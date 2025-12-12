Τι συμβαίνει με το τσιρότο στο χέρι του Τραμπ; Μελανιάζει από τις πολλές… χειραψίες, καθησυχάζει… ξανά ο Λευκός Οίκος

Τον γύρο του κόσμου κάνουν έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες φωτογραφίες που δείχνουν το δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ, με εμφανή μελανιά και έναν αυτοκόλλητο επίδεσμο. Αλλά, ο Λευκός Οίκος επαναλαμβάνει τα… δικά του.

The White House said Thursday the high volume of handshakes by President Donald Trump explains the adhesive bandages he has worn on the back of his right hand in recent days. ➡️ https://t.co/nW1sXEoyTv pic.twitter.com/4a7PjQidYe December 12, 2025

O φωτογραφικός φακός έχει καταγράψει αρκετές φορές το τελευατίο διάστημα το τσιρότο στο χέρι του 79χρονου προέδρου, ενώ ήταν εμφανές ότι είχε χρησιμοποιηθεί μακιγιάζ προκειμένου να καλυφθεί η μελανιά.

Το ίδιο σημείο έχει φωτογραφηθεί με τον επίδεσμο και άλλες φορές, πυροδοτώντας σχόλια και ερωτήματα στα social media.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, εμφανίστηκε ελαφρώς ενοχλημένη και επανέλαβε την εξήγηση που είχε δοθεί και σε παλαιότερο περιστατικό: «τα χέρια του προέδρου έχουν μελανιάσει από τις πολλές χειραψίες».

🚨BREAKING: Karoline Leavitt says the bandaids on Trump’s hands are hiding bruises from “shaking hands.”



How many presidents, how many Senators, Congresspeople, and business leaders shake hands every single day? Why don’t they look like THAT? pic.twitter.com/o2LcFZl0rp December 11, 2025

«Όσο για τους επιδέσμους στο χέρι, σας έχουμε δώσει εξήγηση. Το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος συναντά και κάνει χειραψίες με πολύ κόσμο, περισσότερο από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ «λαμβάνει καθημερινά ασπιρίνη, κάτι που μπορεί να συμβάλει στη μελανιά που βλέπετε, όπως έχουν δείξει και οι κλινικές του εξετάσεις στο παρελθόν».

