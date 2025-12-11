Μιανμάρ: Τουλάχιστον 31 νεκροί από αεροπορική επιδρομή σε νοσοκομείο – 68 τραυματίες

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από βομβαρδισμό αεροσκάφους της στρατιωτικής χούντας στη Μιανμάρ σε βάρος νοσοκομείου στο δυτικό τμήμα της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο στρατός διεξάγει επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας ενώ πλησιάζει η ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών.

«Η κατάσταση είναι φρικτή», δήλωσε ο Ουί Χο Αούνγκ, εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση που βρίσκεται εκεί, αναφερόμενος σε βομβαρδισμό που εξαπέλυσε στρατιωτικό αεροσκάφος χθες βράδυ εναντίον γενικού νοσοκομείου στη Μιάουκ Ου, στην πολιτεία Ραχίν, κοντά στα σύνορα με το Μπανγκλαντές.

At least 31 killed in Myanmar airstrike: Mrauk-U hospital bombed, says aid worker https://t.co/MnyX6vXeV0 — Financial Express (@FinancialXpress) December 11, 2025

Μίλησε για «31 νεκρούς» που «θεωρούμε πως θα γίνουν περισσότεροι» και για «68 τραυματίες» που αυξάνονταν όσο πέρναγε η ώρα.

Εκπρόσωπος του στρατιωτικού καθεστώτος με τον οποίο προσπάθησε να επικοινωνήσει το Γαλλικό Πρακτορείο για να του ζητήσει σχόλιο δεν απάντησε αμέσως.

Σύμφωνα με παρατηρητές του εμφυλίου πολέμου στην άλλοτε Βιρμανία, η στρατιωτική χούντα κλιμακώνει κάθε χρόνο ολοένα περισσότερο τα αεροπορικά πλήγματα αφότου κατέλαβε την εξουσία τον Φεβρουάριο του 2021, έπειτα από δημοκρατική παρένθεση μιας δεκαετίας.

Ο στρατός έχει προγραμματίσει τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών από την 28η Δεκεμβρίου και παρουσιάζει τη διαδικασία ως μέρος προσπάθειας για να τερματιστεί η εμφύλια ένοπλη σύρραξη.

Από την άλλη, οργανώσεις αναρτών έχουν διαμηνύσει πως θα εμποδίσουν την ψηφοφορία στους τομείς που ελέγχουν κι επιχειρεί για να ανακαταλάβει η χούντα των στρατηγών.

Διαβάστε επίσης:

Κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ και οι όροι Ζελένσκι για εκλογές – Η απάντηση του Κιέβου στον Τραμπ

Κλιμάκωση στην Καραϊβική: Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν τάνκερ, η Βενεζουέλα χαρακτηρίζει το αμερικανικό ρεσάλτο «πράξη διεθνούς πειρατείας» (Video)

Η Ρωσία κατέρριψε drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα