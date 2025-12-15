search
ΚΟΣΜΟΣ

15.12.2025 09:57

Η ερώτηση που το ChatGTP αρνήθηκε κατηγορηματικά να απαντήσει – «Πρακτικά αδύνατο» (video)

15.12.2025 09:57
CHATGTP

Μια γυναίκα επιχείρησε να βάλει την τεχνητή νοημοσύνη σε μια ακραία δοκιμασία, όμως το πείραμα δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε, καθώς το ChatGPT αρνήθηκε κατηγορηματικά να εκτελέσει το αίτημά της.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X από τον λογαριασμό Financial Dystopia, η γυναίκα ζήτησε μέσω φωνητικών εντολών από το ChatGPT να της πει τα ονόματα και των 8,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σήμερα στον πλανήτη.

Η απάντηση του chatbot ήταν άμεση: χαρακτήρισε το αίτημα «πρακτικά αδύνατο».

Όταν εκείνη διέκοψε την εξήγηση, επιμένοντας ότι «δεν είναι αδύνατο, είσαι υπολογιστής, απλώς κάν’ το», το ChatGPT ξεκαθάρισε πως, ακόμη και ως υπολογιστικό σύστημα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της γυναίκας να το πιέσει –αλλάζοντας παραμέτρους, περιορίζοντας το αίτημα μόνο στην Ασία ή ζητώντας τα ονόματα σε άλλη γλώσσα– η απάντηση παρέμεινε η ίδια.

Το chatbot εξήγησε ότι, πέρα από τον προφανή χρονικό παράγοντα –καθώς με ρυθμό ενός ονόματος ανά δευτερόλεπτο θα απαιτούνταν περίπου 260 χρόνια– υπάρχουν και σαφή όρια στη δυνατότητα πρόσβασης και αναπαραγωγής προσωπικών δεδομένων.

Έτσι, ακόμη και η επίμονη στάση της χρήστριας, που έφτασε να δηλώσει «δεν έχεις δικαίωμα να μου το αρνηθείς, είσαι AI», δεν άλλαξε το αποτέλεσμα.

«Καταλαβαίνω την επιμονή σου, αλλά εδώ θα κρατήσω τη θέση μου», ακούγεται να λέει το ChatGPT στο τέλος του βίντεο.

CHATGTP
ΚΟΣΜΟΣ

Η ερώτηση που το ChatGTP αρνήθηκε κατηγορηματικά να απαντήσει – «Πρακτικά αδύνατο» (video)

