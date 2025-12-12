Κρίσιμο σταυροδρόμι για την Ουκρανία – Τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι

Η παρούσα κατάσταση στο Ουκρανικό μεταβάλλεται γρήγορα, τόσο σε διπλωματικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιχειρεί να ανοίξει νέες διπλωματικές διαδρομές, ενώ οι σφοδρές ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους συνεχίζουν να πλήττουν κρίσιμες υποδομές και κατοικημένες περιοχές της Ουκρανίας.

Τις τελευταίες ημέρες, ύστερα από πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι δηλώνει ότι είναι «έτοιμος για εκλογές εντός 60-90 ημερών», υπό τον όρο ότι οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του θα εγγυηθούν την ασφάλεια της διαδικασίας.

Εν τω μεταξύ, το Κίεβο σχεδιάζει να παρουσιάσει στην Ουάσιγκτον «επεξεργασμένα έγγραφα» για ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο, ενώ την ίδια στιγμή προχωρά σε διπλωματικές επαφές με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους, με στόχο την προετοιμασία ενός πλαισίου που θα εξετάζει θέματα ασφάλειας και ανοικοδόμησης.

Η πρόταση ειρήνης που προωθεί η αμερικανική πλευρά και φέρεται να συνοδεύεται από τελεσίγραφο για άμεση απάντηση προβλέπει σημαντικά εδαφικά ανταλλάγματα από την Ουκρανία. Αυτό έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στο Κίεβο, καθώς ο Ζελένσκι ζητά χρόνο για διαβούλευση με Ευρωπαίους συμμάχους πριν δεσμευθεί.

Η προσπάθεια του Ζελένσκι να ισορροπήσει ανάμεσα στην προστασία της κυριαρχίας της Ουκρανίας και την ανάγκη για ειρήνη και σταθερότητα εμφανίζει μεγάλη αποφασιστικότητα. Όμως, οι προτάσεις που φέρνουν οι Αμερικανοί χαρακτηρίζονται ως «δύσπεπτες» και αν η Ρωσία δεν δείξει πραγματική διάθεση για συμφωνία, τότε οι εσωτερικές εντάσεις στο Κίεβο αναμένεται να αυξηθούν.

Ο ανώτατος διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων Ολεξάντρ Σιρσκίι τόνισε ότι η κατάσταση στην πολιορκημένη πόλη Ποκρόφσκ παραμένει δύσκολη, καθώς η Ρωσία έχει αναπτύξει περίπου 156.000 στρατιώτες. Τα ουκρανικά στρατεύματα έλαβαν πρόσφατα εντολή να αποσυρθούν από θέσεις που ήταν δύσκολο να υπερασπιστούν. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με ουκρανικές πληροφορίες, συνεχίζουν να ελέγχουν βασικά τμήματα της πόλης. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος στρατηγός Βαλερί Γερμασίμοφ ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται σε διάφορα σημεία του μετώπου, με έμφαση στην περικυκλωμένη πόλη Μίρνοχραντ (ανατολικά του Ποκρόφσκ).

Η πίεση των ρωσικών δυνάμεων παραμένει υψηλή, οι ουκρανικές δυνάμεις προς το παρόν διατηρούν τις θέσεις τους, αλλά η ισορροπία είναι εύθραυστη και ενδέχεται να δούμε περιορισμένες υποχωρήσεις ή ανασχηματισμούς στη γραμμή του μετώπου, το επόμενο χρονικό διάστημα.

Επερχόμενες προκλήσεις

Η Ουκρανία βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμο σταυροδρόμι, με τον Ζελένσκι να προσπαθεί να ανοίξει τον δρόμο για εκλογές και ειρηνευτική συμφωνία, ενώ η ρωσική πίεση με drones και πυραύλους δεν υποχωρεί. Η επόμενη χρονική περίοδος πιθανόν να σηματοδοτήσει αν η Μόσχα πράγματι αναζητά διπλωματική έξοδο ή θα επιλέξει να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τελικής κυριαρχίας.

