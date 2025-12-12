search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 21:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 20:22

Κύπρος: Διπλή σεισμική δόνηση ταρακούνησε την Πάφο

12.12.2025 20:22
earthquake_seismos_0812_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Διπλή σεισμική δόνηση ταρακούνησε το απόγευμα της Παρασκευής, 12/12, την Κύπρο, και συγκεκριμένα την Πάφο, με τους δύο σεισμούς να καταγράφονται με διαφορά 1,5 λεπτού μεταξύ τους.

Οι σεισμικές δονήσεις έλαβαν χώρα περί τις 19:20, με την ένταση του σεισμού στην πρώτη περίπτωση να υπολογίζεται στα 3,5 Ρίχτερ, και στη δεύτερη στα 4,1 Ρίχτερ.

Για τον πρώτο σεισμό, εστιακού βάθους 14 χιλιομέτρων, το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.

Ο δεύτερος σεισμός είχε επίκεντρο μόλις τρία χιλιόμετρα δυτικά της πόλης και για αυτό έγινε πολύ αισθητός, ενώ το εστιακό βάθος ήταν μόλις οκτώ χιλιόμετρα.

Η πρώτη σεισμική δόνηση διήρκησε περίπου τρία με τέσσερα δευτερόλεπτα, ενώ η δεύτερη σεισμική δόνηση ήταν δέκα δευτερολέπτων.

Σημειώνεται ότι, μετά τον σεισμό των 4,1 Ρίχτερ καταγράφηκαν τρεις μετασεισμοί σε διάστημα 12 λεπτών, με τους δύο ισχυρότερους να είναι 2,5 Ρίχτερ και τον τελευταίο 2,2 Ρίχτερ.

Διαβάστε επίσης:

Βίντεο: Η στιγμή που ο πρωθυπουργός του Πακιστάν «μπουκάρει» στη συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν επειδή… βαρέθηκε να περιμένει

Γαλλία: Στους δρόμους οι αγρότες για τη θανάτωση ζώων και την πολιτική της ΕΕ – Πέταξαν… περιττώματα στους αστυνομικούς (Video)

Τουρκικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες σε λιμάνι της Ουκρανίας (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Ποια καταστήματα δεν θα ανοίξουν την Κυριακή 14/12

taxi-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο πλευρό των αγροτών οι οδηγοί ταξί – «Οφείλουμε να ενωθούμε και να αντιδράσουμε» (Photos/Video)

ataman 7765-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αταμάν: «Δεν είμαστε φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας» – Οι «ύμνοι» για τον Ομπράντοβιτς

zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: «Μη ρεαλιστική» η ένταξη της Ουκρανίας το 2027, σύμφωνα με αναλυτές και διπλωμάτες – Τα εμπόδια στη διαδικασία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 21:26
nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Ποια καταστήματα δεν θα ανοίξουν την Κυριακή 14/12

taxi-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο πλευρό των αγροτών οι οδηγοί ταξί – «Οφείλουμε να ενωθούμε και να αντιδράσουμε» (Photos/Video)

1 / 3