15.12.2025 07:04

Μακελειό με 16 νεκρούς στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες – «Αυστηρότερους νόμους για τα πυροβόλα όπλα» θα προωθήσει η Αυστραλία

15.12.2025 07:04
australia new

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα πως τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερης νομοθεσίας όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα, μετά την επίθεση σε παγκοσμίως γνωστή παραλία στο Σίδνεϊ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ο εορτασμός του Χάνουκα, από τις σημαντικότερες ημέρες στο εβραϊκό εορτολόγιο.

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό συμπεριλαμβάνει ιδίως την ανάγκη να υιοθετήσουμε αυστηρότερους νόμους όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα», τόνισε ο κ. Αλμπανέζι.

 Η αστυνομία της Αυστραλίας επιβεβαίωσε νωρίτερα πως ο ένας από τους δράστες της επίθεσης είχε νομίμως στην κατοχή του έξι πυροβόλα όπλα.

Η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 παριστάμενοι κι ο ένας από τους δράστες. Πρόκειται για τη χειρότερη σφαγή στη χώρα της Ωκεανίας εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

  πρωθυπουργός των Εργατικών διευκρίνισε πως ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται είναι ο περιορισμός του αριθμού των όπλων που μπορούν να κατέχουν νόμιμα οι πολίτες και η περιοδική επανεξέταση των αδειών οπλοκατοχής.

Μεσίστιες οι σημαίες

Μεσίστιες θα κυματίζουν οι σημαίες της Αυστραλίας σε όλη τη χώρα ως ένδειξη εθνικού πένθους μετά την ένοπλη επίθεση στην παραλία Μποντάϊ του Σίδνεϊ που άφησε 16 νεκρούς και 42 τραυματίες, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι.

«Οι σημαίες θα κυματίσουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα σήμερα ως φόρος τιμής στα θύματα και τους τραυματίες», δήλωσε ο Αλμπάνεζι.

Οι αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση «τρομοκρατική» και «αντισημιτική».

Η φονική επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ, κατά την πρώτη ημέρα του εβραϊκού Χανουκά, χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη μαζική δολοφονία στη χώρα τα τελευταία 29 χρόνια.

Σύμφωνα με τις αρχές, 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ένα κορίτσι 10 ετών, ενώ άλλοι 42 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Chris Minns, επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ένας από τους φερόμενους δράστες, ενώ οι 42 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Η ηλικία των θυμάτων υπολογίζεται μεταξύ 10 και 87 ετών.

Οι φερόμενοι δράστες

Οι ύποπτοι για την επίθεση είναι πατέρας και γιος και συγκεκριμένα ο 50χρονος Sajid Akram και ο γιος του Naveed Akram, 24 ετών. Ο 50χρονος σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας επί τόπου, ενώ ο 24χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση υπό αστυνομική φρούρηση και θα αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι δύο άνδρες διέμεναν προσωρινά στην περιοχή Campsie, ενώ η μόνιμη κατοικία τους ήταν στο Bonnyrigg. Ο πατέρας κατείχε νόμιμη άδεια κυνηγετικού όπλου κατηγορίας A/B για περίπου 10 χρόνια, γεγονός που του επέτρεπε την κατοχή έξι μακρών όπλων, μερικά από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης δύο ενεργά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν από την αστυνομία.

