ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 02:26
ΚΟΣΜΟΣ

11.12.2025 00:45

Η Ρωσία κατέρριψε drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

11.12.2025 00:45
Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν σήμερα από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει ο Σεργκέι Σομπιάνιν σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ένα drone καταρρίφθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 10/12, και άλλο ένα αργότερα την ίδια ημέρα.

Ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των drones στις περιοχές όπου κατέπεσαν, συμπλήρωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, χωρίς να αναφέρει θύματα ή ζημιές που έχουν προκληθεί.

Τραμπ: Πιθανή μια συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους, αλλά «δεν θέλουμε να χάνουμε τον χρόνο μας»

Ουκρανία: Ο ΟΗΕ ανησυχεί για τις επιπτώσεις του πολέμου στις γυναίκες που κυοφορούν

Ζελένσκι: Δεν χρειαζόμαστε πίεση για εκλογές στην Ουκρανία – Συμφωνία με τις ΗΠΑ στα βασικά του σχεδίου ανοικοδόμησης της χώρας (Video)

