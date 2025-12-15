Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος, σχεδίασαν το μακελειό μετά από ταξίδι στις Φιλιππίνες – Οι σχέσεις με τον ISIS – Αυστηροποιούνται οι νόμοι για την οπλοκατοχή

Σε σοκ βρίσκεται η Αυστραλία και ολόκληρος ο κόσμος από το αιματοκύλισμα στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, όπου πάνω από χίλιοι άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα και δύο άθρωποι πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ κατά του πλήθους, σκοτώνοντας 16 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα 10χρονο κοριτσάκι και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους που νοσηλεύονται, κάποιοι από αυτούς σε κρίσιμη κατάσταση.Την ίδια ώρα, η Αυστραλία σπεύδει να αυστηροποιήσει τος νόμοςυ για την οπλοκατοχή, μετά το μακελειό στο Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, επί 10 λεπτά οι δύο δράστες, πατέρας και γιος, πυροβολούσαν αδιακρίτως όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο γιος ήρθε στην προσοχή της Αυστραλιανής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας τον Οκτώβριο του 2019 λόγω της σχέσης του με άτομα που συνδέονται με το ISIS. Ωστόσο, οι υπηρεσίες ασφαλείας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «δεν υπήρχαν ενδείξεις για συνεχιζόμενη απειλή ή κίνδυνο να εμπλακεί σε βίαιες ενέργειες».

Η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι τους στο Μπόνιρινγκ, στα δυτικά του Σίδνεϊ, και κατάσχεσε όπλα.

Drone footage shows one of two gunmen being shot by Australian police at Bondi Beach. The attackers opened fire during a Hanukkah celebration on Sunday, killing at least 15 people. pic.twitter.com/nGr0X2Cybv — Pakistan TV Digital (@PakistanTVcom) December 15, 2025

Ο Άντονι Αλμπανέζε είπε ότι «εξετάστηκε με βάση τη σχέση του με άλλους και η εκτίμηση ήταν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για συνεχιζόμενη απειλή ή κίνδυνο να εμπλακεί σε βίαιες ενέργειες».

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστραλίας ABC ανέφερε ότι ο γιος θεωρείται στενά συνδεδεμένος με ένα μέλος του ISIS που συνελήφθη τον Ιούλιο του 2019 και καταδικάστηκε για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας στην Αυστραλία. Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέφερε ότι οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας πιστεύουν ότι οι ύποπτοι είχαν ορκιστεί πίστη στο ISIS.

Η Αυστραλιανή Υπηρεσία Πληροφοριών Ασφαλείας δήλωσε ότι «δεν σχολιάζει άτομα ή τρέχουσες έρευνες». Ανώτεροι αξιωματούχοι της έρευνας δήλωσαν στο ABC ότι βρέθηκαν δύο σημαίες του ISIS στο αυτοκίνητο των υπόπτων, αν και η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Australian leaders quickly vowed to tighten up the country's laws on firearm ownership in the wake of the deadly gun attack on Jewish people at Bondi Beach on Sunday. https://t.co/5L4So9iELg December 15, 2025

Η παραμονή στις Φιλιππίνες για ένα μήνα κρυφά από την οικογένεια

Πατέρας και γιος είχαν περάσει ένα μήνα στις Φιλιππίνες, χώρα που θεωρείται κέντρο εξτρεμιστών, και είχαν πει σε συγγενείς ότι θα πήγαιναν για ψάρεμα.

«Μου τηλεφώνησε (την Κυριακή) και είπε: “Μαμά, μόλις πήγα για κολύμπι. Πήγα για καταδύσεις. Πάμε… να φάμε τώρα, και μετά θα μείνουμε στο σπίτι γιατί κάνει ζέστη”» είπε η μητέρα του Ναβίντ μιλώντας The Sydney Morning Herald.

Κατά την ίδια πηγή ο Ναβίντ εργαζόταν ως χτίστης πριν απολυθεί πριν από περίπου δύο μήνες ενώ ο πατέρας του είχε άδεια οπλοφορίας για περίπου 10 χρόνια.

Ο 50χρονος ήταν μέλος σκοπευτικού ομίλου και κάτοχος άδειας για μακρύκανα όπλα. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε στην κατοχή του έξι πυροβόλα όπλα, τα οποία πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Australia signalled plans for tougher gun laws on Monday as the country began mourning victims of its worst mass shooting in almost 30 years, in which a father and son duo killed 15 people at a Jewish celebration at Sydney’s Bondi Beach. https://t.co/9qORA2wiym — The Herald NMB (@HeraldNMB) December 15, 2025

Αυξημένη επιφυλακή και εθνικό πένθος

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε εβραϊκούς στόχους, με περισσότερους από 300 αστυνομικούς να αναπτύσσονται στο Σίδνεϊ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Operation Shelter».

