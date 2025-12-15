Κινέζος μεγιστάνας φέρεται να απέκτησε πάνω από 100 παιδιά για να… τα παντρέψει με αυτά του Μασκ

Ένας Κινέζος δισεκατομμυριούχος που φέρεται να έχει αποκτήσει περισσότερα από 100 παιδιά γεννημένα στις ΗΠΑ μέσω πρακτορείων παρένθετης μητρότητας, φέρεται να ελπίζει ότι θα παντρευτούν κάποια μέρα τα παιδιά του Έλον Μασκ και θα δημιουργήσουν μια εκτεταμένη οικογενειακή δυναστεία.

Ο Σου Μπο, ένας 48χρονος πλούσιος ερημίτης που ίδρυσε την εταιρεία διαδικτυακών παιχνιδιών Duoyi, αποκαλεί τον εαυτό του «ο πρώτος πατέρας της Κίνας» και έχει εμμονή με το να αποκτήσει τουλάχιστον «50 υψηλής ποιότητας γιους», σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επιβεβαιώθηκαν ως δικές του από τη Wall Street Journal.

Photo: Weibo

Η εταιρεία του έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Σου έχει αποκτήσει περισσότερα από 100 παιδιά μέσω παρένθετης μητρότητας στις ΗΠΑ, προκαλώντας σάλο στα social media της Κίνας, αφού η πρώην φίλη του, Σου, δημοσίευσε ότι είχε αποκτήσει περισσότερα από 300 παιδιά, εκ των οποίων τα 11, όπως είπε, τα μεγάλωσε για χρόνια.

«Αυτός ο αριθμός μπορεί ακόμη και να είναι υποτιμημένος, αλλά σίγουρα δεν είναι υπερβολικός», δήλωσε η Τανγκ Τζινγκ, η πρώην του Σου.

Photo: Baidu

Το ζευγάρι βρίσκεται τώρα σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των κοριτσιών τους, με τον Σου να ισχυρίζεται ότι η πρώην του του οφείλει εκατομμύρια δολάρια για έξοδα που πλήρωσε όλα αυτά τα χρόνια.

Απέφυγε πάντως να τοποθετηθεί στο εάν έχει αποκτήσει εκατοντάδες παιδιά.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε το 2022 από λογαριασμό συνδεδεμένο με τον Σου, το υλικό δείχνει μια σειρά από δεκάδες μικρά αγόρια σε μια έπαυλη, ανέφερε η Journal. Καθώς η κάμερα κινείται, τα αγόρια πετάγονται από τις καρέκλες τους και τρέχουν προς τον εικονολήπτη φωνάζοντας «Μπαμπά!» στα κινεζικά.

Photo: Reddit

Η επιδίωξη του Σου να χτίσει μια οικογενειακή δυναστεία φέρεται να εμπνεύστηκε από τον Μασκ, για τον οποίο κυκλοφορούν φήμες ότι προσφέρει σπέρμα σε φίλους και συγγενείς σε μια προσπάθεια να επεκτείνει τη γενεαλογική του γραμμή, ισχυρισμοί που ο επικεφαλής της Tesla έχει αρνηθεί.

Στο Weibo, ο Σου έχει αναρτήσει φαντασιώσεις για το ενδεχόμενο οι απόγονοί του να παντρευτούν κάποια μέρα τα παιδιά του Μασκ.

Ο Σου συχνά προβάλλει τα υποτιθέμενα παιδιά του σε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με τον ίδιο ή την εταιρεία του.



Το καλοκαίρι του 2023, ένας δικαστής στην Καλιφόρνια εξέτασε αιτήματα του Σου για να αποκτήσει γονικά δικαιώματα για τέσσερα αγέννητα παιδιά, καθώς και για τουλάχιστον άλλα οκτώ παιδιά για τα οποία είχε πληρώσει μέσω παρένθετων μητέρων. Ο δικαστής κάλεσε αμέσως σε εμπιστευτική ακρόαση και ο Σου εμφανίστηκε μέσω βίντεο.

Ο δισεκατομμυριούχος είπε στον δικαστή ότι ήλπιζε να αποκτήσει 20 ή περισσότερα παιδιά γεννημένα στις ΗΠΑ — αγόρια συγκεκριμένα, επειδή είναι ανώτερα — ώστε κάποια μέρα να αναλάβουν την επιχείρησή του.

Πολλά από τα παιδιά του φέρεται να έχουν ζήσει σε ένα σπίτι στο Ίρβαϊν της Καλιφόρνιας και να έχουν ανατραφεί από νταντάδες.

Ο Σου είπε στον δικαστή ότι δεν τα είχε γνωρίσει ακόμη επειδή η δουλειά τον κρατούσε απασχολημένο, αλλά ότι σχεδίαζε να τα φέρει σύντομα στην Κίνα.

Ο δικαστής απέρριψε το αίτημά του για γονικά δικαιώματα, αφήνοντας τα αγέννητα παιδιά σε νομικό κενό και αποκαλύπτοντας μια παράλογη βιομηχανία εταιρειών παρένθετης μητρότητας που βοηθούν πλούσιους Κινέζους επιχειρηματίες να αποκτούν παιδιά γεννημένα στην Αμερική.

