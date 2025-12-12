Αγωγή της Ρωσίας κατά της Euroclear καθώς η Ευρώπη διχάζεται για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας κατέθεσε την Παρασκευή αγωγή στη Μόσχα κατά της Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες, η οποία φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που η ΕΕ θέλει να χρησιμοποιήσει για τη χρηματοδότηση βοήθειας προς την Ουκρανία.

Η αγωγή έρχεται λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με υψηλά διακυβεύματα, όπου οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να πιέσουν το Βέλγιο να ξεκλειδώσει δισεκατομμύρια ευρώ σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να υποστηρίξει ένα σημαντικό πακέτο δανείων για το Κίεβο.

«Λόγω των παράνομων ενεργειών του θεματοφυλάκου της Euroclear που προκαλούν ζημίες στην Τράπεζα της Ρωσίας, και υπό το πρίσμα των μηχανισμών που εξετάζει επίσημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άμεση ή έμμεση χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας χωρίς τη συγκατάθεσή της, η Τράπεζα της Ρωσίας καταθέτει αγωγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας κατά του θεματοφυλάκου της Euroclear για την ανάκτηση των ζημιών που υπέστη», ανέφερε η κεντρική τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Το Βέλγιο αντιτάχθηκε στη χρήση κυρίαρχων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων λόγω ανησυχιών ότι η χώρα μπορεί τελικά να υποχρεωθεί να επιστρέψει τα χρήματα στη Μόσχα μόνη της. Περίπου 185 δισεκατομμύρια ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Euroclear, του χρηματοπιστωτικού θεματοφύλακα με έδρα τις Βρυξέλλες, ενώ άλλα 25 δισεκατομμύρια ευρώ είναι διασκορπισμένα σε όλη την ΕΕ σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Καθώς το μέλλον του μελλοντικού δανείου εξακολουθεί να βρίσκεται στον αέρα, οι πρέσβεις της ΕΕ παρέδωσαν την Πέμπτη έκτακτες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διατηρήσουν τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία μόνιμα παγωμένα. Μια τέτοια λύση θα σήμαινε ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα παρέμεναν δεσμευμένα μέχρι το Κρεμλίνο να καταβάλει τις μεταπολεμικές αποζημιώσεις στην Ουκρανία, μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα φιλορωσικές χώρες όπως η Ουγγαρία ή η Σλοβακία να επιστρέψουν τα παγωμένα κεφάλαια στη Ρωσία.

Ενώ τα ρωσικά δικαστήρια έχουν μικρή εξουσία να επιβάλουν την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων της Euroclear σε ευρώ ή δολάρια που τηρούνται στο Βέλγιο, έχουν την εξουσία να λάβουν αντίποινα κατά των υπολοίπων της Euroclear που τηρούνται σε ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ωστόσο, το 2024 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε έναν νομικό μηχανισμό για την αποζημίωση της Euroclear για τις ζημίες που μπορεί να υποστεί στη Ρωσία λόγω της συμμόρφωσής της με τις δυτικές κυρώσεις – εξουδετερώνοντας ουσιαστικά τις οικονομικές επιπτώσεις των αντιποίνων της Ρωσίας.

