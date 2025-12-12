FT: Ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με fast track διαδικασίες έως το 2027 προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο

Η Ουκρανία θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εντατικές διαδικασίες μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ προβλέπεται στο προσχέδιο της ειρηνευτικής πρότασης, που είναι υπό διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ.

Πηγές σχολίασαν ότι η επιτάχυνση των διαδικασιών θα υπονόμευε την «αξιοκρατική» προσέγγιση της ΕΕ για την ένταξη νέων μελών και θα ανάγκαζε τις Βρυξέλλες να επανεξετάσουν ολόκληρη τη διαδικασία.

Τετελεσμένο γεγονός η ένταξη

To Κίεβο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει επίσημα ούτε ένα από τα 36 στάδια ένταξης της ΕΕ. Αξιωματούχοι που υποστηρίζουν την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ δήλωσαν ότι η συμπερίληψή της ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα καθιστούσε την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ τετελεσμένο γεγονός.

Αντίστοιχα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να απαιτήσει από τον Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει καθυστερήσει την ενταξιακή διαδικασία της Ουκρανίας, να άρει το βέτο του και να επιτρέψει στο Κίεβο να προχωρήσει στη διαδικασία πολιτικής έγκρισης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Κίεβο την Πέμπτη ότι αυτός και η ομάδα διαπραγματευτών του «διαμόρφωσαν την προσέγγισή μας σε ορισμένα σημεία σύμφωνα με το γεγονός ότι η Ουκρανία θα είναι στο μέλλον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Το ζήτημα της μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ», είπε ο Ζελένσκι, «εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους Ευρωπαίους — και μάλιστα και από τους Αμερικανούς».

«Επειδή, αν συμφωνήσουμε σε μια συμφωνία που θα καθορίζει πότε η Ουκρανία θα γίνει μέλος της ΕΕ, οι Αμερικανοί, ως μέρος αυτής της συμφωνίας, θα κάνουν τα πάντα ώστε η ευρωπαϊκή μας πορεία να μην μπορεί να εμποδιστεί από άλλους στην Ευρώπη στους οποίους έχουν επιρροή», είπε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Επομένως, οι Ευρωπαίοι είναι πραγματικά απαραίτητοι στις συνομιλίες και είναι καλό που συμμετέχουν».

Η Ουκρανία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 και της χορηγήθηκε το καθεστώς της υποψήφιας χώρας.

Η επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, δήλωσε στους Financial Times τον περασμένο μήνα ότι τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούσαν να τεθούν σε «επιτήρηση» για μερικά χρόνια και να αποκλειστούν από το μπλοκ σε περίπτωση δημοκρατικής οπισθοδρόμησης, βάσει μιας πρότασης που αποσκοπεί στην άμβλυνση των ανησυχιών σχετικά με τον αντίκτυπο των νεοεισερχόμενων χωρών.

Νέα συνάντηση ΗΠΑ με ΕΕ

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη ότι πίστευε ότι οι ΗΠΑ ήταν «πολύ κοντά σε μια συμφωνία με τη Ρωσία. Νόμιζα ότι ήμασταν πολύ κοντά σε μια συμφωνία με την Ουκρανία».

Ο ίδιος δήλωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα παραστούν σε μια συνάντηση το Σαββατοκύριακο, την οποία θα φιλοξενήσει η Γερμανία, στην οποία Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα επεξεργαστούν ορισμένα από τα πιο ακανθώδη σημεία των ειρηνευτικών προτάσεων που έχουν εγκριθεί μεταξύ των πλευρών.

