Αυστηρό μήνυμα Φον ντερ Λάιεν σε Τραμπ: «Μην ανακατεύεσαι στη δημοκρατία της Ευρώπης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει στη δημοκρατία της Ευρώπης, δήλωσε την Πέμπτη, 11/12, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, λίγες ημέρες μετά τη σφοδρή επίθεση του Αμερικανού προέδρου κατά της Ευρώπης και των ηγετών της.

«Όταν πρόκειται για εκλογές, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να αποφασίζουμε ποιος θα είναι ο ηγέτης μιας χώρας, αλλά των πολιτών αυτής της χώρας… Αυτή είναι η κυριαρχία των ψηφοφόρων και αυτό πρέπει να προστατευθεί», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνέντευξη στην εκδήλωση POLITICO 28 στις Βρυξέλλες.

«Κανείς άλλος δεν πρέπει να παρεμβαίνει, χωρίς καμία αμφιβολία», πρόσθεσε η επικεφαλής της Επιτροπής ως απάντηση σε ερώτηση σχετικά με τη Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα και προκάλεσε αναστάτωση στην Ευρώπη.

Όπως σημειώνει το Politico, η στρατηγική υποστηρίζει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμική εξάλειψη» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, ένα αφήγημα που έχει βρει απήχηση στους ηγέτες της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς, συμπεριλαμβανομένου του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, καθώς και στη Ρωσία.

Το έγγραφο επιτίθεται επίσης στις ευρωπαϊκές προσπάθειες περιορισμού των ακροδεξιών κομμάτων, χαρακτηρίζοντας τέτοιες κινήσεις ως «πολιτική λογοκρισία», και αναφέρεται στην «καλλιέργεια αντίστασης στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών».

Η Φον ντερ Λάιεν είπε ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ΕΕ πρότεινε την Ασπίδα της Δημοκρατίας, που αποσκοπεί στην εντατικοποίηση της μάχης κατά της ξένης διαδικτυακής παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένης της παρέμβασης στις εκλογές.

Φον ντερ Λάιεν: Ας υπερασπιστούμε μια ενωμένη Ευρώπη

Η επικεφαλής της Επιτροπής σημείωσε, ακόμη ότι είχε πάντοτε «πολύ καλή εργασιακή σχέση» με τους προέδρους των ΗΠΑ και «το ίδιο ισχύει και σήμερα». Ωστόσο, τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον εαυτό της, αντί να κάνει συγκρίσεις με άλλους.

«Με όλη μου την καρδιά, είμαι πεπεισμένη υπέρμαχος της διατλαντικής σχέσης. Αλλά τι είναι πιο σημαντικό; Σημαντικό είναι να είμαστε υπερήφανοι που είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι βλέπουμε τη δύναμή μας και ότι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που έχουμε», σημείωσε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Βεβαίως, η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει. Γιατί; Επειδή αλλάζουμε κι εμείς. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό να το έχουμε υπόψη: Ποια είναι η θέση μας; Ποια είναι η δύναμή μας; Ας εργαστούμε πάνω σε αυτά. Ας είμαστε περήφανοι γι’ αυτά. Ας υπερασπιστούμε μια ενωμένη Ευρώπη. Αυτό είναι το καθήκον μας… Να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας», συνέχισε η Φον ντερ Λάιεν, αποσπώντας χειροκρότημα από το κοινό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος καταδίκασε την Ευρώπη ως μια «ετοιμόρροπη» ομάδα κρατών που διοικείται από «αδύναμους» ανθρώπους, σε πρόσφατη συνέντευξή του.

«Πιστεύω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στους προέδρους και πρωθυπουργούς της ηπείρου, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Χέρφορντ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup – «Η εκδίκηση της Αθήνας»

ΗΠΑ: Το ChatGPT κατηγορείται ότι ενθάρρυνε ψυχικά ασθενή άνδρα να σκοτώσει τη μητέρα του (Photos)