Ο πρωθυπουργός Anthony Albanese δεσμεύτηκε ότι η χώρα «δεν θα υποκύψει στο μίσος και στον εξτρεμισμό», ενώ οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη πένθους.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να καλούνται πλέον να απαντήσουν πώς ένας άνθρωπος που είχε εκφράσει πίστη στο ISIS και είχε τεθεί υπόπαρακολούθηση, κατάφερε να προχωρήσει σε μια επίθεση τέτοιας κλίμακας.

Οι αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση «τρομοκρατική» και στοχευμένη «αντισημιτική», μια από τις χειρότερες που έχει βιώσει η χώρα.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μάινς, ανακοίνωσε τη διενέργεια «πλήρους και ανεξάρτητης έρευνας» τόσο για την επίθεση όσο και για την αστυνομική ανταπόκριση.

Παράλληλα, δήλωσε αποφασισμένος να φέρει στη Βουλή αυστηρότερη νομοθεσία για την οπλοκατοχή: «Είμαι αποφασισμένος να εισάγω τους πιο σκληρούς νόμους περί όπλων στη χώρα», είπε, τονίζοντας την ανάγκη ενισχυμένης προστασίας της εβραϊκής κοινότητας του Σίδνεϊ, η οποία – όπως σημείωσε – βιώνει αυξημένα περιστατικά αντισημιτισμού τα τελευταία δύο χρόνια.

Australia vows tougher gun laws after Bondi Beach terrorists killed 15 people at Hanukkah celebration https://t.co/S4f1zBNUGO pic.twitter.com/hotFIm4BsL — New York Post (@nypost) December 15, 2025

Το χρονικό του μακελειού

Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο και σε κοντινούς δρόμους και πάρκα.

Η αστυνομία τόνισε ότι περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση του Χανουκά.

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Παρατήσαμε τα πάντα…σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών.

Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας της καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. «Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία». «Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε.

A Holocaust survivor, a 10-year-old and a Chabad rabbi were among the 15 people killed when two gunmen opened fire on a Hanukkah event at Australia's Bondi Beach on Sunday. https://t.co/iD1x9KGW8P — NBC News (@NBCNews) December 15, 2025

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό… δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.

«Υπήρξαν πυροβολισμοί, δύο ένοπλοι ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια», αφηγήθηκε ένας άλλος μάρτυρας, ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας.

Στην καταπράσινη πλαγιά με θέα την παραλία, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλά αντικείμενα εγκαταλελειμμένα μέσα στον πανικό όσων προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδικού καροτσιού.

Έρευνα και από την γαλλική αντιτρομοκρατική εισαγγελία

Η γαλλική αντιτρομοκρατική εισαγγελία ανακοίνωσε την διεξαγωγή έρευνας στην Γαλλία, παράλληλα με τις αυστραλιανές αρχές για την επίθεση κατά των εβραίων στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Ο Νταν Ελκαγιάμ, 27 Γάλλος μηχανικός Πληροφορικής, σκοτώθηκε κατά την διάρκεια της επίθεσης, ενώ άλλος ένας Γάλλος πολίτης τραυματίσθηκε. Η γαλλική έρευνα αφορά «δολοφονία σχετιζόμενη με τρομοκρατική επιχείρηση» και «απόπειρα δολοφονιών σχετιζόμενη με τρομοκρατική επιχείρηση».

Η έρευνα ανατέθηκε στην Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφαλείας (DGSI) και την αντιτρομοκρατική υποδιεύθυνση της Εθνικής Διεύθυνσης της Δικαστικής Αστυνομίας.

«Βασικό αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι να επιτραπεί στα θύματα και τους συγγενείς τους που διαμένουν στην Γαλλία να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες τις σχετικές με την πρόοδο των ερευνών οι οποίες διεξάγονται από τις γαλλικές και αυστραλιανές δικαστικές αρχές και, από την άλλη πλευρά, να παρασχεθεί συνδρομή, υποστήριξη ή τεχνογνωσία στις αυστραλιανές δικαστικές αρχές», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε χθες το βράδυ τον θάνατο του Νταν Ελκαγιάμ μιλώντας για «ένα εξοργιστικό κύμα αντισημιτικού μίσους το οποίο οφείλουμε να αποκρούσουμε».

