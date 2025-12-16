Viral η συνάντηση της Μελόνι με τον δίμετρο πρόεδρο της Μοζαμβίκης (Video)

Τα φλας των φωτογράφων άστραψαν για την αποτύπωση του στιγμιοτύπου της χειραψίας μεταξύ της Μελόνι και του προέδρου της Μοζαμβίκης Ντάνιελ Τσάπο, σε φωτογραφίες που έμελλε να γίνουν viral και να προκαλέσουν κύμα σχολίων στο διαδίκτυο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε αντιμέτωπη με μια έκπληξη όταν υποδέχτηκε τον Πρόεδρο της Μοζαμβίκης Ντανιέλ Τσάπο στη Ρώμη την περασμένη εβδομάδα. Στην έδρα της ιταλικής κυβέρνησης, η Μελόνι και ο Τσάπο στέκονταν μαζί, καθιστώντας τη διαφορά οφθαλμοφανή καθώς ο Τσάπο έχει ύψος 2,04 και η Μελόνι βρίσκεται περίπου στο 1,58.

When Mozambican President Daniel Francisco Chapo met Italian Prime Minister Giorgia Meloni in Rome, journalists, especially photographers, struggled to frame their shots because of the significant height difference.🤣🤣🤣 pic.twitter.com/zCd4sWRl6I — Hopewell Chin’ono (@daddyhope) December 15, 2025

Οι κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που η Μελόνι έκανε ένα βήμα μπροστά για να σφίξει το χέρι του Προέδρου Τσάπο. Τον κοίταξε πριν χαμογελάσει αμήχανα. Κάποια στιγμή, φάνηκε επίσης να μουρμουρίζει κάτι.

Ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo.



In particolare il colloquio, nel ricordare il cinquantesimo anniversario dell’indipendenza mozambicana e dello stabilimento delle relazioni diplomatiche, ha confermato la… pic.twitter.com/hI8kH3pFfO — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 11, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φωτογράφοι αναγκάστηκαν να καθίσουν οκλαδόν ή να ξαπλώνουν στο έδαφος προκειμένου να καταφέρουν να απαθανατίσουν και τους δύο στο ίδιο κάδρο.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε συζητήσεις σχετικά με την ενέργεια, το εμπόριο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του ιταλικού Σχεδίου Ματέι για την Αφρική.

Ο Ντανιέλ Τσάπο είναι ο πρώτος πρόεδρος της Μοζαμβίκης που γεννήθηκε μετά την ανεξαρτησία του έθνους. Ανέλαβε τα καθήκοντά του νωρίτερα φέτος, αφού κέρδισε σχεδόν το 70% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές.

