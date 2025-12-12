Χριστουγεννιάτικο έπος: Καταζητούμενος «κρύφτηκε» σε φάτνη κάνοντας το… άγαλμα (photo)

Ένας άνδρας αποφάσισε να κρυφτεί… μέσα σε μια χριστουγεννιάτικη φάτνη στην Ιταλία, παριστάνοντας το άγαλμα, για να γλιτώσει τη σύλληψη.

Το τραγελαφικό περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στην πόλη Γκαλατόνε, όταν ο δήμαρχος, Φλάβιο Φιλόνι, περνώντας από την κεντρική πλατεία Πιάτσα Σαντισίμο Κροτσιφίσο πρόσεξε μια φιγούρα που φαινόταν υπερβολικά αληθινή για να είναι απλώς διακοσμητικό άγαλμα.

In Galatone (Lecce), a 38-year-old Ghanaian man wanted by the police hid in the nativity scene, posing like the other statues.



He was discovered by the mayor of the town, who was amazed by the excessive realism of the "shepherd."



Dec 10, 2025

Πλησιάζοντας, διαπίστωσε έκπληκτος ότι δεν ήταν άγαλμα, αλλά άνθρωπος… και μάλιστα καταζητούμενος, που προσπαθούσε να αποφύγει ποινή φυλάκισης, εννέα μηνών και 15 ημερών, για αντίσταση κατά της αρχής και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αστυνομικού, στην Μπολόνια.

«Καθώς στεκόμουν μπροστά στη φάτνη, φτιαγμένη με πολλή αγάπη από τον σύλλογό μας, παρατήρησα κάτι που αρχικά θεώρησα μέρος του σκηνικού», έγραψε ο δήμαρχος στο Facebook. «Μια λεπτομέρεια που έμοιαζε αθώα, αλλά αποδείχθηκε καθοριστική».

Αρχικά ο Φιλόνι σκέφτηκε να συγχαρεί τους διοργανωτές για την «ρεαλιστική φιγούρα», όμως γρήγορα συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για πραγματικό άνθρωπο.

Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία και ο άνδρας με καταγωγή από τη Γκάνα συνελήφθη.

«Χάρη στην άμεση επέμβαση της τοπικής αστυνομίας, της κρατικής αστυνομίας και των Καραμπινιέρων, κατέστη δυνατό να εντοπιστεί και να συλληφθεί ένας φυγάς», ανέφερε ο δήμαρχος, ευχαριστώντας τις αρχές και υπογραμμίζοντας πόσο «απαραίτητη είναι η εμπιστοσύνη στο καθημερινό έργο όσων εγγυώνται την ασφάλεια και τη νομιμότητα».

