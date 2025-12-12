Κύπρος: Διπλή σεισμική δόνηση ταρακούνησε την Πάφο

Διπλή σεισμική δόνηση ταρακούνησε το απόγευμα της Παρασκευής, 12/12, την Κύπρο, και συγκεκριμένα την Πάφο, με τους δύο σεισμούς να καταγράφονται με διαφορά 1,5 λεπτού μεταξύ τους.

Οι σεισμικές δονήσεις έλαβαν χώρα περί τις 19:20, με την ένταση του σεισμού στην πρώτη περίπτωση να υπολογίζεται στα 3,5 Ρίχτερ, και στη δεύτερη στα 4,1 Ρίχτερ.

Για τον πρώτο σεισμό, εστιακού βάθους 14 χιλιομέτρων, το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.

Ο δεύτερος σεισμός είχε επίκεντρο μόλις τρία χιλιόμετρα δυτικά της πόλης και για αυτό έγινε πολύ αισθητός, ενώ το εστιακό βάθος ήταν μόλις οκτώ χιλιόμετρα.

Η πρώτη σεισμική δόνηση διήρκησε περίπου τρία με τέσσερα δευτερόλεπτα, ενώ η δεύτερη σεισμική δόνηση ήταν δέκα δευτερολέπτων.

Σημειώνεται ότι, μετά τον σεισμό των 4,1 Ρίχτερ καταγράφηκαν τρεις μετασεισμοί σε διάστημα 12 λεπτών, με τους δύο ισχυρότερους να είναι 2,5 Ρίχτερ και τον τελευταίο 2,2 Ρίχτερ.

