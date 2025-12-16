Οργίασαν οι θεωρίες για την «τεράστια λίμνη αίματος» σε έρημο των ΗΠΑ – Κάποιοι «είδαν» το τέλος του κόσμου, άλλοι αίμα… τιτάνων

Δεν θέλουν και πολύ να «ανθίσουν» οι θεωρίες για τα περίεργα του κόσμου τούτου και περίτρανη απόδειξη οι εικόνες της ερήμου στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, που έχουν γίνει viral ως… βιβλικό φαινόμενο των ματωμένων υδάτων.

Οι φωτογραφίες από την Google Earth δείχνουν μια απομακρυσμένη περιοχή του βόρειου Νέου Μεξικού, ακριβώς βορειοδυτικά της Σάντα Φε, με το έδαφος να έχει ένα βαθύ κόκκινο χρώμα.

Growing increasingly concerned about the large pile of blood in the desert pic.twitter.com/nKi31AuXsD — dink 🇵🇸 (@stupidtrashboy) December 13, 2025

Η ανάρτηση που κυκλοφορεί στο X και έχει προβληθεί περισσότερες από δύο εκατομμύρια φορές, έχει λεζάντα: «Ανησυχώ ολοένα και περισσότερο για τον μεγάλο σωρό (λίμνη) αίματος στην έρημο». Μάλιστα, οι εικόνες αυτές έφεραν στο προσκήνιο ερωτήματα για το αν το σημείο συνδέεται με προφητείες της Βίβλου για τα έσχατα, όπου τα νερά μετατρέπονται σε αίμα, σύμφωνα με την Daily Mail.

'Large pile of blood' spotted in US desert sparks 'biblical omen' panic https://t.co/yh7BZDFEdJ — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) December 16, 2025

Ένας χρήστης σχολίασε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι αυτό στη Βίβλο;», αναφερόμενος στο Βιβλίο της Εξόδου, που περιγράφει τις δέκα πληγές που έστειλε ο Θεός στους Αιγύπτιους.

Σύμφωνα με τη Γραφή, η κατάρα περιλάμβανε τα νερά του Νείλου που μετατράπηκαν σε αίμα από τη ράβδο του Μωυσή, κατ’ εντολή του Θεού.

Πολλοί αναφέρθηκαν και σε ένα γεγονός τον Αύγουστο, όταν η Βιβλική Λίμνη της Γαλιλαίας πήρε έντονο κόκκινο χρώμα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, προειδοποιήσεις για «κακό οιωνό» και έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να θεωρούν ότι πρόκειται για σημάδι των Εσχάτων Ημερών. Ωστόσο, το υπουργείο Περιβάλλοντος του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το «κοκκίνισμα» της λίμνης προκλήθηκε από άνθιση πράσινων φυκών, τα οποία παράγουν κόκκινο χρώμα υπό έντονο ηλιακό φως.

Για τις εικόνες στο Νέο Μεξικό, υπήρχαν και πολλοί χρήστες που έκαναν πλάκα, γράφοντας ότι μπορεί να πρόκειται για οτιδήποτε, από φάρμα μάγων έως αίμα τιτάνων.

"‘Isn’t this in the Bible?’: Confusion and fear over ‘large pile of blood’ growing in New Mexico desert" – We Got This Covered #SmartNews 😵‍💫😵‍💫👇👇 https://t.co/6t4aCw4ysF — George Leroy Tirebiter (@MarkKepes) December 15, 2025

Εν τω μεταξύ, η εξήγηση μπορεί να είναι καθαρά επιστημονική, καθώς οι πιο ορθολογιστές ταυτοποίησαν το φαινόμενο ως κωνικό ηφαίστειο, στο οποίο το βαθύ κόκκινο χρώμα οφείλεται σε σιδηρούχα ηφαιστειακά υλικά που έχουν οξειδωθεί με την πάροδο του χρόνου, λόγω του ξηρού κλίματος της περιοχής, το οποίο περιορίζει τη διάβρωση και την απομάκρυνση των ορυκτών.

Σύμφωνα με την επιστημονική άποψη, η κόκκινη απόχρωση προέρχεται από οξειδωμένη ηφαιστειακή σκωρία, που σχηματίστηκε φυσικά από την ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Η έντασή της ενισχύεται λόγω της εξόρυξης του υλικού για χρήση σε κατασκευή δρόμων, διαμόρφωση τοπίου και επεξεργασία νερού. Οποιαδήποτε ροή από την περιοχή είναι φυσική και δεν αποτελεί κίνδυνο, αν και το χρώμα της δημιουργεί την οπτική ψευδαίσθηση σκοτεινού κόκκινου υγρού που αναδύεται από το έδαφος.

