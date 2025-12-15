Ούγγρος ΥΠΕΞ: «Οι ηγέτες της ΕΕ θέλουν να σύρουν όλη την Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία» 

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας εξακολουθεί να επιτίθεται στην ηγεσία της ΕΕ για την στάση της απέναντι στη Ρωσία.

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πίτερ Σιγιάρτο, μιλώντας πριν τη σύνοδο των ΥΠΕΞ στις Βρυξέλλες πως «οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν άλλη μια προσπάθεια να διαταράξουν τις διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και σκοπεύουν να σύρουν ολόκληρη την Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία».

Ο Σιγιάρτο σχολίασε πως «η τρέχουσα κατάσταση μοιάζει με τις εξελίξεις μετά τις ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022», μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

«Οι Ευρωπαίοι, οι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες και οι δυτικοευρωπαίοι πολιτικοί θέλουν να διαταράξουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Οι δυτικοευρωπαίοι πολιτικοί προκαλούν τώρα σχεδόν ανοιχτά και επιδιώκουν να σύρουν ολόκληρη την Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία. Εμείς θα μείνουμε μακριά από αυτό», υποστήριξε ο Σιγιάρτο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Ο Σιγιάρτο πρόσθεσε πως περιμένει στη συνεδρίαση να δεχτεί πιέσεις η Ουγγαρία για να «προκληθεί να εμπλακεί με κάποιο τρόπο στον πόλεμο».

Διαβάστε επίσης:

Παρίσι: Ακυρώνεται η πρωτοχρονιάτικη συναυλία στα Ηλύσια Πεδία λόγω «πολύ υψηλής τρομοκρατική απειλής»

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πολίτες μάζεψαν δωρεά 1 εκατ. δολάρια για τον ήρωα που σταμάτησε τον ένα τρομοκράτη

Η ερώτηση που το ChatGTP αρνήθηκε κατηγορηματικά να απαντήσει – «Πρακτικά αδύνατο» (video)