ΚΟΣΜΟΣ

16.12.2025 17:16

Οι ευρωπαίοι ηγέτες υπέγραψαν τη δημιουργία φορέα για πολεμικές αποζημιώσεις στην Ουκρανία

16.12.2025 17:16
zelensky

Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βρίσκονται στη Χάγη, όπου στο πλαίσιο ημερίδας υπέγραψαν συμφωνία για τη σύσταση Διεθνούς Επιτροπής Αξιώσεων.

Η Επιτροπή θα διεκδικήσει για λογαριασμό της Ουκρανίας αποζημιώσεις ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις ζημιές που υπέστη η χώρα στον πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά και για καταγγελλόμενα εγκλήματα πολέμου.

Στην ημερίδα, που διοργάνωσαν η Ολλανδία και το Συμβούλιο της Ευρώπης, συμμετέχουν δεκάδες εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών, η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας,  ανώτερα στελέχη από την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Πρόκειται για κίνηση που συμπίπτει με την εν εξελίξει διπλωματική προσπάθεια των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

