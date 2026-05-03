ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 09:17
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

03.05.2026 07:44

Κούβα: Ο Τραμπ κλιμακώνει τις απειλές του για στρατιωτική επίθεση, μήνυμα Ντίας-Κανέλ στη διεθνή κοινότητα

credit: AP

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ πως θα διατάξει στρατιωτική επίθεση εναντίον της Κούβας έχουν φθάσει σε επίπεδο «επικίνδυνο» και «άνευ προηγουμένου», κατήγγειλε χθες Σάββατο ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει.

Ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε προχθές Παρασκευή, μιλώντας στη Φλόριντα, την απειλή του να «πάρει τον έλεγχο» της Κούβας, προσθέτοντας πως κάποιο αμερικανικό αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του θα μπορούσε να κάνει μια στάση στην Καραϊβική, «επιστρέφοντας από το Ιράν».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμακώνει τις απειλές του για στρατιωτική επίθεση εναντίον της Κούβας σε επίπεδο επικίνδυνο και άνευ προηγουμένου», επισήμανε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ μέσω X.

Παρότρυνε τη διεθνή κοινότητα να «το καταγράψει» και να αποφασίσει, «μαζί με τον λαό των ΗΠΑ», αν θα επιτρέψει «να διαπραχτεί τέτοια (…) εγκληματική ενέργεια».

Για τον αρχηγό του κράτους της Κούβας, τυχόν αμερικανική στρατιωτική επίθεση σκοπό θα είχε κυρίως να υπηρετηθούν τα συμφέροντα της κοινότητας κουβανών εξόριστων που ζει στη Φλόριντα, «μικρής αλλά πλούσιας ομάδας, με επιρροή, καθοδηγούμενη από τους πόθους να πάρει εκδίκηση και να κυριαρχήσει».

«Κανένας επιτιθέμενος, όσο ισχυρός κι αν είναι, δεν θα εξασφαλίσει την παράδοση της Κούβας», προειδοποίησε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Η «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ

Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Τραμπ στη Φλόριντα -όπου ζει η μεγαλύτερη κοινότητα κουβανών εξόριστων στον κόσμο- καταγράφτηκαν μερικές ώρες αφού υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο έκανε ακόμη πιο σκληρές τις αμερικανικές κυρώσεις στην Αβάνα και σε οντότητες που συνεργάζονται με το κουβανικό κράτος.

Ο ρεπουμπλικάνος, ο οποίος εφαρμόζει πολιτική «μέγιστης πίεσης» στην Κούβα από την αρχή της χρονιάς, υποστήριξε στο κείμενο αυτό ότι η νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, κάπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας, συνεχίζει να εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ.

Πέρα από το αμερικανικό εμπάργκο, σε ισχύ από το 1962, η Ουάσιγκτον, που δεν κρύβει την επιθυμία της να δει αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, επιβάλλει από τον Ιανουάριο στη νήσο πετρελαϊκό αποκλεισμό: δεν επέτρεψε έκτοτε την άφιξη παρά μόλις ενός ρωσικού δεξαμενόπλοιου.

Προχθές Παρασκευή οργανώθηκε πορεία εναντίον των απειλών αμερικανικής επίθεσης, με την ευκαιρία της Πρωτομαγιάς, μπροστά στην αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα, με παρόντες τον 94χρονο Ραούλ Κάστρο, εκ των ηγετικών μορφών της επανάστασης στη νήσο, και τον πρόεδρο Ντίας-Κανέλ.

ΣΕΚΠΥ: Στο επίκεντρο οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις για την αμυντική βιομηχανία

Πετρέλαιο: Πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ σήμερα, μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ

Μέση Ανατολή: To Ιράν δεν έχει πληρώσει ακόμη τίμημα για όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια, λέει ο Τραμπ

Πίσω στην Ελλάδα 26 κλεμμένες αρχαιότητες από τις ΗΠΑ – Ανάμεσά τους αγάλματα και νομίσματα (Photos)

«La Nación»: Οι αμερικανικές αρχές ακύρωσαν τις βίζες κορυφαίων στελεχών της εφημερίδας

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

Γιώργος Μυλωνάκης: Πρώτα θετικά σημάδια μετά από 17 ημέρες νοσηλείας

Πεντανόστιμη κρέμα καραμελέ με ζαχαρούχο γάλα

Καστοριά: Έκρηξη σε σπίτι στους Μανιάκους - Στο νοσοκομείο 15χρονος, ισοπεδώθηκε το υπνοδωμάτιό του

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΕΚΠΥ: Στο επίκεντρο οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις για την αμυντική βιομηχανία

Πετρέλαιο: Πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ σήμερα, μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ

Μέση Ανατολή: To Ιράν δεν έχει πληρώσει ακόμη τίμημα για όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια, λέει ο Τραμπ

