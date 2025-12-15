search
ΚΟΣΜΟΣ

15.12.2025 10:52

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πολίτες μάζεψαν δωρεά 1 εκατ. δολάρια για τον ήρωα που σταμάτησε τον ένα τρομοκράτη

ahmed

Ο Αχμέντ αλ Αχμέντ είναι το πρόσωπο για το οποίο μιλάει όλη η Αυστραλία μετά το μακελειό στο Σίδνεϊ.

Το θάρρος του να τα βάλει με τον έναν από τους δύο τρομοκράτες και να τον αφοπλίσει, έχει συγκινήσει τους πολίτες, οι οποίοι τον έχουν χαρακτηρίσει – δικαίως- ήρωα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μία καμπάνια οικονομικής ενίσχυσής του.

Ο 43χρονος οπωροπώλης, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου καθώς έχει δεχτεί δύο σφαίρες στον ώμο, αλλά την ίδια ώρα έχει γίνει πλουσιότερος κατά 1 εκατομμύριο δολάρια από τις δωρεές που έχουν ήδη συγκεντρωθεί.

Ο Αχμέντ ελ Αχμέντ στο βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, πλησιάζει τον ένα ένοπλο (τον 50χρονο πατέρα του άλλου δράστη) μέσα από τον χώρο στάθμευσης στην Campbell Parade, σκύβοντας πίσω από σταθμευμένα αυτοκίνητα για να μη γίνει αντιληπτός. Όταν έφτασε σε απόσταση αναπνοής, όρμησε στον δράστη και μετά από πάλη μερικών δευτερολέπτων, κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν κινηθεί προς τον ένοπλο, ο Αχμέντ είχε μιλήσει στον ξάδελφό του, Τζοζέι Αλκαντζ, εκφράζοντας τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρει. «Μου είπε “θα πεθάνω, σε παρακαλώ δες την οικογένειά μου και πες τους ότι σκοτώθηκα προσπαθώντας να σώσω ζωές”» σύμφωνα με τη Sydney Morning Herald.

