16.12.2025 19:50
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

16.12.2025 16:30

Viral η συνάντηση της Μελόνι με τον δίμετρο πρόεδρο της Μοζαμβίκης (Video)

16.12.2025 16:30
meloni chapo

Τα φλας των φωτογράφων άστραψαν για την αποτύπωση του στιγμιοτύπου της χειραψίας μεταξύ της Μελόνι και του προέδρου της Μοζαμβίκης Ντάνιελ Τσάπο, σε φωτογραφίες που έμελλε να γίνουν viral και να προκαλέσουν κύμα σχολίων στο διαδίκτυο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε αντιμέτωπη με μια έκπληξη όταν υποδέχτηκε τον Πρόεδρο της Μοζαμβίκης Ντανιέλ Τσάπο στη Ρώμη την περασμένη εβδομάδα. Στην έδρα της ιταλικής κυβέρνησης, η Μελόνι και ο Τσάπο στέκονταν μαζί, καθιστώντας τη διαφορά οφθαλμοφανή καθώς ο Τσάπο έχει ύψος 2,04 και η Μελόνι βρίσκεται περίπου στο 1,58.

Οι κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που η Μελόνι έκανε ένα βήμα μπροστά για να σφίξει το χέρι του Προέδρου Τσάπο. Τον κοίταξε πριν χαμογελάσει αμήχανα. Κάποια στιγμή, φάνηκε επίσης να μουρμουρίζει κάτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φωτογράφοι αναγκάστηκαν να καθίσουν οκλαδόν ή να ξαπλώνουν στο έδαφος προκειμένου να καταφέρουν να απαθανατίσουν και τους δύο στο ίδιο κάδρο.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε συζητήσεις σχετικά με την ενέργεια, το εμπόριο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του ιταλικού Σχεδίου Ματέι για την Αφρική.

Ο Ντανιέλ Τσάπο είναι ο πρώτος πρόεδρος της Μοζαμβίκης που γεννήθηκε μετά την ανεξαρτησία του έθνους. Ανέλαβε τα καθήκοντά του νωρίτερα φέτος, αφού κέρδισε σχεδόν το 70% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές.

1 / 3