ΚΟΣΜΟΣ

12.12.2025 19:06

Τουρκικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες σε λιμάνι της Ουκρανίας (Video)

12.12.2025 19:06
ploio fotia oukrania

Ένα τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο υπέστη ζημιές από πυραυλική επίθεση σήμερα στο λιμάνι Τσερνομόρσκ της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η Cenk Denizcilik, η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου.

Η εταιρεία τόνισε ότι το πλοίο CENK T, το οποίο εκτελεί δρομολόγια μεταξύ του τουρκικού λιμανιού στο Καράσου και της ουκρανικής Οδησσού, επλήγη λίγο μετά τον ελλιμενισμό, προκαλώντας πυρκαγιά την οποία ρυμουλκά και ομάδες πυρόσβεσης του λιμανιού αργότερα προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο.

Λίγο νωρίτερα δύο πηγές με γνώση του θέματος δήλωσαν στο Reuters ότι ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου σε λιμάνι της ουκρανικής επαρχίας της Οδησσού υπέστη ζημιές και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση.

Μία από τις πηγές τόνισε ότι το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, ένα από τα τρία μεγάλα λιμάνια της επαρχίας της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής σαφές αν η επίθεση στόχευε σκόπιμα το πλοίο.

Μία από τις πηγές αναγνώρισε το πλοίο ως το CENK T.

Η Πολεμική Αεροπορία Ουκρανίας ανέφερε σήμερα επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή της Οδησσού.

Αρχεία Επστάιν: Τραμπ, Κλίντον, Μπιλ Γκέιτς, Στιβ Μπάνον και άλλοι σε πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες

Τι συμβαίνει με το τσιρότο στο χέρι του Τραμπ; Μελανιάζει από τις πολλές… χειραψίες, καθησυχάζει… ξανά ο Λευκός Οίκος

Αγωγή της Ρωσίας κατά της Euroclear καθώς η Ευρώπη διχάζεται για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία

putin-erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που ο πρωθυπουργός του Πακιστάν «μπουκάρει» στη συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν επειδή… βαρέθηκε να περιμένει

tsitsipas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σήριαλ με το δίπλωμα του Τσιτσιπά – Ζητά διορία έως τη Δευτέρα για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε εκείνος

pierrakakis-vouli-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup – Η πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή

gallia agrotes mploka 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Στους δρόμους οι αγρότες για τη θανάτωση ζώων και την πολιτική της ΕΕ – Πέταξαν… περιττώματα στους αστυνομικούς (Video)

kalasnikof
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα ΚΤΕΛ Κηφισού: Συνελήφθη 20χρονος με καλάσνικοφ

zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 19:39
