Axios: Αυστηρή προειδοποίηση του Λευκού Οίκου στον Νετανιάχου για παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος έστειλε ένα αυστηρό ιδιωτικό μήνυμα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι η δολοφονία ενός κορυφαίου στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς το Σαββατοκύριακο συνιστά παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Προέδρου Τραμπ, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Το οργισμένο μήνυμα από τον Λευκό Οίκο έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της κυβέρνησης Νετανιάχου γύρω από την επόμενη φάση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και για την ευρύτερη περιφερειακή πολιτική του Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ έχουν απογοητευτεί πολύ με τον Νετανιάχου, σύμφωνα με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Υπενθυμίζεται πως ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στις 29 Δεκεμβρίου.

Το Σάββατο, το Ισραήλ σκότωσε τον Ραντ Σαάντ, τον αναπληρωτή διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και έναν από τους φερόμενους ως αρχιτέκτονες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου. Η επίθεση στην πόλη της Γάζας σκότωσε συνολικά τέσσερις ανθρώπους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν ειδοποίησε ούτε συμβουλεύτηκε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση.

Το μήνυμα του Λευκού Οίκου προς τον Νετανιάχου ήταν: “Αν θέλετε να καταστρέψετε τη φήμη σας και να δείξετε ότι δεν τηρείτε τις συμφωνίες κάντε το, αλλά δεν θα σας επιτρέψουμε να καταστρέψετε τη φήμη του Προέδρου Τραμπ αφού μεσολάβησε για τη συμφωνία στη Γάζα”, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος ήταν δυσαρεστημένος, αλλά ισχυρίστηκε ότι το μήνυμα ήταν πιο ήπιο – ότι “ορισμένες αραβικές χώρες” το θεωρούν παραβίαση της εκεχειρίας. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Λευκός Οίκος ήταν κατηγορηματικός ότι το Ισραήλ είχε παραβιάσει την εκεχειρία.

Η ισραηλινή κυβέρνηση είπε στην κυβέρνηση Τραμπ ότι ήταν η Χαμάς που παραβίασε τη συμφωνία επιτιθέμενη σε στρατιώτες και επανέλαβε το λαθρεμπόριο όπλων, σύμφωνα με τον Ισραηλινό αξιωματούχο.

«Η δολοφονία του Ραντ Σαάντ, ενός αρχιτρομοκράτη που εργαζόταν μέρα με τη μέρα για να παραβιάσει τη συμφωνία και να αναζωπυρώσει τις μάχες, πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε αυτές τις παραβιάσεις και είχε ως στόχο να διασφαλίσει τη συνέχιση της εκεχειρίας», δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Λευκός Οίκος και η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Αυτή ήταν μόνο η τελευταία σε μια σειρά από αντιπαραθέσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιστεύει ότι οι διασυνοριακές επιθέσεις του Νετανιάχου υπονομεύουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ να βοηθήσουν την κυβέρνηση αλ-Σαράα να σταθεροποιήσει τη χώρα και υπονομεύουν τον στόχο της επίτευξης μιας νέας συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ Συρίας και Ισραήλ.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Τομ Μπαράκ επισκέπτεται το Ισραήλ τη Δευτέρα για συνομιλίες με τον Νετανιάχου για το θέμα αυτό.

Την ίδια ώρα, ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος και μια πηγή δήλωσαν ότι ο Λευκός Οίκος ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για τη βία των εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων και αυτό που θεωρεί ως ισραηλινές προκλήσεις. Πιστεύουν ότι οι πολιτικές του Ισραήλ δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που βλάπτει τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να επεκτείνει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ειδικά με τη Σαουδική Αραβία.

«Οι ΗΠΑ δεν ζητούν από τον Νετανιάχου να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ. Του ζητάμε να μην κάνει βήματα που στον αραβικό κόσμο θεωρούνται προκλήσεις», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το Axios, ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι ο Νετανιάχου είναι κοντόφθαλμος σε πολλά ζητήματα, ειδικά όσον αφορά τη μετάβαση στη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας — η οποία απαιτεί από τα ισραηλινά στρατεύματα να αποσυρθούν περαιτέρω.

Ο Πρόεδρος Τραμπ είπε στον Νετανιάχου σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία ότι πρέπει να είναι «καλύτερος εταίρος» στη Γάζα.

«Ο Στιβ και ο Τζάρεντ είναι εξοργισμένοι από την ισραηλινή ακαμψία γύρω από πολλά ζητήματα που σχετίζονται με τη Γάζα», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στους Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Ο Λευκός Οίκος θέλει να προχωρήσει από τον πόλεμο στη Γάζα στην αποκατάσταση των δεσμών μεταξύ Ισραήλ και αραβικού κόσμου και στην επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Ωστόσο, οι ηγέτες στην περιοχή δεν εμπιστεύονται τον Νετανιάχου και έχουν ευρείες αντιρρήσεις για τη συνεργασία μαζί του, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Για παράδειγμα, μια προσπάθεια των ΗΠΑ να βοηθήσουν τον Νετανιάχου να οργανώσει μια συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι έχει συναντήσει έντονη αιγυπτιακή αντίθεση. Ο Νετανιάχου και ο Σίσι δεν έχουν μιλήσει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα.

«Ο Νετανιάχου έχει μετατραπεί τα τελευταία δύο χρόνια σε παγκόσμιο παρία. Θα πρέπει να αναρωτηθεί γιατί ο Σίσι αρνείται να τον συναντήσει και γιατί πέντε χρόνια μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ δεν έχει ακόμη προσκληθεί να επισκεφθεί τα ΗΑΕ», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Η κυβέρνηση Τραμπ κάνει πολλή σκληρή δουλειά για να το διορθώσει. Αλλά αν ο Νετανιάχου δεν θέλει να κάνει τα βήματα που απαιτούνται για την αποκλιμάκωση, δεν πρόκειται να χάσουμε τον χρόνο μας προσπαθώντας να επεκτείνουμε τις Συμφωνίες του Αβραάμ».

