Η χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για δάνειο στην Ουκρανία «ολοένα και πιο δύσκολη», παραδέχεται τώρα η Κάγια Κάλας

Το σχέδιο της ΕΕ να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας γίνεται «ολοένα και πιο δύσκολο», δήλωσε κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, λίγες μόνο ημέρες αφότου πολλές χώρες δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τις εκκλήσεις του Βελγίου για εναλλακτικές λύσεις στο λεγόμενο «δάνειο επανορθώσεων».

«Η πιο αξιόπιστη επιλογή είναι το δάνειο επανορθώσεων και αυτό ακριβώς εργαζόμαστε», δήλωσε η Κάγια Κάλας πριν από τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα. «Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί και είναι όλο και πιο δύσκολο, αλλά κάνουμε τη δουλειά».

Η Κάλας πρόσθεσε ότι οι αξιωματούχοι της ΕΕ «έχουν ακόμη μερικές ημέρες» πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Πέμπτης, όπου ελπίζουν να πείσουν το Βέλγιο να υποστηρίξει το δάνειο παρά τους μήνες σθεναρής αντίστασης.

Η Euroclear, ένα αποθετήριο τίτλων με έδρα τις Βρυξέλλες, κατέχει τη συντριπτική πλειοψηφία των 210 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του δανείου, καθιστώντας το Βέλγιο βασικό παράγοντα στις διαπραγματεύσεις.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ έχει επανειλημμένα καλέσει την ΕΕ να εκδώσει κοινό χρέος που θα υποστηρίζεται από τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό του μπλοκ για να υποστηρίξει το Κίεβο, αντί να προχωρήσει με το δάνειο, το οποίο έχει καταγγείλει ως «θεμελιωδώς λανθασμένο».

Ο Ντε Βέβερ έχει επίσης υποστηρίξει ότι το σχέδιο ενέχει σοβαρούς νομικούς και οικονομικούς κινδύνους.

Την Παρασκευή, η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Μάλτα εξέδωσαν κοινή δήλωση με το Βέλγιο, προτρέποντας την ΕΕ να εξετάσει «εναλλακτικές επιλογές» για το δάνειο, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κοινού χρέους. Οι εκκλήσεις τους επαναλήφθηκαν το Σαββατοκύριακο από την Τσεχία.

Ο φιλορώσος ηγέτης της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, αντιτίθεται επίσης έντονα στο πρόγραμμα δανεισμού, ενώ ο ομοίως φιλικός προς το Κρεμλίνο ηγέτης της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, δήλωσε ότι δεν θα υποστήριζε καμία χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών δαπανών του Κιέβου.

Η Κάλας, ωστόσο, σημείωσε ότι άλλοι τρόποι χρηματοδότησης του Κιέβου «δεν είναι πραγματικά επιτυχημένοι», με τον Όρμπαν να ασκεί επίσης βέτο σε οποιεσδήποτε προσπάθειες έκδοσης κοινού χρέους για την κάλυψη του αυξανόμενου δημοσιονομικού κενού της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία αναμένεται να ξεμείνει από χρήματα τον Απρίλιο του επόμενου έτους και αντιμετωπίζει συνολικό έλλειμμα προϋπολογισμού και στρατιωτικής χρηματοδότησης ύψους 135 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 και το 2027, σύμφωνα με την Επιτροπή.

Νομικά, η επιλογή του κοινού χρέους απαιτεί ομοφωνία μεταξύ όλων των 27 κρατών μελών της ΕΕ, ενώ το δάνειο επανορθώσεων απαιτεί μόνο την υποστήριξη μιας «ειδικής πλειοψηφίας» χωρών ή 15 εθνών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της ένωσης.

Παρά το γεγονός ότι επισήμανε την τεχνική του σκοπιμότητα, η Κάλας υπονόησε ότι δεν θα ήταν πολιτικά δυνατό να προχωρήσει το δάνειο εάν το Βέλγιο δεν συμφωνήσει.

«Χωρίς το Βέλγιο, νομίζω ότι δεν θα ήταν πολύ εύκολο επειδή έχουν την πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων και νομίζω ότι είναι σημαντικό να συμφωνήσουν σε ό,τι κάνουμε», είπε.

Τα σχόλιά της επαναλήφθηκαν και από άλλους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδής Έλεν ΜακΕντί.

«Νομίζω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να συνεργαστούμε και νομίζω ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τυχόν ανησυχίες που θα είχαν οι συνάδελφοί μας», είπε η ΜακΕντί.

Άλλοι υπουργοί, εν τω μεταξύ, υπονόησαν ότι θα αρνηθούν ακόμη και να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις στο πρόγραμμα δανεισμού. «Το δάνειο επανορθώσεων δεν είναι η σημαντικότερη και η καλύτερη, αλλά η μόνη επιλογή για το πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε κεφάλαια για τις ανάγκες της Ουκρανίας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κέστουτις Μπούντρις.

Οι πρέσβεις της ΕΕ θα συναντηθούν επίσης στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου των υπουργών Εξωτερικών, όπου θα συζητήσουν τις τροποποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρόταση δανείου που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις πολυάριθμες ανησυχίες του Βελγίου, σύμφωνα με πολλούς διπλωμάτες της ΕΕ.

Διαβάστε επίσης:

Το FBI απέτρεψε βομβιστική επίθεση στο Λος Άντζελες

Οι ουρανοξύστες του Κούσνερ στο Βελιγράδι στέλνουν τον Σέρβο υπουργό Πολιτισμού στον… εισαγγελέα

Στα λευκά η Νέα Υόρκη: Δείτε το πρώτο χιόνι του χειμώνα στο Central Park – Μαγευτικές εικόνες και βίντεο