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εκπροσώπησης των Εβραϊκών Οργανώσεων στην Γαλλία (Crif) Γιονατάν Αρφί δήλωσε ότι συνομίλησε με τους γονείς του Νταν Ελκαγιάμ για να τους εκφράσει «την αλληλεγγύη και την συγκίνησή μας» εξ ονόματος των εβραϊκών θεσμών της Γαλλίας.

Ο Νταν Ελκαγιάμ περιλαμβάνεται στους 15 ανθρώπους που σκοτώθηκαν από δύο ένοπλους, πατέρα και γιο, που άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ κατά την έναρξη της γιορτής του Χάνουκα.

Σοκαρισμένοι οι γείτονες των δραστών

Όπως πολλοί κάτοικοι του Σίδνεϊ, έτσι και ο Γκλεν Νέλσον πέρασε το απόγευμα της Κυριακής παρακολουθώντας στην τηλεόραση τα ρεπορτάζ για την πολύνεκρη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ.

Αλλά βγαίνοντας στην μπροστινή βεράντα του είδε ένοπλους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τον δρόμο πριν κάνουν έφοδο στο απέναντι σπίτι — το σπίτι των δύο υπόπτων που φέρονται να σκότωσαν 15 ανθρώπους στη χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

Ο Νέλσον και άλλοι γείτονες είπαν ότι η οικογένεια που ζούσε απέναντί του ήταν κλειστή, αλλά έμοιαζε σαν όλες τις άλλες που κατοικούν στο προάστιο Μπόνιριγκ, μια εργατική συνοικία με εθνοτικά ποικιλόμορφο πληθυσμό που απέχει περίπου 36 χλμ. από το επιχειρηματικό κέντρο του Σίδνεϊ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν τους δύο ύποπτους ως πατέρα και γιο, Σατζίντ και Ναβίντ Άκραμ, 50 και 24 ετών αντίστοιχα.

Η αστυνομία δεν κατονόμασε τους υπόπτους, αλλά ανέφερε ότι ο 50χρονος σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ο 24χρονος γιος του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο γιος ήταν γνωστός στις αρχές και ο πατέρας είχε άδεια οπλοκατοχής.

Η Sydney Morning Herald μίλησε με μια γυναίκα το βράδυ της Κυριακής, η οποία δήλωσε ότι είναι η σύζυγος και μητέρα των υπόπτων.

Η γυναίκα αυτή δήλωσε ότι οι δύο άνδρες της είχαν πει ότι θα πήγαιναν για ψάρεμα πριν κατευθυνθούν στο Μπόνταϊ και ανοίξουν πυρ σε μια εκδήλωση για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής της Χάνουκα.

«Πάντα βλέπω τον άνδρα, τη γυναίκα και τον γιο», είπε η 66χρονη Λεμανάτουα Φάτου, η οποία κατοικεί απέναντι. «Είναι φυσιολογικοί άνθρωποι».

Μέχρι την χθεσινή αιματηρή επίθεση, το Μπόνιριγκ ήταν μια κατά τα άλλα συνηθισμένη γειτονιά, χαρακτηριστική των δυτικών προαστίων του Σίδνεϊ.

Έχει σημαντικές βιετναμέζικες και κινεζικές κοινότητες, μαζί με πολλούς κατοίκους που γεννήθηκαν στο Ιράκ, την Καμπότζη και το Λάος, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται ένα εμπορικό κέντρο με έναν μεγάλο παρακείμενο χώρο στάθμευσης, που πλαισιώνεται από ένα τζαμί, έναν βουδιστικό ναό και αρκετές εκκλησίες.

«Είναι μια ήσυχη περιοχή, πολύ ήσυχη», είπε η Φάτου. «Και οι άνθρωποι κοιτάνε τη δουλειά τους, κάνουν τα δικά τους – μέχρι τώρα».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές πληροφορίες για το υπόβαθρο των υπόπτων.

Μια ανάρτηση στο Facebook από ένα ινστιτούτο Αραβικών και Κορανικών Σπουδών που εμφάνιζε έναν από τους άνδρες αφαιρέθηκε σήμερα, ενώ κανένας δεν άνοιξε την πόρτα σε μια διεύθυνση που είχε καταχωρηθεί για το ινστιτούτο στο γειτονικό προάστιο Χέκενμπεργκ.

