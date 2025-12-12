Ιταλία, Βουλγαρία, Μάλτα, Βέλγιο «τορπιλίζουν» το ευρωπαϊκό σχέδιο – Η εναλλακτική λύση στα ρωσικά κεφάλαια και ο ελιγμός της ΕΕ με την επ’ αόριστον δέσμευση

Η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Μάλτα τάσσονται στο πλευρό του Βελγίου για εναλλακτικές λύσεις σε ένα πρόγραμμα δανεισμού 210 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία χρησιμοποιώντας παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, σε μια κίνηση που απειλεί να τορπιλίσει τον στόχο της ΕΕ να συμφωνήσει στο λεγόμενο «δάνειο επανορθώσεων» στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα.

Σε κοινή δήλωση, οι τέσσερις χώρες δήλωσαν ότι υποστήριξαν την πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ακινητοποίηση επ’ αόριστον των κρατικών κεφαλαίων της Μόσχας που τηρούνται στην ΕΕ, αλλά προειδοποίησαν ότι η κίνηση αυτή δεν θα πρέπει να «προκαταλαμβάνει» οποιαδήποτε πιθανή χρήση των μετρητών για την υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας του Κιέβου, σύμφωνα με το Euractiv. Η Επιτροπή πίεσε για ακινητοποίηση των αποθεματικών επ’ αόριστον, προκειμένου να αποφευχθεί η συνέχιση της εξάρτησης από την φιλορωσική κυβέρνηση της Ουγγαρίας για την ανανέωση των μέτρων κάθε έξι μήνες.

Οι χώρες κάλεσαν επίσης «την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν να διερευνούν και να συζητούν εναλλακτικές επιλογές σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, με προβλέψιμες παραμέτρους, που παρουσιάζουν σημαντικά λιγότερους κινδύνους, για την αντιμετώπιση των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας, με βάση μια δανειακή διευκόλυνση της ΕΕ ή λύσεις γέφυρας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της υποστήριξης πριν από οποιαδήποτε από τις επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι τεθεί ουσιαστικά σε ισχύ».

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ ζητά εδώ και καιρό εναλλακτικές λύσεις για το δάνειο επανορθώσεων, το οποίο έχει καταγγείλει ως «θεμελιωδώς λανθασμένο» και ισχυρίζεται ότι ενέχει πολλούς νομικούς και οικονομικούς κινδύνους.

Οι απεσταλμένοι της ΕΕ ψήφισαν επίσημα την Παρασκευή για την ακινητοποίηση επ’ αόριστον των περιουσιακών στοιχείων βάσει μιας διάταξης έκτακτης ανάγκης των συνθηκών της ΕΕ.

Η χρήση του «Άρθρου 122» είναι κρίσιμη για να αποφευχθεί η επιστροφή των κεφαλαίων της Μόσχας στη Ρωσία εάν αρθούν οι κυρώσεις στο Κρεμλίνο – κάτι που θα μπορούσε να αφήσει το Βέλγιο υποχρεωμένο να αποπληρώσει δισεκατομμύρια ευρώ στη Μόσχα.

Η Euroclear, το γραφείο συμψηφισμού με έδρα τις Βρυξέλλες, κατέχει τη συντριπτική πλειοψηφία των 210 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για το δάνειο.

Τόσο η Ουγγαρία όσο και το Βέλγιο προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα ότι η απόφαση της Επιτροπής να βασιστεί στο Άρθρο 122 ενέχει τον κίνδυνο παραβίασης του δικαίου της ΕΕ. Η Euroclear, η Ουγγαρία και το Βέλγιο έχουν επίσης επανειλημμένα αμφισβητήσει τη νομιμότητα του δανειακού προγράμματος και έχουν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ – σημεία που τονίστηκαν επίσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η επίκληση του Άρθρου 122 επιτρέπει σε μια «ειδική πλειοψηφία» των κρατών μελών της ΕΕ – 15 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της Ένωσης – να παγώσουν μόνιμα τα περιουσιακά στοιχεία της Μόσχας. Επί του παρόντος, οι κυρώσεις σε περιουσιακά στοιχεία πρέπει να ανανεώνονται ομόφωνα και από τα 27 κράτη μέλη κάθε έξι μήνες.

Η κίνηση αυτή αφαιρεί ένα κρίσιμο διαπραγματευτικό χαρτί από τον Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας, ο οποίος έχει επανειλημμένα επιδιώξει να αποσπάσει παραχωρήσεις από τους ηγέτες της ΕΕ απειλώντας να μην επεκτείνει τις κυρώσεις – αν και τελικά πάντα υποχωρούσε.

Στη δήλωση, η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Μάλτα και το Βέλγιο προειδοποίησαν ότι η χρήση του Άρθρου 122 «συνεπάγεται νομικές, οικονομικές, διαδικαστικές και θεσμικές συνέπειες που μπορεί να υπερβαίνουν κατά πολύ τη συγκεκριμένη περίπτωση» και ότι η απόφαση της Παρασκευής δεν θα πρέπει να «αποτελεί προηγούμενο» για την πολιτική ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, η οποία συνήθως απαιτεί ομοφωνία.

Οι απεσταλμένοι της ΕΕ θα συναντηθούν επίσης την Κυριακή για να συζητήσουν το δάνειο ενόψει του Συμβουλίου της επόμενης εβδομάδας, όπου θα επιδιώξουν να εξετάσουν τις πολυάριθμες τροποποιήσεις του Βελγίου στην νομική πρόταση της Επιτροπής.

Οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν «ανεξάρτητες» και «αυτόνομες» εγγυήσεις από χώρες της ΕΕ και την απαίτηση η ίδια η Euroclear «να μην φέρει ευθύνη» για την παροχή του δανείου αποζημιώσεων, σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Euractiv.

