Podcast – Τζούλια Γκανάσου: «Είμαστε αδιάφοροι μπροστά στις εικόνες των βομβαρδισμών»

Από τις εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορεί το εξαιρετικό αντιπολεμικό μυθιστόρημα της Τζούλιας Γκανάσου με τίτλο «Δευτέρα Παρουσία».

Με αυτή την αφορμή η συγγραφέας μίλησε στο topontiki.gr. Σχετικά με την υπόθεση του μυθιστορήματος, εδώ μια πόλη βομβαρδίζεται. Η δεκαεφτάχρονη Άννα και η Όλγα, η γιαγιά της, βρίσκονται στο άδειο σαλόνι του σπιτιού τους. Το κορίτσι προτείνει να φύγουν, να βρουν καταφύγιο. Η γιαγιά αρνείται. Η Άννα διαπιστώνει ότι τα πόδια της Όλγας έχουν παραλύσει. Τότε η εγγονή παίρνει τη γιαγιά στην πλάτη και βγαίνουν από το σπίτι.

Οι δύο γυναίκες σαν ένα σώμα θα έρθουν αντιμέτωπες με την αποσύνθεση ενός κόσμου, με σκιές και αγρίμια με αποκριάτικες μάσκες, με παρένθετες μητέρες και καταφύγια-φυλακές, με παιδομάζωμα, αλλά και με κάθε λογής όμορφα πλάσματα, προσπαθώντας να επιζήσουν. Θα φτάσουν, άραγε, στα σύνορα; Και τι θα θυσιάσουν; Μια ιστορία επιβίωσης σε μια βομβαρδιζόμενη χώρα. Μια περιπέτεια ενηλικίωσης στις φλόγες του πολέμου. Ένας αγώνας διεκδίκησης των πλέον δεδομένων, του νερού, της τροφής, της στέγης, της ασφάλειας, της αγάπης, και κάποιων όχι και τόσο αυτονόητων, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της ίδιας της ζωής.

Η συγγραφέας τόνισε ότι το βιβλίο είναι εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία και κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών κατοικημένων πόλεων, όπως στη Λωρίδα της Γάζας και σε άλλα σημεία του πλανήτη. Η ιστορία και τα πρόσωπα βέβαια, είναι προϊόντα μυθοπλασίας. Στη διάρκεια της συνομιλίας μας, τόνισε με έμφαση το φαινόμενο των βομβαρδισμών, που σήμερα εκτός από την Ουκρανία και τη Γάζα έχει επεκταθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Υπογράμμισε ότι αυτό το φαινόμενο μας κάνει ανήμπορους, αλλά και αδιάφορους μπροστά στις εικόνες του. Επίσης πρόσθεσε ότι σήμερα ο άνθρωπος χάνει την «ανθρωπινότητά» του, την ίδια ώρα που οι οικονομικοί μοχλοί τον κρατούν δέσμιο και αφαιρούν τη φωνή του. Τέλος εξέφρασε την ελπίδα: «θα υπάρξει ηθική πυξίδα και αντίδραση σύντομα».

Διαβάστε επίσης

Podcast – Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Το μόρφωμα Τραμπ έχει επεκταθεί παντού, είναι δίπλα μας»

Podcast – Μιλάνο- Μπέργκαμο: Εκεί όπου η μόδα και ο πολιτισμός συμβιώνουν

Podcast – Δημήτρης Καταλειφός: «Θέλω να δουλεύω με νεότερους ανθρώπους, παίρνω το πάθος και τη φρεσκάδα τους»