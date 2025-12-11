Η Ρωσία κατέρριψε drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν σήμερα από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει ο Σεργκέι Σομπιάνιν σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ένα drone καταρρίφθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 10/12, και άλλο ένα αργότερα την ίδια ημέρα.

Ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των drones στις περιοχές όπου κατέπεσαν, συμπλήρωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, χωρίς να αναφέρει θύματα ή ζημιές που έχουν προκληθεί.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Πιθανή μια συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους, αλλά «δεν θέλουμε να χάνουμε τον χρόνο μας»

Ουκρανία: Ο ΟΗΕ ανησυχεί για τις επιπτώσεις του πολέμου στις γυναίκες που κυοφορούν

Ζελένσκι: Δεν χρειαζόμαστε πίεση για εκλογές στην Ουκρανία – Συμφωνία με τις ΗΠΑ στα βασικά του σχεδίου ανοικοδόμησης της χώρας (Video)