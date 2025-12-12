Τουρκικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες σε λιμάνι της Ουκρανίας (Video)

Ένα τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο υπέστη ζημιές από πυραυλική επίθεση σήμερα στο λιμάνι Τσερνομόρσκ της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η Cenk Denizcilik, η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου.

Η εταιρεία τόνισε ότι το πλοίο CENK T, το οποίο εκτελεί δρομολόγια μεταξύ του τουρκικού λιμανιού στο Καράσου και της ουκρανικής Οδησσού, επλήγη λίγο μετά τον ελλιμενισμό, προκαλώντας πυρκαγιά την οποία ρυμουλκά και ομάδες πυρόσβεσης του λιμανιού αργότερα προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο.

A Turkish cargo ship is burning in the port of Odesa after reportedly being hit by Russian missiles. pic.twitter.com/e2eOIssqSt — Clash Report (@clashreport) December 12, 2025

Λίγο νωρίτερα δύο πηγές με γνώση του θέματος δήλωσαν στο Reuters ότι ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου σε λιμάνι της ουκρανικής επαρχίας της Οδησσού υπέστη ζημιές και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση.

Μία από τις πηγές τόνισε ότι το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, ένα από τα τρία μεγάλα λιμάνια της επαρχίας της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής σαφές αν η επίθεση στόχευε σκόπιμα το πλοίο.

Μία από τις πηγές αναγνώρισε το πλοίο ως το CENK T.

Η Πολεμική Αεροπορία Ουκρανίας ανέφερε σήμερα επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή της Οδησσού.

