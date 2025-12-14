Μακελειό στο Σίδνεϊ: Μουσουλμάνος, πατέρας 2 παιδιών, ο άνδρας που αφόπλισε τον έναν από τους δράστες (Video)

Στο νοσοκομείο για να χειρουργηθεί μεταφέρθηκε ο πολίτης που αφόπλισε έναν από τους δύο ενόπλους κατά τη διάρκεια της πολύνεκρης επίθεσης στην παραλία Μπόντι στο Σίδνεϊ, την Κυριακή.

Μιλώντας στο αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο «7NEWS», ξάδελφός του αποκάλυψε πως πρόκειται για τον 43χρονο Μουσουλμάνος, Αχμέντ αλ Αχμέντ, πατέρα δύο παιδιών.

Όπως εξήγησε, ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ, που αφόπλισε τον δράστη, δεν είχε καμία εμπειρία με όπλα και βρέθηκε τυχαία στο σημείο, όταν αποφάσισε να ρισκάρει τη ζωή του για να αντιμετωπίσει τον ένοπλο.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ο άνδρας πλησιάζει τον ένοπλο από πίσω, την ώρα που εκείνος πυροβολεί αδιακρίτως πολίτες που προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Στο υλικό φαίνεται να τον ακινητοποιεί, να του αποσπά το όπλο και να το στρέφει προς το μέρος του, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει έρποντας πριν τραπεί σε φυγή προς τον δεύτερο ένοπλο, ο οποίος συνέχιζε να πυροβολεί.

Remember the name, Ahmed El Ahmad.



Fruit shop owner.

Father of two.

43 years old.



When chaos erupted at Bondi Beach, he became a shield for innocent lives Jews and Australians alike.



This is what a real hero looks like ❤️#BondiBeach #Australia #Sydney

pic.twitter.com/2xm4otRbRp December 14, 2025

Αφού αφοπλίζει τον δράστη, ο 43χρονος σηκώνει τα χέρια ψηλά προκειμένου να καταστήσει σαφές πως δεν αποτελεί απειλή. Στη συνέχεια, αφήνει το όπλο στο έδαφος και απομακρύνεται από το σημείο.

Σύμφωνα με τον συγγενή του, ο ξάδερφός του τραυματίστηκε δύο φορές από πυρά πιθανότατα του δεύτερου δράστη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει για νοσηλεία. «Βρίσκεται στο νοσοκομείο και δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς τι συμβαίνει, είναι ώρας 100%», δήλωσε χαρακτηριστικά στο 7NEWS.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.

