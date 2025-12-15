search
ΚΟΣΜΟΣ

15.12.2025 13:36

Ούγγρος ΥΠΕΞ: «Οι ηγέτες της ΕΕ θέλουν να σύρουν όλη την Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία» 

15.12.2025 13:36
szijiarto

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας εξακολουθεί να επιτίθεται στην ηγεσία της ΕΕ για την στάση της απέναντι στη Ρωσία.

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πίτερ Σιγιάρτο, μιλώντας πριν τη σύνοδο των ΥΠΕΞ στις Βρυξέλλες πως «οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν άλλη μια προσπάθεια να διαταράξουν τις διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και σκοπεύουν να σύρουν ολόκληρη την Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία».

Ο Σιγιάρτο σχολίασε πως «η τρέχουσα κατάσταση μοιάζει με τις εξελίξεις μετά τις ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022», μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου. 

«Οι Ευρωπαίοι, οι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες και οι δυτικοευρωπαίοι πολιτικοί θέλουν να διαταράξουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Οι δυτικοευρωπαίοι πολιτικοί προκαλούν τώρα σχεδόν ανοιχτά και επιδιώκουν να σύρουν ολόκληρη την Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία. Εμείς θα μείνουμε μακριά από αυτό», υποστήριξε ο Σιγιάρτο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Ο Σιγιάρτο πρόσθεσε πως περιμένει στη συνεδρίαση να δεχτεί πιέσεις η Ουγγαρία για να «προκληθεί να εμπλακεί με κάποιο τρόπο στον πόλεμο».

