην αστυνομία για τον δράστη

NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

