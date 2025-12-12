search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 17:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 16:25

Τι συμβαίνει με το τσιρότο στο χέρι του Τραμπ; Μελανιάζει από τις πολλές… χειραψίες, καθησυχάζει… ξανά ο Λευκός Οίκος

12.12.2025 16:25
trump xeri tsiroto 88- new

Τον γύρο του κόσμου κάνουν έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες φωτογραφίες που δείχνουν το δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ, με εμφανή μελανιά και έναν αυτοκόλλητο επίδεσμο. Αλλά, ο Λευκός Οίκος επαναλαμβάνει τα… δικά του.

O φωτογραφικός φακός έχει καταγράψει αρκετές φορές το τελευατίο διάστημα το τσιρότο στο χέρι του 79χρονου προέδρου, ενώ ήταν εμφανές ότι είχε χρησιμοποιηθεί μακιγιάζ προκειμένου να καλυφθεί η μελανιά.

Το ίδιο σημείο έχει φωτογραφηθεί με τον επίδεσμο και άλλες φορές, πυροδοτώντας σχόλια και ερωτήματα στα social media.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, εμφανίστηκε ελαφρώς ενοχλημένη και επανέλαβε την εξήγηση που είχε δοθεί και σε παλαιότερο περιστατικό: «τα χέρια του προέδρου έχουν μελανιάσει από τις πολλές χειραψίες».

«Όσο για τους επιδέσμους στο χέρι, σας έχουμε δώσει εξήγηση. Το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος συναντά και κάνει χειραψίες με πολύ κόσμο, περισσότερο από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ «λαμβάνει καθημερινά ασπιρίνη, κάτι που μπορεί να συμβάλει στη μελανιά που βλέπετε, όπως έχουν δείξει και οι κλινικές του εξετάσεις στο παρελθόν».

Διαβάστε επίσης:

FT: Ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με fast track διαδικασίες έως το 2027 προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο

Αγωγή της Ρωσίας κατά της Euroclear καθώς η Ευρώπη διχάζεται για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία

Χριστουγεννιάτικο έπος: Καταζητούμενος «κρύφτηκε» σε φάτνη κάνοντας το… άγαλμα (photo)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο Μύρων Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό του

1
ADVERTORIAL

Λαμπερή πρεμιέρα για την παράσταση «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν με χορηγό τον ΟΠΑΠ

Primal Scream
LIFESTYLE

Οι Primal Scream υπερασπίζονται την εικόνα της σβάστικας μέσα στο Αστέρι του Δαβίδ που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο

SF-website-wide
ΣΙΝΕΜΑ

«Street Fighter»: Jason Momoa, 50 Cent και Cody Rhodes ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πρώτο teaser (photos/videos)

foinikouda
ΕΛΛΑΔΑ

Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 17:12
xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο Μύρων Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό του

1
ADVERTORIAL

Λαμπερή πρεμιέρα για την παράσταση «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν με χορηγό τον ΟΠΑΠ

Primal Scream
LIFESTYLE

Οι Primal Scream υπερασπίζονται την εικόνα της σβάστικας μέσα στο Αστέρι του Δαβίδ που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο

1 / 3