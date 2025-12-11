Η Ρωσία κατέρριψε drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν σήμερα από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας.
Όπως αναφέρει ο Σεργκέι Σομπιάνιν σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ένα drone καταρρίφθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 10/12, και άλλο ένα αργότερα την ίδια ημέρα.
Ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των drones στις περιοχές όπου κατέπεσαν, συμπλήρωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, χωρίς να αναφέρει θύματα ή ζημιές που έχουν προκληθεί.
