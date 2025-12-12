Απειλές Τραμπ για πλήγματα κατά της Βενεζουέλας και νέες κυρώσεις – «Πειρατές της Καραϊβικής», αποκαλεί τις ΗΠΑ ο Μαδούρο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε χθες Πέμπτη τη δήλωση που είχε κάνει νωρίτερα, αναφέροντας ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν σύντομα να εξαπολύσουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας. Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να εμποδιστεί η μεταφορά ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ έχει διατυπώσει επανειλημμένα αυτή την απειλή το τελευταίο διάστημα, καθώς η χώρα συνεχίζει να παλεύει με την πολιτική και οικονομική κρίση.

Αμερικανικές κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης για νέες κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας. Αυτή τη φορά, οι κυρώσεις αφορούν τρεις ανιψιούς του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και έξι πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη βενεζουελάνικη κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA. Τα δεξαμενόπλοια, τα οποία φέρουν σημαία Παναμά, Νήσων Κουκ και Χονγκ Κονγκ, κατηγορούνται για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, το οποίο έχει υποστεί αμερικανικό εμπάργκο από το 2019.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε στην κατάσχεση ενός από τα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια της Βενεζουέλας, το οποίο κατασχέθηκε σε ανοικτές θάλασσες κοντά στις ακτές της χώρας. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι το πετρελαιοφόρο θα κατευθυνθεί σε αμερικανικό λιμάνι, ενώ οι αμερικανικές αρχές θα παραλάβουν το φορτίο του.

Στρατιωτική δράση και ανησυχία για το πλήρωμα

Από την πλευρά του, ο Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε τις ΗΠΑ για “ναυτική πειρατεία“, αποκαλώντας την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου πράξη εγκληματική και παράνομη. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε “στρατιωτική επίθεση” και “απαγωγή” του πλοίου, ενώ κατήγγειλε τη “νέα εποχή εγκληματικής θαλάσσιας πειρατείας στην Καραϊβική“. Οι Βενεζουελάνοι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία για την τύχη του πληρώματος του πετρελαιοφόρου, το οποίο παραμένει αγνοούμενο.

Ο Μαδούρο κατήγγειλε ότι το πετρελαιοφόρο μετέφερε “στις διεθνείς αγορές 1.900.000 βαρέλια πετρελαίου”, και δήλωσε ότι η Βενεζουέλα είχε πληρωθεί εκ των προτέρων για το φορτίο. Σύμφωνα με το MarineTraffic, το πετρελαιοφόρο Skipper, που κατασχέθηκε, μετέφερε 1,1 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου και κατευθυνόταν προς την Κούβα.

Η Κολομβία προσφέρει άσυλο στον Μαδούρο

Η Κολομβία προσέφερε άσυλο στον Νικολάς Μαδούρο σε περίπτωση που αποφασίσει να εγκαταλείψει την εξουσία, εν μέσω πιέσεων από τις ΗΠΑ για την απομάκρυνσή του από την ηγεσία της Βενεζουέλας. Οι ΗΠΑ ασκούν εντεινόμενη πίεση στο Καράκας και προσωπικά στον πρόεδρο Μαδούρο, τον οποίο κατηγορούν για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ παράλληλα αυξάνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Caracol, η επικεφαλής της κολομβιανής διπλωματίας Ρόσα Βιγιαβισένσιο ανέφερε ότι η Κολομβία δεν θα είχε λόγο να αρνηθεί το άσυλο στον Μαδούρο εάν επιθυμούσε να ζήσει σε άλλη χώρα. Αντίστοιχα, η κυβέρνηση της Κολομβίας εκτιμά ότι θα ήταν μια λύση ο σχηματισμός μεταβατικής κυβέρνησης στη Βενεζουέλα, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση στην περιοχή.

Απειλή για κλιμάκωση της κρίσης

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αυξάνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική, ενισχύοντας την πίεση κατά του καθεστώτος Μαδούρο.

Παράλληλα, οι πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για την ανατροπή του Μαδούρο ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέα κλιμάκωση της κρίσης στη Βενεζουέλα, ενώ η χώρα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερες κυρώσεις και διπλωματικές προκλήσεις.

